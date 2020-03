In una vita di poche certezze, del pane ci possiamo fidare. Tutti i giorni, più volte al giorno, sempre al centro della tavola, lui è lì con noi. E allora, visto che ne consumiamo così tanto, perché non prepararcelo direttamente da soli? Oggi parliamo di pane fatto in casa: prima di dire che tanto non ci riuscite e che quello del fornaio è sempre superiore, date una chances a queste semplici ricette. Pane senza impasto, senza lievito, con le olive, il latte, i semi, e poi ancora tigelle, pita, pane per hamburger.

Niente lievito madre da tenere in vita (ma vi lasciamo lo stesso la ricetta che non si sa mai), basta del lievito di birra (che potete anche fare in casa) e a volte addirittura soltanto il bicarbonato. Vedrete che una volta iniziato non smetterete più di infornare, complice quel buon profumo che si sparge per la casa e la possibilità di avere un prodotto sempre fresco e fragrante. Ecco 15 ricette da provare di pane fatto in casa.

Pane senza impasto cotto in pentola

Il primo pane che vi consigliamo è un miracolo di semplicità: si cuoce in pentola e non avete nemmeno bisogno di impastare. Praticamente si fa da solo: le indicazioni le lasciamo a lui o a voi? Per stavolta vi accontentiamo.

Ecco qui la ricetta.

Panini facili senza lievitazione

Tanti morbidi panini senza, stavolta la lievitazione. Cosa vuol dire? Che sono pronti in soli 20 minuti! Ci mettete di più a leggere le istruzioni che a farli, garantito.

Ecco la ricetta.

Pane di mais

Un bel colore giallo carico e una consistenza davvero particolare: è il pane di mais o cornbread, direttamente dagli Stati Uniti. Utilizzatelo per accompagnare zuppe e piatti di legumi, ad esempio un bel chili con carne.

Ecco la ricetta.

Panini al latte

Soffici come una nuvola e delicati come una piuma: sono i panini al latte, ideali per merenda o sul prato, per un pic-nic in famiglia. Farciteli di dolce, ad esempio con crema alle nocciole o un bel pezzo di cioccolata fondente; oppure di salato, con prosciutto cotto, formaggio asiago o salamino.

Ecco qui la ricetta senza errori.

Pane ai semi

I più fit tra di voi saranno entusiasti di questo pane rustico, un concentrato di bontà, croccantezza e acidi grassi che fanno bene al colesterolo. Riempitelo di semi di zucca, girasole e papavero, ma anche sesamo, lino e chia.

Ecco la ricetta.

Pane in cassetta

Dite addio alle confezioni che odorano vagamente di alcol etilico e non sanno praticamente di niente. Da oggi il pane in cassetta, da spalmare generosamente di marmellata o da farcire per toast spaziali, lo preparate voi.

Con la nostra ricetta, naturalmente.

Pane senza lievitazione alle olive

Il nostro secondo pane senza lievitazione è alle olive, rustico e sfizioso proprio come piace a noi. Pronto in poco più di mezz’ora, salva la cena e l’appetito.

Ecco la ricetta.

Soda bread

Lo sapevate che il pane si può fare anche solo con il bicarbonato di sodio? Il soda bread arriva dall’Irlanda con una ricetta magica a base di farina manitoba e farina integrale, 200 g ciascuna, un cucchiaino di bicarbonato, uno di sale e circa mezzo litro di latte. Mescolate gli ingredienti secchi, aggiungete il latte e, magia! In 40 minuti a 200°C è pronto.

Ecco la ricetta.

Pane pita

Ci spostiamo un po’ dal panorama del pane italiano per affacciarci a est: il pane pita è tipico di Grecia e Medio Oriente, e con il kebab è la morte sua. Farlo in casa è semplicissimo, basta seguire le nostre istruzioni.

Pane toscano

Detto pane sciocco o sciapo, il pane toscano è senza sale e perfetto quindi per essere inondato di saporitissimi intingoli. Largo a paté di fegatini, salamino di cinghiale, ‘nduja, ventricina: insomma, con una base toscana vi fate il tour di tutta Italia.

Scoprite come, con la nostra ricetta.

Pane rapido di farro

Per cambiare un po’ abbiamo pensato a questo pane di farro, pronto in meno di 1 ora grazie al magico bicarbonato di sodio. Mescolate 150 g di farina di farro e 100 g di farina 0; intanto fate scaldare 120 ml di latte e yogurt in un pentolino e versate sul mix di farina. Aggiungete un cucchiaino di sale, bicarbonato e succo di limone. Impastate, infarinate in superficie e infornate per 30 minuti a 200°C.

Tigella

Non serve andare a Modena per gustare la tigella, la gustosa pagnottina da farcire con i salumi del territorio. E non serve nemmeno avere la tigelliera: vi bastano pochi ingredienti e i nostri consigli.

Ecco la ricetta con gli errori da non fare.

Pane per hamburger

In ogni famiglia non può mancare la “serata hamburger” una volta ogni tanto. Stavolta però vi diamo la possibilità di preparare tutto con le vostre mani: e non parliamo solo della polpetta senza errori, ma anche dei morbidi panini al sesamo che l’accompagnano.

Ecco qui la ricetta.

Panini semidolci

Perfetti all’ora dell’aperitivo, i panini semidolci si possono farcire in tutti i modi, più o meno salati. Hanno la consistenza di una brioche e le dimensioni di un Boccino d’Oro: attenzione a non mangiarne troppi!

Ecco la ricetta.

Focaccine morbide

Non propriamente pane, ma ci facciamo perdonare per la bontà. Queste focaccine dorate e morbide diventano la merenda dei campioni, ottime con verdure, salumi e formaggio spalmabile.

Ecco la ricetta.