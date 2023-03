Preparato di ragù di puro suino di Il Maiale: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 8 Marzo 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Risotto a gusti vari di Arconatura, ai Fagioli al fiasco di NaturaSi e alle Viva Chips Paprika Style di Solid Food: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto del Preparato di ragù di puro suino di Il Maiale a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’8 marzo 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 7 marzo 2023.

Preparato di ragù di puro suino di Il Maiale: richiamo per Salmonella

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Preparato di ragù di puro suino, mentre il marchio del prodotto è Il Maiale e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Prix Quality SpA. Invece, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 2726P – CE, mentre il nome del produttore è Cooperativa Produttori Suini pro sus società cooperativa agricola, quella con sede dello stabilimento situato in via dell’Artigianato 6 a Castel D’Ario, in provincia di Mantova.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 4749185, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’8 marzo 2023. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 350 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la possibile presenza di Salmonella spp. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa, bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

Ricordiamo che le cosiddette “Salmonelle minori” possono causare forme di Salmonellosi entro poche ore dall’ingestione dei prodotti contaminati (da qualche ora a qualche giorno). I sintomi gastroenterici classici sono quelli di nausea, vomito, diarrea e dolori addominali, accompagnati o meno da febbre. Tuttavia in soggetti delicati come bambini piccoli, anziani e persone immunodepresse o in presenza di ceppi più pericolosi di Salmonella è possibile che si manifestino sintomi più gravi, fra cui anche forme di setticemia.

