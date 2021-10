12 ricette con la birra per portare in tavola stout, lager e belghe senza sbagliarsi, cucinando piatti sia dolci che salati.

di Maria Iniziato 3 Ottobre 2021

Per qualcuno potrà sembrare un’eresia non berla ma quando avrete assaggiato le ricette con la birra che vi proponiamo quest’oggi, ci ringrazierete. Certo, siamo tutti d’accordo che, vedendo una birra in frigo, cucinarci un risotto o un dolce non è esattamente il primo pensiero che ci viene in mente.

Eppure la bevanda a base di malto, luppolo e lievito si rivela un ingrediente molto intrigante per molte ricette. Saranno le note amare del luppolo o la dolcezza tipica del malto ma cucinare con la birra piace anche agli astemi e a chi non ama il sapore di questa bevanda. Abbiamo selezionato ben 12 ricette con la birra per portare a tavola piatti dal gusto deciso e particolare.

Costine di maiale alla birra

Costine di maiale e birra sono un binomio molto interessante per chi mangia carne ma se, oltre ad accompagnare il piatto, la birra facesse anche parte degli ingredienti? Per la nostra ricetta abbiamo scelto una Guinness, perché una birra scura e amaricante è l’ideale, voi usate pure la vostra stout preferita.

Pollo alla birra

Grande classico della cucina americana, il beer can chicken è sicuramente molto scenografico e vi farà fare bella figura con gli ospiti in occasione di un pranzo o una grigliata in giardino. Noi vi proponiamo la ricetta con tutti i segreti per un pollo alla birra senza errori, voi non dovete fare altro che replicarla punto per punto.

Lievito di birra

Durante il lockdown 2020 è andato a ruba e così tanti hanno pensato bene di averne sempre una scorta a casa. Stavolta vi proponiamo il livello pro: lievito di birra fatto in casa, che non è efficace come quello comprato al supermercato e neanche velocissimo da fare, ma che può essere utile saper fare. Ecco la ricetta.

Risotto birra e salsiccia

Anche la persona meno esperta in cucina sa che per sfumare il riso appena tostato un buon bicchiere di vino è la morta sua. E se vi proponessimo di sostituire il vino con la birra? Provate la nostra ricetta del risotto alla birra e salsiccia e divertitevi a cambiare ogni volta il tipo di birra, per un risultato ogni volta più sorprendente.

Patate alla birra

Le patate sono uno dei contorni più amati, soprattutto dai bambini. Le patate con la birra possono essere un’alternativa sfiziosa alle solite patate al forno. Tagliatele a tocchetti e fatele bollire per qualche minuto, scolatele e riversatele in un tegame con olio, sale, rosmarino e birra. Fate cuocere in forno a 200° per 20 minuti circa, finché saranno dorate e croccanti. Non abbiate il timore di darle ai bambini: l’alcol in cottura evapora!

Tofu marinato alla birra

I vegetariani lo utilizzano sia come alternativa al formaggio che per preparare secondi dal sapore orientale. Se non mangiate carne o vi piace il gusto del tofu, potete provare a cuocerlo in padella dopo averlo marinato con la birra. Prendete spunto dalla nostra ricetta del tofu saltato con anacardi e sostituite la soia con una marinatura a base di birra, sale e olio. Fateci sapere!

Pastella con la birra

È vero che fritto in pastella è buono anche il telecomando ma sbagliare la temperatura dell’olio o la ricetta della panatura può rovinare la magia. Per una pastella leggera e fritti croccanti e asciutti, provate a farla con la birra e non smetterete di friggere. La ricetta prevede 100 g di farina 00, 140 g di birra chiara freddissima, 1 cucchiaio di olio e 1 di succo di limone.

Pane alla birra

Ormai dovreste essere tutti dei mastri fornai, per cui oggi alziamo l’asticella con un pane alla birra. In realtà se siete bravi con il pane fatto in casa, non avrete difficoltà. Sostituite l’acqua con la vostra birra preferita, chiara o scura, e usatelo per accompagnare i vostri piatti o per delle bruschette dall’aroma inconfondibile.

Biscotti salati pecorino e birra

È sempre tempo di aperitivi e di alternative ai soliti snack. I biscotti di frolla salata ormai non sono più una novità, per questo vi proponiamo dei biscotti salati al pecorino e birra da usare per un antipasto sfizioso o da sgranocchiare sul divano davanti alla tv o leggendo un libro. Ecco la ricetta da copiare.

Torta birra e cioccolato

Birra e dolci sembravano non andare molto d’accordo, ma possiamo dire che l’abbinamento è ormai più che sdoganato. La birra NEI dolci invece fa storcere ancora il naso a molti ma siamo sicuri che una volta assaggiata non tornerete più indietro. Tra le tante ricette disponibili vi proponiamo quella della Chocolate Guinness Cake, che potete personalizzare a piacere.

Birramisù

Quando vi abbiamo proposto 15 varianti al tiramisù classico ci eravamo spinti oltre ma non troppo. Ve ne aggiungo una sedicesima, per continuare il filone dei dolci con la birra: il birramisù. Ok, il nome è quello che è ma sul gusto non si discute. Per realizzare il tiramisù alla birra, unite al caffè della bagna qualche cucchiaio di birra, a seconda del gusto personale. Per un sapore più intenso, aggiungete 40-50 ml di birra anche nella crema al mascarpone.

Bavarese alla birra

No, non è un refuso, non parliamo di birra bavarese ma di bavarese alla birra (per un ripasso sui dolci al cucchiaio andate qui). Sostituendo una parte di latte nella ricetta di un qualsiasi bavarese con la birra, otterrete un dolce originale e dall’aroma inconfondibile.