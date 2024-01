4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24: nona puntata a Ravenna

Torna l’appuntamento con la 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24. In questa nona puntata chef, van e troupe si spostano a Ravenna per cercare il Miglior ristorante del centro storico di Ravenna, of course. L’appuntamento è come sempre alle ore 21.15 circa su Sky Uno, canale 108 di Sky e in diretta streaming su Now.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese va nel centro storico di Ravenna

Fra una visita ai mosaici e una al mausoleo di Dante, ecco che la modalità di svolgimento della puntata rimane sempre la medesima. A turno i quattro ristoratori in gara si ospiteranno nei rispettivi locali. Giunti sul posto, i concorrenti rivali si occuperanno di giudicare e criticare location, arredi e mise en place.

Nel frattempo, accompagnato dal ristoratore di turno, chef Alessandro Borghese si recherà in cucina per controllare che tutto sia in ordine (ovvero che abbiano spolverato anche la cappa, che non ci siano coltelli appesi o in vista, che tutto sia etichettato correttamente…). Inoltre coglierà l’occasione per dare una prima occhiata allo Special.

Lo Special è l’ultima, vera, grande novità introdotta ormai da qualche stagione nel programma. Si tratta di un piatto particolare della zona, di un ingrediente o anche di una tecnica di cottura su cui i quattro concorrenti sono tutti chiamati a confrontarsi. Per forza di cose, lo Special cambierà ad ogni puntata e sarà oggetto di bonus da parte di Borghese. Nel caso di Ravenna, lo Special è rappresentato dai cappelletti al ragù o caplet.

Al termine dei pranzi/cene, ecco che i ristoratori dovranno dare un voto da 0 a 10 alle cinque categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Sommando infine i voti, si scoprirà il vincitore. Ma attenzione: bisognerà ancora aggiungere quelli di Alessandro Borghese che con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato.

I quattro ristoranti in gara a Ravenna sono:

Antica Bottega di Felice di Roberto: Roberto è il titolare di questo ristorante rustico con annessa bottega di salumi e formaggi tipici. Con un servizio di tipo famigliare, Roberto si occupa della sala, mentre la moglie Eritrea della cucina. Il menu è quello tipico romagnolo, con prodotti fatti in casa

Trattoria Al Cerchio di Letizia: Letizia è la titolare di questa trattoria romagnola tradizionale. Dalla location semplice, il ristorante propone una cucina con menu casalingo

Corte Cabiria di Luciano: Il ristorante di Luciano sorge in quello che era un ex pollaio. Unitosi al Cabiria Wine Bar, ecco che questo locale propone un'ampia vetrata che illumina una sala molto elegante. Luciano si occupa della sala, mentre il menu è sia di carne che di pesce, con una forte impronta mediterranea e richiami alla tradizione romagnola (con anche la pasta fatta in casa). Tuttavia lo chef del locale non disdegna di sperimentare varie tecniche di cottura e fare abbinamenti fra gli ingredienti insoliti

Ristorante Al Cairoli di Attilio: il ristorante sorge all'nterno di un ex cappelleria di cui conserva le vetrine. Arredato con mobili vintage in stile inglese, ecco che Attilio si occupa della sala. La cucina è un mix di tradizione e innovazione, tanto che Attilio, insieme alla moglie, ha invetato un cioccolatino a forma di cappelletto, chiamato per l'appunto "E Caplet"

Ricordiamo che in questa nona stagione Alessandro Borghese è stato a Bassano del Grappa, in Umbria, in Calabria, ad Ascoli Piceno, in Irpinia, in Costa Azzurra, nell’Oltrepò Pavese e a Lisbona.