Ci dilettiamo ad elencarvi le 15 varianti di tiramisù da provare, quelle che valgono la blasfemia. Prima di entrare nel vivo della faccenda dunque, sedetevi e bevete un goccetto: dovete rassegnarvi all’idea che sì, può essere chiamata legittimamente Tiramisù qualsiasi ricetta di dolce al cucchiaio e stratificato con una crema.

Nessuno più di noi ha trattato negli anni le diatribe regionali di patria podestà per questo italicissimo dessert, e proprio per questo sappiamo anche quando è il momento di prendere sul serio questioni come questa. Diciamo che possiamo permetterci leggerezza quando il tiramisù è legato alle varianti o alle sorti dell’Europa, o a Simona Ventura o a Carlo Cracco che lo fa con la panna… meno leggerezza quando – ancora – viene fuori la guerra tra Friuli e Veneto in stile Montecchi e Capuleti.

Quindi, lasciate a noi le polemiche e rilassatevi fantasticando su quale di queste 15 ricette, nonché varianti di tiramisù – tra cui idee accattivanti e affatto scontate – assaggereste per prima in questo momento.

Al cioccolato bianco

Come rendere ancora più peccaminoso e calorico un tiramisù? Semplicissimo, mettiamoci una bella dose di cioccolato bianco. Della serie: già sgarriamo, almeno facciamolo come si deve. E allora, se siete d’accordo, vi suggeriamo la ricetta.

Cocktailmisù- Tiramisù Martini

Bere e al contempo togliersi la voglia di dolce: non riusciamo a figurarci un contesto che sfiori più di questo la perfezione di vita ideale. E a renderlo realtà è il web, che ha diffuso uno degli ultimi dei “dessert drink” che tanto piacciono al mondo. Ecco dunque il tiramisù Martini, da fare a casa.

Alle fragole

Diciamo che il tiramisù alle fragole è la variante forse più scontata e “banale” che viene in mente… eppure ogni anno spopola da primavera a tarda estate in ogni sito web e in ogni pagina di food blogger. Il motivo? Semplicemente, è buonissimo.

Senza uova

“Guaaaaaaaiiiii vergogna a voooiiiii, il tiramisù si fa con 7000 uova!!!“… eh, c’è però chi è allergico o intollerante a questo versatile ingrediente. Quindi, almeno per loro, deve esistere un tiramisù adatto ed è proprio questo qui.

Al pistacchio

E, pensate, esiste persino la possibilità di fare un peccaminoso tiramisù vegano. Un tiramisù vegano al pistacchio, ohmioddio. Cremosissimo, sfumatura tra verde e color nocciola (come dovrebbe essere ogni crema al pistacchio senza coloranti), tante calorie di felicità.

Al baileys

Come fare un tiramisù al Baileys? In due modi: o ne aggiungete un po’ alla crema base mascarpone, oppure lo usate come bagna da alternare al caffè. Anzi, correggiamo, tre modi: il terzo è unire i primi due.

Con la sfoglia

Le varianti di tiramisù toccano o la crema o la base di savoiardi: c’è chi usa infatti pan di stelle, biscotti vari, pavesini… e noi aggiungiamo alla collezione di voi coraggiosi che fate parte di questo gruppo una variante in più con la sfoglia. Un millefoglie tiramisù.

Con Nutella

L’apoteosi di ogni peccato di gola allo stesso tempo. La Nutella ha un sapore oggettivamente invadente e predominante, ma vi assicuriamo che in questa variante di tiramisù con Nutella l’insieme sarà spumoso e meraviglioso.

Tortamisù

…ovvero, una torta a tema tiramisù. Un mix&match con la charlotte, elegante dessert solitamente completato da una corona di savoiardi infiocchettati come vedete in foto. Bella, vero? Un’idea stupenda da preparare e portare a casa di chi vi ospita a cena.

Cioccolato e cocco

Un tocco esotico, in questo tiramisù con cocco e cioccolato – ingredienti che, ormai lo sappiamo da decadi, insieme sono strepitosi. Ci sono i savoiardi, c’è il mascarpone, c’è il caffè e ci sono le uova, con l’aggiunta dei nostri due amici. Eccovi la ricetta.

Al limone

Il tiramisù al limone è forse la versione più fresca (fresca al palato, perché di fatto è un mattone esattamente come le altre varianti) si possa fare. Noi abbiamo seguito la ricetta di Sal de Riso, il Re dei limoni d’Amalfi, ed eccoci qui a proporla anche a voi.

Al caffellatte

Non vi sembra che il tiramisù al caffellatte, anche solo a immaginarlo, riesca a farvi sentire al calduccio in una serata autunnale, con la pioggia fuori e una copertina a coccolarci? Sì, vero? Eccovi allora questa semplice ma favolosa ricetta, con caffellatte e amaretti.

Leggero alla ricotta

Come abbiamo specificato pocanzi per il tiramisù al limone, nemmeno in questo caso di tiramisù alla ricotta di può concretamente parlare di “leggero”. Di fatto, però, la ricotta è meno pesante del mascarpone, sia di sostanza sia di calorie. Vale davvero la provarlo.

In tubetto

Qui abbiamo di fronte un esempio di genialità umana. Nella fattispecie, il genio è lo chef siciliano Pasquale Caliri, che ha trasformato il tiramisù in “tiramipiusù”, il famoso dolce italiano ma in tubetto. Un tiramisù da viaggio… cosa ne pensate?

Yogurt e frutti di bosco

Yogurt neutro, frutti di bosco colorati e freschi, panna, lime, savoiardi e giusto una piccola quantità di cioccolato fondente… che ditre di più, se non passare ai fatti dandovi la ricetta?