4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022/23: decima puntata al Pigneto di Roma

di Manuela Chimera 5 Febbraio 2023

Siamo arrivati alla decima puntata di questa stagione 2022/23 di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese: questa volta il van dello chef ci porta al Pigneto di Roma per cercare il Miglior ristorante del quartiere e la Miglior amatriciana. L’appuntamento è, come di consueto, per domenica 5 febbraio 2023 alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su NOW.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese: tutti a Roma

Questa volta Alessandro Borghese si reca al Pigneto per scovare il Miglior ristorante del quartiere. La puntata si svolgerà come al solito: al turno i quattro ristoratori in gara si ospiteranno nei rispettivi ristoranti. Arrivati sul posto i concorrenti rivali si recheranno in sala per giudicare l’arredamento e la mise en place, mentre chef Borghese si recherà in cucina per due motivi.

Il primo è quello di ispezionare la cucina per controllare che sia tutto in regola, con particolare riferimento alla pulizia della cappa, all’assenza di coltelli a magnate attaccati alla parete o in vista e all’etichettatura dei prodotti in frigo e in dispensa. Il secondo è quello di svelare quale sia lo Special della puntata, in questo caso l’amatriciana. Lo Special è l’ultima categoria inserita nel programma: si tratta di un ingrediente, di un piatto o di un metodo di cottura tipico di quella zona su cui tutti i ristoratori sono chiamati a confrontarsi.

LEGGI ANCHE Alessandro Borghese prova la carne vegetale per Le Iene: i risultati

Al termine della puntata ciascun concorrente dovrà dare un voto da 0 a 10 alle seguenti categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Chi avrà ottenuto più punti potrà fregiarsi del titolo di Miglior ristorante del Pigneto. Ma attenzione: manca ancora il voto di Alessandro Borghese che con i suoi potrà confermare o ribaltare il risultato. Il vincitore, oltre al titolo, otterrà anche un contributo economico da investire nella propria attività.

Questi sono i quattro ristoranti in gara al Pigneto:

Dar Parrucca : il titolare è Luca, in precedenza fumettista. Dopo aver rilevato l’attività, ha deciso di trasformarla in una tipica trattoria e osteria romana, con un menu fatto di ricette classiche, ma utilizzando ingredienti biologici e di qualità. Il locale si trova a circa 300 metri di distanza dall’isola pedonale

: il titolare è Luca, in precedenza fumettista. Dopo aver rilevato l’attività, ha deciso di trasformarla in una tipica trattoria e osteria romana, con un menu fatto di ricette classiche, ma utilizzando ingredienti biologici e di qualità. Il locale si trova a circa 300 metri di distanza dall’isola pedonale La Santeria di mare : Gioia è la titolare e responsabile di sala. Il ristorante è relativamente recente visto che è stato aperto solo 5 anni fa. In precedenza Gioia era un’arredatrice e decoratrice di interni. Il locale si presenta come un bistrot incentrato sulla cucina di pesce, con influenze anche orientali e collegato al concetto di viaggio. L’ambiente è raffinato e informale

: Gioia è la titolare e responsabile di sala. Il ristorante è relativamente recente visto che è stato aperto solo 5 anni fa. In precedenza Gioia era un’arredatrice e decoratrice di interni. Il locale si presenta come un bistrot incentrato sulla cucina di pesce, con influenze anche orientali e collegato al concetto di viaggio. L’ambiente è raffinato e informale Scomodo Food & Music : Romina, la titolare, ha spiegato che l’ingresso del ristorante si trova a pochi cm di distanza dalle rotaie del tram, da qui il nome “Scomodo”. Il locale è stato aperto 7 anni fa e si presenta come un ristorante/cocktail bar. La location è spoglia, ma curata, con elementi trash. A volte assume tratti industrial e ogni settimana c’è musica dal vivo e un dj-set. Il menu è semplice, ma si concede qualche rivisitazione

: Romina, la titolare, ha spiegato che l’ingresso del ristorante si trova a pochi cm di distanza dalle rotaie del tram, da qui il nome “Scomodo”. Il locale è stato aperto 7 anni fa e si presenta come un ristorante/cocktail bar. La location è spoglia, ma curata, con elementi trash. A volte assume tratti industrial e ogni settimana c’è musica dal vivo e un dj-set. Il menu è semplice, ma si concede qualche rivisitazione Bosco – Officine del Tartufo: Guido è il titolare e lo chef di questo ristorante che sorge vicino all’isola pedonale. Il locale è stato aperto nel 2018 e Guido lo ha impostato come una street kitchen, cioè uno street food mascherato da ristorante. La cucina si ispira alle origine abruzzesi di Guido e propone rivisitazioni dei piatti della tradizione romana. Per esempio, la carbonara è realizzata con ingredienti abruzzesi, mentre l’amatriciana presenta il tartufo. Il locale è anche particolarmente attento alla sostenibilità ambientale: la mise en plae è ecosostenibile e biodegradabile, anche se mantiene un’aria raffinata ed elegante. Il locale ha un arredo molto industrial

Questa stagione di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese nelle puntate precedenti ci aveva portato a Fuerteventura, Livorno, Bologna, Edimburgo, Napoli, Cinque Terre, Udine, Ortigia e Lecce.