di Chiara Cajelli 5 Novembre 2022

E prepara il primo, e poi il secondo a parte, il contorno: quante pentole, che fatica, e poi i tempi…perché non puntare direttamente su un arrosto? Proteine, grassi, ortaggi e carboidrati in un’unica teglia, in un’unica infornata che ottimizza il pasto per tutta la famiglia. Ne esisteranno milioni, ma ho selezionato per voi le migliori 10 ricette: succulenti, fatti con diversi tipi di carne, per occasioni più familiari e più formali o di festa, persino una proposta vegetariana.

L’arrosto, poi, offre un sacco di spunti anche come contorni: siamo nella stagione più adatta sotto questo punto di vista, sarebbe un peccato scegliere sempre e solo le patate, quando le alternative sono così tante e così buone!

Arrosto di maiale con castagne e melagrana

Un arrosto saporito ed elegante, con un abbinamento particolare che lo rende all’altezza anche delle occasioni più formali: un compleanno, una festa natalizia, una cena romantica. La melagrana conferisce quella nota dolce ma acidula che rinfresca e intensifica la salsa dell’arrosto. Qui la ricetta, se volete cimentarvi.

Filetto alla Wellington

Questa ricetta è perfetta per Natale o Capodanno, ma consigliamo di prendervi tutto il tempo del mondo per farla con calma. Il filetto alla Wellington è davvero molto elegante, e al taglio è meraviglioso: carne rosea a l cuore, una crema di funghi ad avvolgerla, un croccante scrigno a racchiudere tutto quanto.

Polpettone di tacchino

Chi dice che un polpettone sia poco raffinato e grezzo? Non certo noi, che lo reputiamo una ricetta sempre gradita e sempre utile, per far mangiare ai bimbi la carne e per riciclare anche ingredienti in scadenza come formaggi e ortaggi. Insomma, una ricetta da tenere sempre a portata di mano.

Pollo arrosto classico

Ecco il classico dei classici, associato alle domeniche in famiglia e alle serate con gli amici: è idea sempre gradita, questa ricetta del pollo arrosto, da accompagnare a un bel purè di patate fatto in casa, o alle pannocchie arrostite.

Roastbeef

Il punto perfetto di cottura può sfuggire, ma l’attesa e l’impegno varranno la pena fino all’ultimo: ecco il roastbeef, re degli arrosti e buono sia caldo sia freddo con verdure e cruditè. La ricetta non è difficile, basta seguirla alla lettera!

Polpettone in crosta

Più facile del filetto alla Wellington, ma altrettanto soddisfacente: provate la ricetta di questo polpettone farcito in crosta, ricco di spinaci e con al centro l’uovo sodo… al taglio rimarranno tutti a bocca aperta, pronti per assaggiarlo!

Carrè d’agnello alle erbe aromatiche

Il carrè d’agnello è solitamente riservato alla Pasqua, ma chi dice che non si possa fare anche in altre occasioni? Noi lo abbiamo arricchito con tante erbe aromatiche profumate, che con questa carne così sapida stanno davvero bene. Per farlo, seguite la nostra ricetta.

Arrosto di vitello

Un altro classico, in grado di accontentare tutti i carnivori in famiglia. La migliore alternativa quando non si gradiscono pollo o maiale… l’arrosto di vitello è semplice da fare, ed è difficile da sbagliare. Ecco la ricetta.

Coniglio arrosto

Non è mai facile cuocere bene il coniglio, in modo che ci sia sostanza e senza appesantirlo troppo. Esiste la ricetta in umido, certo, ma questa versione al forno non è da sottovalutare. Succulento, no? Qui trovate la ricetta.

Polpettone di verdure

E nemmeno quando la carne non è gradita o la benvenuta vi facciamo rinunciare all’arrosto: basta preparare un bel polpettone vegetariano, ricco di patate, zucchine, carote e una salsa vellutata. Talmente buono da non crederci, provate la nostra ricetta.