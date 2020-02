Fresca, cremosa, con il sapore dolce e delicato tipico del formaggio: in una parola cheesecake. Il nome in inglese rivela la sua natura internazionale, e infatti viene preparata da New York al Giappone passando per l’Europa. Sì, ma quali sono le ricette tradizionali? Da un capo all’altro del mondo la cheesecake ha come variabili il tipo di formaggio utilizzato, la cottura, il tipo di pasta o biscotti che costituiscono la base e, naturalmente, i topping per insaporirla.

Come la metti la metti, questa torta formaggiosa piace in tutti i modi. Oggi vi vogliamo raccontare le cheesecake da provare almeno una volta nella vita, da quella più classica made in USA a quella esotica e addirittura salata.

New York style cheesecake

La cheesecake è il dolce tipico della Grande Mela. La versione moderna fu inventata nel 1872 nel tentativo di imitare, udite udite, un formaggio francese. Purtroppo o per fortuna l’esperimento non riuscì, e in compenso il mondo ne ricavò una cheesecake “da manuale” con crema di formaggio, panna acida e base di biscotti secchi. Ricca, cremosa e compatta, viene cotta in forno e poi tassativamente refrigerata per almeno 8 ore.

Ecco qui la ricetta.

Cheesecake soffice giapponese

In Giappone la cheesecake è più soffice che mai. A Fukuoka, distretto a sud del Paese, si prepara la cotton cheesecake, una versione dalla consistenza ballonzolante realizzata grazie all’emulsione di uova e amido di mais e alla cottura a bagnomaria. L’effetto tattile soddisfa quasi più del gusto.

Ube cheesecake

Questa cheesecake dalle Filippine è contraddistinta da un intenso colore viola. La base di crackers e crema di formaggio viene infatti sormontata da uno strato composto da yam viola (un tipo di tubero), latte, zucchero e burro.

Käsekuchen tedesca

Anche la Germania ha da dire la sua rispetto alla cheesecake, che qui infatti si chiama Käsekuchen. La principale differenza sta nell’utilizzo di quark, formaggio fresco e acido, margarina al posto del burro e pasta fatta in casa invece dei biscotti sbriciolati. Una bella infornata e la cheesecake teutonica è pronta.

Cheesecake senza cottura

Naturalmente la cheesecake può fare a meno della cottura. Anzi, osiamo dimostrandovi che può essere tranquillamente preparata anche senza uova e senza gelatina. Non ci credete? Ecco la ricetta.

Cheesecake alla fragola

Quando si pensa alla cheesecake non si può fare a meno di visualizzare una guarnizione di frutta fresca, rossa e succosa. La fragola è il grande classico che proprio non potete perdervi. Provatela insieme al cioccolato bianco.

Cheesecake allo yogurt

Non solo senza cottura: a volte la cheesecake riesce a essere addirittura light. Quella allo yogurt vi richiederà solo 15 minuti di lavoro e tutti i frutti di bosco che riuscite a trovare.

Ecco la ricetta.

Cheesecake alla ricotta

La cheesecake fa tana libera tutti per ogni tipo di formaggio fresco, e ciò vale anche per la ricotta. Potete utilizzarla da sola oppure in combinazione con panna, mascarpone o robiola. Ecco come fare in questa ricetta.

Cheesecake al cioccolato

Col cioccolato è tutto più buono. Anche la cheesecake: non temete, non dovrete aspettare troppo per assaggiarla! La nostra ricetta è senza cottura.

Cheesecake al latte di mandorla

Ricotta, panna e latte di mandorla sono gli ingredienti principali di questa cheesecake che profuma di Sicilia.

Ecco la ricetta.

Cheesecake al limone

Il profumo tipico degli agrumi si sprigiona dalla cheesecake al limone, classico estivo per l’ora del tè. Qui trovate le istruzioni per prepararla senza errori.

Cheesecake alla zucca

Dall’estate passiamo all’autunno con la cheesecake di zucca, profumata di spezie calde e disegnata da un bellissimo effetto marmo.

Ecco qui la ricetta.

Cheesecake al caramello

Stavolta è il caramello a indurci in tentazione: la salsa densa e dolcissima che lentamente scivola sulla cheesecake è un capolavoro di foodporn. Preparatela con i nostri consigli.

Cheesecake al caffè

Quando siete scarichi una tazzina di caffè è quello che ci vuole. Potete berla insieme alla cheesecake, oppure versarcela direttamente dentro. Come? Con la nostra ricetta senza cottura.

Cheesecake al tè matcha

La caffeina si trova, in misura minore, anche nel tè matcha, polvere verde che però guadagna in polifenoli antiossidanti. In poche parole fa bene e, mescolata all’impasto della cheesecake, è anche deliziosa.

Cheesecake alla pesca

Si parlava di stagioni: come nella moda, la cheesecake alla pesca fa tanto primavera-estate. Leggera con lo yogurt e croccante con i pistacchi, è la torta più fresca che c’è. Assaggiatela con la nostra ricetta.

Cheesecake esotica

Cocco, mango e lime. I tre protagonisti di questa cheesecake vi catapulteranno direttamente in spiaggia.

Ecco qui la ricetta.

Cheesecake alla nutella

Lo sappiamo che il bambino che è in voi non ha mai smesso di amare la nutella: adesso che siete grandi però potete, anzi dovete andare oltre la fetta di pane per fare merenda. Abbinatela alla cheesecake con questa golosissima ricetta.

Cheesecake salata

Non si può concludere la lista delle cheesecake classiche senza menzionare l’opzione salata. Noi ve ne proponiamo addirittura tre da provare: al salame, al prosciutto e al tonno e zucchine.