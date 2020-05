Le uova sono uno di quegli ingredienti jolly che bisogna sempre tenere in frigorifero, non sai mai quando avrai bisogno di un salvataggio dell’ultimo minuto in cucina. Sono economiche, nutrienti e, soprattutto, versatili. Dalla colazione alla cena, non c’è pasto che non possa essere risolto con un paio d’uova.

Omelette, frittate, crepes, strapazzate: ecco un elenco di ricette con le uova facili e veloci, nel caso cercaste ispirazione.

Uovo al tegamino

È la ricetta facile per antonomasia: il classico uovo al tegamino o a occhio di bue. Per prepararlo non servono grandi doti culinarie né attrezzi particolari. Un filo d’olio nel tegamino o nella padellina, versate delicatamente l’uovo per non farlo rompere e, nel giro di 2-3 minuti il piatto è pronto!

Frittata di maccheroni

Piatto tipico della tradizione campana che serve anche a recuperare gli avanzi di pasta del giorno precedente. La frittata di maccheroni è ottima sia calda che fredda, può essere personalizzata con salumi e formaggi a piacere.

Ecco la ricetta della frittata di maccheroni tradizionale.

Uova in camicia

Perfetto sia a colazione che come secondo piatto, l’uovo in camicia è un piatto semplice ma che non viene sempre bene. Anche se non verrà bene al primo colpo, il gusto sarà comunque salvo.

Ecco i consigli per cucinare un perfetto uovo in camicia.

Omelette

Tipica della cucina francese, l’omelette è diventato un piatto anche della nostra cucina. Amalgamate le uova con sale e prezzemolo e, volendo, un po’ di latte. Versate il composto nella padellina antiaderente precedentemente riscaldata. La ricetta originale prevede il burro ma potete utilizzare benissimo anche l’olio extravergine d’oliva. Coprite con un coperchio e dopo un minuto chiudete a mezza luna. Prima di chiuderla, potete anche farcire l’omelette col ripieno preferito.

Frittata di zucchine

Altro classico è la frittata. Un piatto apparentemente facile da preparare ma, se non si ha un po’ di dimestichezza con gli utensili da cucina, può presentare qualche insidia. Uova, sale, parmigiano, prezzemolo, pepe e tutto ciò che la fantasia vi suggerisce per un secondo ogni volta diverso. La frittata di zucchine è una variante presente da sempre nella cucina italiana. Perfetta sia da mangiare calda come secondo che, fredda e tagliata a tocchetti, come aperitivo sfizioso.

Qui potete trovare la nostra ricetta.

Frittata al forno

Per chi ama le cotture light e dietetiche o vuole un’alternativa alla classica frittata in padella, la frittata al forno può essere una soluzione. Ottima sia semplice, con sale e parmigiano, che farcita con salumi, verdure e formaggi a piacere.

Rotolo di frittata

Variante creativa della frittata classica, il rotolo di frittata è un secondo veloce e sfizioso che vi farà fare un figurone anche se avete ospiti all’improvviso.

Ecco la ricetta completa, da personalizzare a piacere.

Frittata di albumi

Quando avanzano gli albumi da un’altra preparazione si può fare un dolce ma anche una frittata light. Per la frittata di albumi valgono le stesse regole: buona nella versione semplice, gustosa con l’aggiunta di ingredienti a piacere.

Uova farcite

Se amate le preparazioni ad effetto e siete convinti che “anche l’occhio vuole la sua parte”, allora potete provare a fare delle uova farcite. Squisite e molto scenografiche, sono ideali nel periodo pasquale.

Ecco la ricetta per prepararle.

Uova strapazzate

Le uova strapazzate sono un altro grande classico. Apparentemente facili da cucinare, possono presentare delle insidie.

Ecco i nostri consigli sugli errori da evitare nella preparazione delle uova strapazzate.

Uova alla Benedict

Classico della tradizione americana, le uova alla Benedict sono il tipico piatto della colazione a stelle strisce. Ricco e calorico, è un uovo in camicia adagiato su fette di pane tostato, bacon croccante o salmone affumicato e una salsa olandese preparata con tuorli d’uovo, aceto e burro.

Uova alla monachina

Ancora un piatto della cucina partenopea: le uova alla monachina. Uova sode ripiene di una farcia composta da tuorlo, besciamella e noci, di seguito, impanate e fritte. Da leccarsi i baffi.

Uova in purgatorio

E napoletana è anche la ricetta delle uova in purgatorio: delle uova al tegamino cotte però in un fondo di sugo di pomodoro. Se nel cuocere, il tuorlo si dovesse amalgamare alla salsa, il risultato sarà ancora più godurioso.

Uovo impanato

Avete il frigo quasi vuoto ma volete un secondo gustoso ma non banale? Provate l’uovo impanato: uova sode passate prima nell’uovo sbattuto e poi in una panatura di pangrattato e spezie o nella farina di mais. Friggete e servite caldi.

Uova in cocotte

Ideali per un pranzo leggero ma anche per un brunch, le uova in cocotte sono anche molto graziose da vedere. Prima di passarle in forno, possono essere guarnite con mozzarella, prosciutto cotto o salmone.

Uova alla coque

Una delle preparazioni base per eccellenza, l’uovo alla coque è ideale sia per la colazione che per secondo piatto. Immergete l’uovo nell’acqua bollente, 3 minuti di cottura e sarà perfetto: albume cremoso e tuorlo liquido. Da mangiare con crostini o con pane tostato.

Pasta alla carbonara

Piatto tipico della tradizione romana ma diventato popolare in tutto il mondo (con alcune versioni al limite della denuncia), la pasta alla carbonara salva sempre ogni occasione. Attenzione a non commettere uno di questi errori se tra i vostri ospiti c’è un romano doc.

Per non sbagliare, qui trovate la ricetta della pasta alla carbonara perfetta.

Crepes

Le uova sono anche uno degli ingredienti principali delle crepes, che potete utilizzare sia per preparazioni salate che dolci.

Ecco una ricetta per una torta di crepes al cioccolato.

Pancakes

Dolci tradizionali tipici della colazione statunitense, i pancake sono ormai famosi anche nel nostro paese. Semplici da preparare, sia nella versione classica che nelle varianti più dietetiche, possono essere guarniti con miele, marmellata, nutella o frutta.

Ecco una ricetta di pancake con farina integrale.

Crema pasticcera

Le uova sono anche l’ingrediente principale di una delle preparazioni base della pasticceria: la crema pasticcera. Ideale per farcire torte, bignè o crostate ma anche da mangiare al cucchiaio, per un dessert semplice e veloce.

La ricetta per una crema pasticcera perfetta la trovate qui.

Uovo alla Cracco

E terminiamo con una ricetta d’autore, che però potete replicare tranquillamente anche a casa. Si tratta del famoso uovo alla Cracco, la ricetta che ha reso famoso il popolare chef. L’ex giudice di MasterChef ha nobilitato l’uovo restituendogli la giusta dignità. Il risultato è un uovo croccante che stupirà i vostri ospiti.

Adagiate delicatamente il tuorlo d’uovo in un contenitore dove avrete messo del pane grattugiato. Ricoprite con altro pane grattugiato e mettete in freezer per circa 2 ore. Trascorse le due ore, prendete con molta delicatezza il tuorlo e friggetelo in abbondante olio fino a doratura. Fate asciugare su carta assorbente, salate e voilà… l’uovo è pronto.

Servite su un letto di insalata, purè o con un contorno di verdure.