Capita a tutti di fare la spesa velocemente e lanciare nel carrello qualche alimento scaduto o con scadenza prossima. Nel caso del latte e di altri prodotti freschi in realtà ci stiamo tutti un po’ più attenti ma la distrazione è sempre dietro l’angolo. Ora, se malauguratamente vi trovate con del latte in scadenza, a meno che non vogliate nutrirvi come un neonato per un paio di giorni, dovete trovare il modo per utilizzarlo.

A questo punto arriviamo in soccorso noi di Dissapore, con 10 ricette per utilizzare il latte in scadenza, dando per scontato che l’idea di buttarlo via non vi abbia attraversato la mente neanche per un secondo, ché siamo contro gli sprechi.

Torta al latte caldo

Latte e colazione sono un binomio perfetto e una torta preparata con ingredienti sani e genuini è quello che ci vuole per smaltire le quantità di latte in eccesso. Un dolce semplice che può essere mangiato anche a merenda o in qualsiasi altro momento della giornata. Nella nostra ricetta abbiamo preferito dargli la forma di ciambella, ma potete usare una teglia di qualsiasi formato.

Panini al latte

Soffici, delicati, morbidissimi: i panini al latte sono semplici da preparare ma garantiscono un risultato eccezionale. Ideali per una merenda dolce o salata o nel buffet dell’aperitivo, farciti con salumi, formaggi o marmellata. I bambini ne andranno ghiotti e gli adulti li faranno fuori in men che non si dica. Se vi mancano idee per le farciture, provata la nostra ricetta di panini al latte ripieni di ragù di salsiccia.

Crema al latte

La crema pasticcera è una delle preparazioni base della pasticceria e tra gli ingredienti principali c’è proprio il latte. Se non volete preparare la solita crema (qui la ricetta perfetta), potete realizzare una crema al latte molto più delicata sostituendo le uova con della panna fresca. Aromatizzate a piacere e servitela con dei biscottini o usatela per farcire torte o crostate.

Fetta al latte

Se ai vostri bambini non volete dare merendine confezionate ma volete comunque offrire uno snack o una merenda golosa per la scuola, vi veniamo incontro con la ricetta della fetta al latte, un grande classico. Pan di spagna soffice e una farcitura di crema al latte senza conservanti o ingredienti nascosti. Qui la ricetta da copiare.

Biscotti al latte

Il latte in scadenza può diventare anche l’ingrediente di gustosi biscotti da inzuppare o per accompagnare creme e altri dessert al cucchiaio. Nella ricetta dei biscotti della nonna, basta sostituire un uovo con 100 g di latte e avrete dei biscotti da inzuppo veloci e perfetti per la colazione o per la merenda.

Riso al latte

Con il latte è possibile anche preparare delle ricette salate, come il riso al latte e parmigiano, un primo piatto veloce e semplice. Basta far bollire il latte, salarlo e versare il riso, facendolo cuocere fino a quando avrà assorbito tutto il liquido. A cottura ultimata, mantecate con un po’ di burro e aggiungete del parmigiano e, se vi piace, del pepe.

Arista al latte

Il latte ha la particolarità di rendere la carne morbida e scioglievole al palato, oltre che dare un sapore delicato al piatto. Per un secondo gustoso e diverso dal solito, preparate un’arista di maiale con una salsina fatta con carote, sedano e latte: conquisterete tutti. Ecco la nostra ricetta da copiare.

Dolci al cucchiaio

Tra i dolci al cucchiaio, panna cotta, crème caramel e crème brulée sono sicuramente i più tradizionali ma anche quelli con cui non si può sbagliare. Nonostante le differenze, le tre preparazioni sono accomunate dalla presenza del latte (solo la crème brulée può essere preparata anche solo con panna). Scegliete voi quale fare, ma di sicuro avrete risolto il problema del latte in più.

Besciamella

Il latte in più può servire anche per preparare una besciamella da usare per condire lasagne, pasta al forno, crepe, cannelloni, quiche, finocchi gratinati o quello che la fantasia vi suggerisce. Attenzione però a prepararla senza errori.

Latte fritto

In alcune regioni italiane si chiama crema fritta ma altro non è che latte (1 l) con amido di mais (300 g), zucchero (150 g) aromatizzato con vaniglia, cannella o l’aroma che preferite. Fate cuocere e poi stendete su un piano e fate raffreddare. Tagliate a cubotti, passate nell’albume e nel pangrattato e friggete in abbondante olio bollente. Cospargete di zucchero a velo e servite caldo.