Dopo tutti questi mesi di didattica a distanza, si torna in classe con nuove regole ma anche con alcune certezze: tra queste, la merenda da portare a scuola. Non stiamo parlando di merendine industriali o di altri cibi confezionati ma di quelle sane merende da preparare a casa con ingredienti semplici e salutari. Non vogliamo demonizzare le varie girelle, tegolini e tutti gli snack confezionati che, vuoi per praticità, vuoi perché per essere golose sono golose, infiliamo nella cartella dei bambini spesso e volentieri. Queste ricette vogliono essere un’alternativa altrettanto gustosa ma più sana e bilanciata. Sono suggerimenti generici per uno spuntino di metà mattina o per la merenda pomeridiana, a seconda degli orari scolastici del bambino/ragazzo.

Ho selezionato 10 ricette di merende dolci e salate da portare a scuola che possono mangiare tutti i bambini a partire dai 4-5 anni ma che piaceranno anche ai ragazzi più grandi.

Torta di mele

Classico dei classici di tutte le tradizioni, la torta di mele è un dolce semplice, sano e gustoso che piace a tutte le età. Personalizzate pure la ricetta come volete, tenendo presente che per una merenda da portare a scuola è sempre preferibile utilizzare pochi ingredienti e non esagerare con i grassi (usate poco burro o sostituitelo con olio di semi). Potete anche fare delle pratiche monoporzioni, state solo attenti a non fare uno di questi errori nella preparazione.

Ciambellone

Altro passepartout che si contende con la torta di mele il primato sulle tavole della colazione e della merenda. Soffice, profumato, da aromatizzare a piacere: bianco, bicolore, al cioccolato, all’arancia, al limone, alla vaniglia, con gocce di cioccolato, insomma, il ciambellone è il più versatile dei dolci da colazione. Questa la nostra ricetta del ciambellone senza burro.

Barrette di cereali

Le barrette sono il classico snack spezzafame ma spesso quelle in commercio sono sbilanciate dal punto di vista nutrizionale. Allora perché non provare a farle a casa con cereali, riso soffiato, frutta secca, semi vari, cioccolato e miele? Ecco la nostra ricetta delle barrette farro, avena e cioccolato.

Muffin

I muffin sono dei dolcetti golosi che possono essere preparati ogni volta in modo diverso: bianchi, al cioccolato, con i mirtilli, con gocce di cioccolato, con le mele o uvetta, solo per dirne qualcuno. In questo articolo ve ne proponiamo ben 5 tipi diversi, sia dolci che salati.

Brownies

Per far contenti i bambini basta dargli del cioccolato in qualsiasi forma. Preparategli dei brownies al cioccolato fondente o al latte con la nostra ricetta, aggiungete frutta secca o aromi a piacere e avrete una merenda perfetta per affrontare le giornate scolastiche.

Camille

Una merendina diventata un classico che ha accompagnato l’infanzia di molti. La Camilla è una tortina morbidissima fatta con carote, mandorle e succo d’arancia che si può preparare anche in casa. Potete scegliere di fare una torta intera e poi tagliarla a fettine oppure fare delle pratiche monoporzioni. Ecco la nostra ricetta delle Camille e di tante altre torte da fare con le carote.

Fetta al latte

Se i vostri figli si sentono orfani delle merende confezionate, provate a riproporre a casa anche un’altra delle merendine industriali più famose di sempre: la fetta al latte. Soffice pan di spagna al cioccolato con una fresca farcitura di crema al latte, ma senza conservanti o ingredienti poco sani. Qui la ricetta da copiare.

Castagnaccio

Un’alternativa da proporre soprattutto nelle giornate più fredde, vista la presenza della farina di castagne. Un dolce adatto anche ai celiaci perché totalmente gluten-free. Anche in questo caso, potete preparare la ricetta base e personalizzarla con gli ingredienti che preferite.

Focaccia

Ho dato la precedenza ai dolci perché ho voluto proporre delle alternative alle merendine e ai dolciumi confezionati che solitamente si danno ai bambini per la scuola. Ma soprattutto i più grandi apprezzeranno anche un bel pezzo di focaccia bianca (con o senza farcitura), al formaggio, al rosmarino o delle piccole focaccine morbide da mangiare da sole o con qualche affettato.

Chips di frutta e verdura

Insieme a una delle merende dolci o salate che vi ho proposto finora, potete usare un trucchetto per far mangiare anche un po’ di frutta e verdura ai vostri bambini. Tagliate a fettine sottili mele, banane, carote, barbabietole, ananas, patate e cuocetele in forno ventilato con pochissime spezie fino a quando diventano belle croccanti. Avrete delle chips colorate che i vostri figli sgranocchieranno con molto piacere.