La semplicità paga e le ricette con le patate ne sono la dimostrazione. Amate da tutti, nessuno escluso, questo tubero ha la capacità di adattarsi a mille preparazioni: primi, secondi, contorno e, a volte, anche nei dolci. Che sia la classica patata fritta o l’instagrammabile patata hasselback, ma anche la minestra con riso e patate che fa tanto ‘casa di nonna’ è impossibile rimanere impassibili davanti alla bontà delle patate.

Ecco, allora, 11 ricette con le patate da replicare in modo facile e veloce. A prova di dummies, promesso!

Patate fritte

Un grande classico che non delude mai, le patatine fritte donano la gioia in tutti i cuori. Per fare le french fries non ci vuole molto, ma bisogna seguire qualche piccolo passaggio fondamentale come tagliare gli stick tutti uguali per una cottura uniforme e, per un risultato super croccante, lasciate le patate a mollo in acqua fredda per circa 1 ora, asciugate e tuffatele nell’olio. Pronti a sentire il crack?

Patate hasselback

Se avete voglia di concedervi un piccolo premio culinario, ma senza guardare le calorie, noi vi proponiamo le patate hasselback: piccole patate novelle crosta fragrante e interno burroso. Innegabile anche l’effetto scenico grazie alle incisioni sulla superficie che, con il calore della cottura, si aprono a ventaglio andando così ad assorbire il burro. Da sogno.

Qui la ricetta

Patate alla paprika

Buone le patate al forno, ma se ci aggiungessimo un po’ di paprika affumicata? Ecco, così diventeranno perfette. Il nostro consiglio è quello di farle con la buccia, tanto denigrata ma davvero buonissima. Tagliate a spicchi, conditele in una ciotola con olio, sale e paprika e poi via in forno. We love it.

Qui la ricetta.

Minestra patate e riso

Facile, economica e semplice: la minestra di patate e riso è un primo piatto perfetto per l’inverno, anche se una volta provato lo vorrete magiare 365 giorni l’anno. Vi sembra un primo troppo semplice? Prendete spunti dalla ricetta campana e aggiungente qualche cubetto di scamorza.

La ricetta è qua.

Rostkartoffeln

Più facile a farlo che a pronunciarlo: il Rostkartoffeln è un piatto tipico a base di patate della tradizione tirolese. Una ricetta davvero semplice che prevede l’uso di patate precedentemente lessate, tagliate a fette e poi arrostite in padella con erba cipollina e burro. Squisite.

La ricetta la trovate qua.

Patate sabbiose

Voglia di provare delle patate al forno diverse dal solito? Potete provare la versante sabbiosa: morbide e croccanti grazie alla panatura fatta dal mix di pangrattato e dal parmigiano grattugiato. Non manca ovviamente il rosmarino per profumare il tutto. Perfette per accompagnare un secondo di carne, provate!

Qui la ricetta.

Frittata di patate

È un comfort food per eccellenza: la frittata di patate, Uova, patate e, i più golosi, possono aggiungere una spolverata di parmigiano. Ottima calda, ma anche fatta il giorno prima e, magari, dentro a un panino: un peccato di gola che vi farà dire: “Ma perché non l’ho provato prima?”

Ecco la ricetta da rifare.

Patate bollite gustose

Tanto buone nelle preparazioni, tanto anonime mangiate da sole: è possibile rendere gustose le patate bollite? La risposta è sì e voi non ve lo aspettavate. A fare la differenza è il metodo di cottura: bollite sì, ma in padella. Non dimenticate aglio e prezzemolo.

Ecco la ricetta.

Gratin patate

Direttamente dalla Francia arriva la ricetta del gratin, più che un contorno è un vero e proprio piatto unico. Nonostante la ricetta originale non contempli l’uso di formaggio, questo è ormai diventato un ingrediente fisso e c’è chi azzarda anche qualche fetta di prosciutto. Attenzione però il vero gratin si fa con le patate a fette, non in crema. Dettagli che fanno la differenza.

Qua la ricetta.

Vellutata porri e patate

Quando si parla di patate non si devono e non si possono menzionare solo i contorni. Le patate, infatti, sono anche degli ottimi ingredienti per dei primi davvero sfiziosi. Se cercate qualcosa di semplice vi proponiamo la vellutata di patate e porri: due sapori a contrasto che si sposano in una crema gustosissima. Immancabili i crostini.

Qui la ricetta per voi.

Patate farcite

Golosi all’ascolto? Per voi abbiamo pensato alle patate farcite. Fate bollire le patate, scavatele al centro e farcitele con groviera, scamorza o fontina unite poi salsiccia, speck a cubetti o della semplice carne trita. In poche parole: lasciate spazio alla fantasia e alle vostre voglie culinarie. Non dimenticate un giro in forno per rendere il tutto super filante.

Ecco la ricetta.