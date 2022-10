di Caterina Vianello 19 Ottobre 2022

Non è mai facile, in una località turistica di mare, sapere dove mangiare contando su un’offerta gastronomica dalla qualità e dalla cura costanti. La tentazione di piegarsi alle esigenze di una clientela stagionale, non locale, declinando il menu in una successione di piatti banali è dietro l’angolo. Se fino a qualche tempo fa una simile considerazione si poteva applicare a Jesolo, meta turistica di punta del litorale veneto-veneziano, uno sguardo ora al complesso di proposte disseminate tra la parte del lido, quella del paese vero e proprio, spingendosi fino a Cavallino-Treporti (occasione peraltro per conoscere una zona decisamente suggestiva e fuori dai percorsi più battuti) smentisce ogni pregiudizio: la qualità media è cresciuta, così come il numero di insegne.

Si delinea complessivamente una proposta variegata, per stile e tipologia. A riprova di questo abbiamo messo in fila una serie di indirizzi sui quali siamo pronti ad essere smentiti: noterete come la nota meta turistica sia diventata anche riferimento gastronomico a tutti gli effetti.

Eccovi una mappa completa dei posti più disparati dove mangiare a Jesolo, una guida estesa a ristoranti raffinati, trattorie, banconi di birra artigianale e mixology patinata, ma anche vinerie, pizzerie e cucine tradizionali.

Da Omar Affacciato su via Alighieri, pedonale e frequentatissima, si stacca dal resto dei locali – tagliati su misura per una fruizione “da movida” – per eleganza e stile, non solo nell’allestimento degli spazi, ma anche e soprattutto nella cucina, che rappresenta un solidissimo riferimento, in mano alla famiglia Zorzetto. La carta gioca sulla pulizia e la classe: ricette che guardano alla tradizione ma mai banalizzate quanto piuttosto rilette adattandole al contesto contemporaneo. Dalla carta, la scelta non può non prendere in considerazione, tra gli antipasti, la selezione di crudo, cartina al tornasole della qualità del pescato, la zuppetta di canoce o la passatina di patate con baccalà e bottarga; tra i primi, gli spaghettini con calamaretti mentre i secondi vedono tra gli altri, anguilla e guazzetto. Lasciar spazio ai dessert. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

I Barbabolle Dalla sede di via Bafile, i tre soci Andrea Bergantin, Alan Tradati e Giovanni Ballarin hanno spostato la formula collaudata dell’osteria contemporanea in zona fronte mare, con spazi più ampi, mise en place pulita e soprattutto una terrazza suggestiva. Se la proposta non dimentica mai cicchetti, ostriche (che fanno il paio con un’ottima selezione di Champagne, 300 etichette) e crudi, dalla cucina vale la pena provare proposte più articolate che sfruttano, tra gli altri, gli orti del Cavallino. La carta cambia spesso, ma a voler scegliere un piatto sempre presente, puntate sullo spaghettino freddo proposto in diverse versioni. Cantina con accurata selezione di vini. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Amarmio All’interno dello storico hotel Casa Bianca al Mare si trova in un contesto che è inattaccabile: fronte mare, con terrazza e piscina, praticamente tutto quello che si vorrebbe trovare in una vacanza estiva, con l’aggiunta di una cucina in grado di smentire i cliché sulla ristorazione alberghiera. Qui le proposte consentono di spaziare da una dimensione più semplice – light lunch – ad una più articolata fino ai menu degustazione (4 o 6 portate). Dalla carta, meritano le sarde impanate con maionese alla salicornia, la tartare di rapa rossa, senape e daycon, lo spaghettino freddo con crema di champagne, scampo crudo e caviale, e la millefoglie di branzino. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Bucintoro A poca distanza da Piazza Mazzini e con Piazza Aurora a pochi metri, un solido indirizzo jesolano. Arredamento in stile marinaro, un nome che richiama la Serenissima e un menù che è chiaramente un omaggio al mare. Pochi fronzoli, impronta classica ma non noiosa e se il quadro generale disegna un riferimento alla tradizione, tra crudo, antipasto misto, spaghetti alle vongole e risotto di mare, frittura e grigliata, basta qualche piccola deviazione per capire che la mano ha ben presente la dimensione contemporanea: è il caso dei ravioli anguilla e wasabi, o dell’ombrina alla brace, cavolo cinese, anguria marinata e gel al campari. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Enoteca Caveau Enoteca con cucina, gestione familiare da anni, un ambiente che si sdoppia tra gli interni, dai toni semplici e caldi, e la piacevole terrazza esterna che rimanda a contesti orientaleggianti. Piazza Marina è a pochi passi e l’offerta di questo wine bar con proposta gastronomica riesce ad accontentare un po’ tutti: piatti di mare (crudi, ostriche, alici marinate, piovra con patate, cous cous), di terra, hamburger con patate ai ferri. Tra i dessert, la cheesecake è diventata un must. La cantina, ovviamente, è assai valida. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Flora Renato Manfrè è un nome sinonimo di esperienza e successo, dal 1985. Il suo Flora, gestito con la famiglia è, oltre che un ristorante anche un cocktail bar, una bottega di prodotti di gastronomia e un concept-store. La stessa raffinatezza degli arredi (mai sopra le righe, con mano che governa colori e oggetti) si ritrova a tavola, con una proposta che guarda decisamente alla contemporaneità, senza rinnegare la tradizione, che fa capolino qua e là. Oltre al pesce, molto goloso il menu vegetale, in grado di rubare la scena. Tra le note da appuntarsi: l’uso delle erbe e fiori, non semplice orpello estetico ma vero e proprio ingredienti e i cocktail (Flora in Wonderland) su tutti, con possibilità di pairing con i piatti. Da provare l’Ostridrink’s: tre ostriche di diversa provenienza, da accompagnare a shot di tre spiriti distinti: gin Sospiri di laguna, Mezcal fume’ e whisky giapponese togouchi. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Tortuga In piazza Tommaseo, un classico, tra credenze e tovaglie bianche: dagli arredi ai piatti, la dimensione è quella della solida tradizione del litorale. Dalla carta: antipasto misto e classico crudo; primi piatti che vedono spiccare, oltre ai ben noti spaghetti o gnocchi, anche la pasta fresca ripiena, e secondi per i quali non si sbaglia né tra i fritti né tra le grigliate o le cotture al forno. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Pizzeria Capri Sede jesolana della sorella di Ponte di Piave, porta la firma di Damiano Visentin, conoscenza di Dissapore per il progetto di Anticamente, rivolto alla panificazione e alla coltivazione di grani antichi. La gestione è qui affidata alla sorella di Damiano, Barbara. Capri è la dimostrazione che l’ostinazione nel proporre un prodotto non “turistico” vince in una località che invece del turismo ha fatto il suo tratto distintivo. Le pizze, di qualità, accontentano sia chi cerca una dimensione più tradizionale, sia chi, in linea con la visione di Visentin, vuole un prodotto che oltre al gusto, sia rispettoso anche delle materie prime e del lavoro di chi le produce. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Panisfizio Insegna appena inaugurata, porta la firma di Orlando Bortolami, che con la pizzeria “Mediterraneo”, a Tamai di Bugnera (PN), ha conquistato i Tre Spicchi per il Gambero Rosso. Il locale jesolano è improntato verso quella che Bortolami definisce una cucina “cucina retro innovativa”: ricette storiche unite a tecnologia moderna. Il risultato è una carta che conta su una trentina di pizze (tra cui sette tipi diversi di Margherita e tre di Marinara), dalle classiche alle napoletane, alle ripiene, fino alle spianate. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Ferrowine Un’insegna ormai nota ben oltre i confini jesolani e che rappresenta non soltanto la capacità di costruire un locale dove bere bene, ma anche dove poter conoscere il mondo del vino attraverso corsi e degustazioni. Spazi ampi, in cui il design è a servizio delle bottiglie. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Bariolè Tra Piazza Mazzini e Piazza Brescia, è un indirizzo che gli appassionati di birra devono appuntarsi. Spillatura da impianto in cella, una settantina di etichette artigianali, oltre ad una vasta selezione di gin (una sessantina) e cocktail (una ventina). VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Da Guido Aperto nel 1991 (anche se la bisogna risalire al 1978, ad Annone Veneto), deve la sua meritata fama alla mano impressa da Guido Fasan e dalla moglie Giovanna Olivotti. Il testimone è poi passato al figlio Andrea, che ha proseguito nell’opera intrapresa dai genitori. Ambiente impeccabile a partire dal giardino esterno in cui è immerso il locale, poi confermato all’interno dall’eleganza delle sale. La carta è un omaggio al pesce, proveniente da Caorle e dalla Croazia, declinato in chiave contemporanea ma senza eccessi, ma vale la pena menzionare anche la scelta degli ortaggi, per i quali si guarda a Sant’Erasmo e ai produttori locali. Tra gli antipasti, immancabile la composizione di crudo di pesci e crostacei, cui seguono, tra i primi, gnocchetti di patate e zucca con gamberi e asparagi o ravioli di branzino. La cottura alla brace valorizza la materia prima ittica tra i secondi, mentre per la chiusura, d’obbligo il gelato, fatto in casa. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Bistrot da Lele Con il fiume Sile a dare un tocco caratteristico, è un indirizzo che offre i tratti migliori della dimensione del bistrot: ambiente curato e romantico ma senza risultare stucchevole, cucina che traduce le materie prime locali in piatti contemporanei sia per accostamenti che per cura estetica. Cucina di carne oltre che di pesce, ma è quest’ultimo che vale la sosta, in particolare gli spaghetti con gli zotoi (piccole seppie tipiche della laguna) o l’anguilla. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Ristorante Al Traghetto A Cortellazzo, a pochi passi da Jesolo Pineta, una piccola friggitoria è diventata un ristorante da 70 coperti all’interno (la sala è assai caratteristica), con possibilità di accomodarsi anche sulla terrazza esterna ma meglio ancora sui gazebo che danno sul fiume, godendo di una posizione molto suggestiva e lontano dal caos. La gestione è nelle mani della famiglia Capiotto: cucina di territorio, orto a disposizione ma soprattutto il pescato dal mercato di Caorle, valorizzato dalla cottura alla brace, utilizzando i tutoli di mais. Carta elegante: proposte contenute, curatissime e che sanno esaltare anche il pescato meno noto. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Zona D'Ombra E’ soprattutto un’enoteca (e gli arredi lo sottolineano con gusto), tra grandi nomi e piccole cantine. Tuttavia vale la pena fermarsi anche per accompagnare i bicchieri con una proposta gastronomica che spazia dai taglieri di affettati e formaggi a piatti dalla cucina (primi e carne in particolare). VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Osteria Ai Do Campanili Nella piazza di Treporti, con il borgo di Lio Piccolo nelle vicinanze, è il locale di Martino Scarpa e Nicola Bacciolo. Versione migliore dell’abusata espressione “cucina del territorio”, non solo dimostra di saper valorizzare tutti prodotti della laguna (orti e valli da pesca) ma anche di riscriverne la storia in chiave contemporanea, con mano pulita, elegante e raffinata. Si va alla carta (da appuntarsi i fusilli con finocchio di mare, tonno e taggiasche) o a degustazione (due le proposte, Fabula e Intreccio). VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Locanda Zanella Immerso nella Laguna nord, sembra uscito da un romanzo: interni che sono un omaggio al rustico, gestione che è praticamente una storia familiare (i fratelli – Luca e Renzo – dopo esperienze tra la vicina Locanda Cipriani e l’Asia rilevano un locale e lo trasformano in una colonna portante del luogo) e una cucina che riesce nell’impresa rispettare la tradizione (e le materie prime, sia di mare che degli orti) tenendo lo sguardo sulla contemporaneità. Immancabili i classici, cui si aggiungono interpretazioni più innovative, sia per accostamenti, che per presentazione. Validissime anche le proposte vegetariane e vegane. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Ristorante Calici e Mare Alla stregua di un’oasi, è il ristorante sulla spiaggia del Camping Village Marina di Venezia. Aperto non solo agli ospiti del campeggio, si distingue da proposte “da spiaggia” per molti motivi: la raffinatezza degli arredi, eleganti ma mai stucchevoli (e che contribuiscono a definire un contesto complessivo lontano dal caos della dimensione balneare), la cortesia e la professionalità del servizio, ma soprattutto la cucina, che riserva piacevolissime sorprese: se riuscite ad accantonare le proposte di pesce classiche (che sono comunque validissime), è la proposta contemporanea a stupire, per tecnica, accostamenti e senso della misura. Da appuntarsi la capasanta scottata con mortadella arrosto, mela verde allo zenzero e crumble di pistacchi. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI