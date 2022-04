10 ricette salate con i pistacchi che vale la pena preparare

di Chiara Cajelli 21 Aprile 2022

Il pistacchio è uno degli ingredienti più gettonati in pasticceria, soprattutto negli ultimi anni: tutto al pistacchio tra farciture, creme spalmabili, coperture, dessert al cucchiaio. Se vi dicessimo che è possibile variare sul tema e usarlo nel salato? Infatti abbiamo selezionato le migliori ricette salate a nostro avviso: tanto pesce – che con la frutta secca sta sempre bene – primi piatti e idee per l’antipasto.

Che sia tritato, in granella o in crema, i pistacchi hanno un potenziale incredibile e meritano di essere valorizzato anche a tavola: esaltatelo con formaggi e salumi (d’altronde, non è amatissimo nella mortadella?), con la pasta, con i crostacei…

Trofie al pistacchio

Le trofie sono un formato di pasta che adoriamo, con un nerbo unico e che raccoglie bene qualsiasi condimento: al pistacchio sono strepitose, e semplicissime da fare, soprattutto se arricchite con ingredienti sapidi e cremosi. Per assaggiare questa meraviglia, basta seguire la nostra ricetta.

Crocchette di orzo, pistacchi e spinaci

Vegane, adatte a tutta la famiglia, un’idea che può essere spesa all’aperitivo o come secondo piatto: fatele a polpette o in versione mini per un brunch. Se volete potete sostituire l’orzo con il riso!

Focaccia con mortadella, burrata e pistacchio

Un trionfo! Qualsiasi ricetta di focaccia può essere trasformata come vedete in foto: pomodori secchi in superficie e in cotture, e poi mortadella, cremosissima burrata e tanti pistacchi in granella a completare. Diteci come resistere, non ne siamo in grado…

Salmone in crosta di pistacchi

Elegante e dal sapore pieno, particolare, una pietanza da sfoggiare a una cena importante e formale: il salmone in crosta di pistacchio è semplicissimo da fare e in un batter d’occhio vi apre tutto un mondo nuovo per assaporare questo pesce. Ecco la nostra ricetta.

Tabouleh con basilico, pistacchi e speck

Non sono meravigliosi questi cestini? Perfetti per un antipasto o un happy hour primaverile, con il profumo intenso di basilico e pistacchio che chiamano a gran voce un bel calice di vino bianco freschissimo. Vogliamo che li assaggiate, provate la nostra ricetta che è rivisitazione della specialità tipica del Medioriente, a base di bulgur.

Pizzoccheri alla mediterranea, con spada e pistacchi

Suvvia non fate gli acidelli: assaggiate questa particolare versione di pizzoccheri e non la lascerete più andare! Tocchetti carnosi di pesce spada, pomodorini, una cascata di pistacchi ad addolcire tutto quanto e a conferire una brillante nota di colore.

Caprese con pistacchi

Una semplice caprese, se mozzarella e pomodori sono di massima qualità e se il condimento è bilanciato, è una pietanza perfetta e che non necessita altro… ma provatela nella variante suggerita, ovvero aggiungendo un po’ di pistacchi tostati e qualche cucchiaiata di burrata: la amerete.

Pasta con pesto di pistacchio e pomodorini

Viva la semplicità! Pochi ingredienti della massima qualità e sfruttati per una massima resa: pistacchi in pesto, lasciato grezzo e di un verde vivido, l’acidità dei pomodorini ciliegino e poi a condire basilico, parmigiano, olio evo. Da provare subito!

Gamberoni con pistacchi e crema di zucchine

Una triade paradisiaca: gambero delicato, zucchine dolci e burrorose, la nota inconfondibile e croccante del pistacchio. Un secondo piatto davvero molto elegante che diventerà protagonista della bella stagione.

Pasta con salmone affumicato, pistacchio e noci

Un primo piatto importante e soddisfacente, ricco di frutta secca che si accompagna benissimo alla carne del salmone, così grassa e dal sapore delicato ma in questo caso affumicata… una nota che solleva tutto il piatto. Eccovi la nostra ricetta.