Hai un cetriolo e non sai come usarlo? Chiedi a Logan Moffitt, il ragazzo cetriolo che ha reso l'ortaggio virale su TikTok.

Hai un cetriolo? Apri subito TikTok per vedere cosa ci puoi ricavare. Fantasia e abilità ce le mette Logan Moffitt, content creator di Ottawa, Canada di soli 23 anni (e nessun curriculum da cuoco). Ma che ha alle spalle due decadi e passa di pura passione per questo ingrediente, finalmente sdoganato grazie alla cassa di risonanza social. Il suo account nell’ultimo mese è diventato virale per le ricette a base di cetrioli che, incredibilmente, non mancano mai di originalità e non smettono di “sfamare” i fan. Tanto che nell’internet Moffitt è stato ormai ribattezzato “cucumber boy”, ovvero “il ragazzo cetriolo”.

Chi è Logan Moffitt

Il pezzo del New York Times che lo presenta, esordisce così: “Logan Moffitt non è mai stato così idratato”. Boom, eccolo qua il nostro ragazzo cetriolo, ammaestratore dell’ortaggio a contenuto di acqua più alto di qualsiasi altro cibo solido. Capita infatti che nel corso di una ricetta o a preparazione finita la quantità di cetrioli ingeriti sia considerevole. Ma non è un problema: “Li mangio come caramelle da quando ero bambino”, rivela Moffitt alla testata statunitense.

Il 23enne canadese non è nuovo né all’utilizzo dei social, né all’arte culinaria. Cucina per la famiglia da quando aveva 14 anni (avercene adolescenti così!) prendendo ispirazione da YouTube e programmi anglosassoni di cucina, tra cui lo stagionato Jaimie Oliver. Fra i suoi “maestri” Moffatt cita Emily Kim aka Maangchi, YouTuber coreana da molti accostata a Julia Child per il suo impatto sul mezzo (in questo caso social).

Il taglio dei video di Logan Moffitt (logagm su TikTok) è un classico della fortuna social: piatti facili e veloci, pochi step, ingredienti accessibili. Le ricette dedicate ai cetrioli sfiorano ormai il centinaio. Ma prima c’è stato molto altro: i noodles, il kimchi, la cucina coreana. Insomma, un ragazzo acqua e sapone che ci consiglia come cucinare a poco costo e in modo sano e creativo: che gli vogliamo dire?

I cetrioli virali

L’unica domanda che resta da porsi è il perché di questa viralità. In fondo il cetriolo è un ingrediente umilissimo, onnipresente al supermercato e con a carico già migliaia di ricette, anche tipiche. Come ha fatto a decretare il successo di Moffitt, il cui account conta più di 5 milioni di followers? Il punto è che si tratta di una proposta innovativa che sgancia il cetriolo sia dal suo appeal di cibo ipocalorico, sia dai suoi usi soliti e scontati.

Per questo il messaggio di Moffitt ha così successo: basta pensare il cetriolo come ortaggio triste buono solo a far dimagrire, basta incanalarlo in ricette trite e ritrite. Il cetriolo ha infinite possibilità. Lui ce lo dimostra in dozzine di video: insalate sfiziose, topping creativi, abbinamenti con salmone, tofu, bibimbap. I suoi followers (letteralmente) seguono, con video che superano 27 milioni di visualizzazioni e assalti ai supermercati per provare subito la nuova ricetta di turno. La prossima, confida Moffitt al Times, probabilmente sarà una nuova versione del Bloody Mary.