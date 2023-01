Cuori di Iceberg di Despar: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 27 Gennaio 2023

È stato pubblicato ancora un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Riso Vialone Nano di Curtiriso, al Tastasale di Il Pronto da Cuocere e al Riso lungo B di Smart: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto dell’insalata Cuori di Iceberg di Despar a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 26 gennaio 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non viene indicata la data effettiva dei controlli.

Cuori di Iceberg Despar: richiamo per contaminazione biologica

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Cuori di Iceberg, mentre il marchio del prodotto è Despar e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del qaule il prodotto è commercializzato è Despar Italia C.a.r.l., con sede dello stabilimento in via Cristoni 82 a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Sull’avviso di richiamo non viene indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello identificato come L 020, quello con docide 45302006 – 0118. In questo caso la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è quella di oggi, il 27 gennaio 2023, mentre l’unità di volume è rappresentata dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente una sospetta contaminazione biologica. Purtroppo nell’avviso di richiamo non viene specificato di quale agente microbiologico si tratti: è indicata solo una generica e poco specifica “contaminazione biologica”.

Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in dispensa, bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

Purtroppo non è possibile fornire qualche indicazione in più in merito al patogeno rilevato in quanto l’avviso di richiamo non ha ritenuto opportuno specificarlo.

