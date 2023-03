Salametto tipo Milano di Salumeo: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 7 Marzo 2023

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi ai Fagioli al fiasco di NaturaSi, alle Viva Chips Paprika Style di Solid Food e al Prosciutto cotto a trancio La Bottega del Gusto, Il Mercato e Sapori Genuini: sono stati ritirati dal commercio, infatti, due lotti del Salametto tipo Milano di Salumeo a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 6 marzo 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 3 marzo 2023.

Salametto tipo Milano di Salumeo: richiamo per Salmonella

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Salametto tipo Milano, mentre il marchio del prodotto è Salumero e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Lidl Italia srl a socio unico. Invece, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è di nuovo Salumero, mentre il nome del produttore è Salumificio Colombo Luigi srl, quello con sede dello stabilimento in via Roma 21 a Pescate, in provincia di Lecco.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

L237 (5154)

L238 (5154)

In entrambi i casi la data di scadenza o termine minimo di conservazione a cui fare riferimento è quella del 12 aprile 2023. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 160 grammi. Il codice EAN del prodotto è 2036 1303.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente è stata rilevata la presenza di Salmonella spp. Nelle avvertenze i consumatori sono avvisati del fatto che il prodotto non è idoneo al consumo. Pertanto i consumatori sono invitati a non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione con quella specifica scadenza, bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquisto per poter richiedere il rimborso.

Ricordiamo che esistono ceppi differenti di Salmonella. Le cosiddette “Salmonelle minori” solitamente provocano sintomi gastroenterici come nausea, vomito, diarrea e talvolta febbre a poche ore di distanza dall’ingestione degli alimenti contaminati. Tuttavia esistono ceppi di Salmonella decisamente più patogeni che possono provocare sindromi più gravi e severe, fra cui anche forme setticemiche.

