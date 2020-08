Quanto sfruttate il riso soffiato in cucina? Sì, parliamo di quello con cui ogni tanto vi fa piacere fare colazione. Ebbene, oggi vi suggeriremo parecchie ricette, sia dolci che salate, per adoperarlo come merita.

Comodo, leggero, croccante e estremamente low cost, è un passepartout ottenuto da un particolare tipo di riso, l’Oryza sativa, trattato a temperature e pressioni elevate: a 300°C l’acqua all’interno del chicco “esplode”, evaporando e provocando l’espansione del chicco.

Vanta, inoltre, diversi vantaggi da tenere in considerazione. Uno, in particolare: con le stesse calorie del riso allo stato naturale, 300 kcal circa per 100 g, ha un peso specifico bassissimo.

Ma veniamo al dunque, con le 12 migliori ricette in cui il riso soffiato è protagonista, elemento di svolta, brillante sostituto o alternativa alla monotonia.

Rice pops

Una colata di cioccolato (bianco e o al latte o fondente), confettini e codette colorate, riso soffiato e bastoncini da gelato: ecco ciò che vi occorre per conquistare a bassissimo costo tutti i bimbi del vicinato. Versatilissimi, da personalizzare per le le occasioni speciali: colorate il cioccolato bianco, usate oro e rosso se è Natale, viola e arancione se è Halloween, fateli tondi anziché rettangolari…

Per friggere i gamberi

Sui gamberi torniamo spesso, perché sono un ingrediente che si presta a moltissimi accostamenti. Abbiamo già visto, infatti, le ricette per gustarli variando un po’, e i gamberi fritti sono tra le scelte predilette. Aggiungete alla panatura (che sia pastella o di cocco) dei chicchi di riso soffiato sminuzzati e sentirete che bontà.

Nei crackers

Fare in casa i crackers è un’impresa meno complicata di quanto sembri, e potrete personalizzarli completamente secondo i vostri gusti. Noi abbiamo la ricetta dei crackers rustici ma vi proponiamo qui ed ora una variante: riso soffiato in superficie, o direttamente nell’impasto… conferirà ulteriore croccantezza e originalità.

Nei cioccolatini

Abbiamo scritto cioccolatini ma potrebbero essere barrette e dolcetti. Cioccolato, riso soffiato, frutta secca tostata, scaglie di cocco, caramello… tutti elementi che possono rendere infinitamente buono un piccolo peccato di gola.

Bowl con granola

Ormai siamo un popolo del web esigente e vogliamo sapere di poter contare su colazioni sane, abbondanti, particolari, coloratissime. Che ne dite, quindi, di una bowl di granola, yogurt, frutta e cereali? Scaglie di cocco fresco, riso soffiato e avena tostati in forno, mandorle e sesamo, lamponi, miele. Vi viene in mente altro? Aggiungetelo alla bowl!

Per il pollo fritto

Lo stesso principio descritto per i gamberi poc’anzi può essere applicato anche al pollo. Che siano alette, che siano tipo nuggets o semplicemente delle cotolettine di petto, provate a friggere includendo riso soffiato. Si tratta, diciamo, di un’alternativa ai cornflakes, molto usati in questi casi.

Snack d’asporto dolce o salato

Con il riso soffiato potrete fare delle barrette o bite super gustosi e velocissimi da fare. Quelli in foto sono simili ai rice pops o alle barrette energetiche, ma potreste impastare il riso con caramello e frutta disidratata per ottenere delle piccole sfere da mangiare in un solo boccone. Provate anche in versione salata: formaggio spalmabile, origano, spezie, pistacchi…

Base di cheesecake

In quanti modi può essere fatta la base di una cheesecake, che solitamente prevede biscotti e burro? Semplicissimo, con riso soffiato e cioccolato sciolto insieme a pochissima panna o latte! Ovvio, se la cheesecake non prevede cottura altrimenti è un disastro.

Croccante, per aperitivi o snack dolci

Pensavamo che il riso nasce per risotti e primi piatti prima che per per dessert… quindi sfrutteremo questa versatilità anche per il riso soffiato. Conditelo con olio e spezie, ponetelo in una teglia da forno imburrata e infornate a 180°C per 15 minuti, girando spesso: et voilà, un aperitivo croccantissimo, diverso dal solito e a costo molto basso.

Barrette energetiche

Negli ultimi anni le barrette energetiche sono letteralmente esplose, successo parlando. Sono effettivamente utilissime: in università, tra un pasto e l’altro, come merenda a scuola, a lavoro. Non è difficile farle, basta impastare dell’avena con riso soffiato, miele, pochissimo burro fuso o olio di cocco e il gioco è fatto… date la forma e via in forno per asciugarle.

Gallette fatte in casa

Farina di riso, poco olio di cocco o burro, riso soffiato, malto di riso: impastate, date la forma e cuocete in forno a 180°C per almeno 20 minuti. State pensando che, forse, sono più comode quelle industriali? Forse avete ragione… ma ora sapete che avete un’alternativa, se vi piace mettervi in gioco.

Nei biscotti

Il riso soffiato nei biscotti è magnifico, soprattutto se lo tostate prima di unirlo all’impasto. provate nei vostri biscotti preferiti, considerando che più asciutti sono e meglio è. Sono adatti anche nei cookies, che prevedono un impasto a goccia: comodo perché potete inserire solo all’ultimo istante il riso e infornarli poi subito.