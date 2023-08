Come i marshmallow possono migliorare i dolci fatti in casa

Come riscattare i marshmallow e sfruttarne l'incredibile versatilità in cucina, partendo da alcune idee per migliorare i dolci fatti in casa.

di Chiara Cajelli 3 Agosto 2023

Innanzitutto, capiamo cosa sono i marshmallow: si tratta di soffici dolcetti attualmente appartenenti alla tradizione anglosassone/americana, seppur di natali “ufficiali” francesi – in Francia sono chiamati Pâte de Guimauve oppure Chamallows – e di origini rintracciate nell’antico Egitto. Sono dolci, dalla consistenza unica, mettono allegria, e sono molto versatili in cucina: vale la pena scoprirli (o rivalutarli, salvarli dal dispregiativo americanata), perché possono migliorare i dolci fatti in casa.

Chiare d’uovo montate a neve, sciroppo di mais e malva (mallow significa proprio “malva”) sono stati per decenni gli ingredienti principali, ora sostituiti con gelatine alimentari. Ovviamente sono arricchiti con aromi e, spesso, coloranti per variare dalla base bianca e renderli rosa, azzurri e verdi. Farli in casa non è semplicissimo e i risultati sono spesso fallimentari: apparentemente perfetti, dopo pochi minuti nella maggior parte dei casi iniziano a “sudare” trasformandosi da marshmallow a solo “marsh“… ovvero palude. Ecco perché si fa prima a puntare su quelli industriali, che sono anche più adatti in cucina. Niente moralismi, suvvia.

Dovete sapere che i marshmallow possono certamente essere mangiati in purezza come fossero caramelle – moooolto difficile resistergli – ma possono altresì essere sciolti e inseriti in altre ricette. Come? Al pari del cioccolato, più o meno: a bagnomaria, nel forno, direttamente in pentola. Evitate il microonde perché questi dolcetti non si scioglieranno ma si gonfieranno esponenzialmente (per poi rimpicciolirsi e rinsecchirsi miseramente); evitate anche la griglia perché si abbrustoliranno: non saranno utili in cucina ma potete approfittarne per i buonissimi e autunnali s’mores.

Per le barrette ai cereali, al posto del cioccolato

Riso, farro soffiato o cereali, frutta secca, frutta disidratata: sono gli ingredienti che costituiscono la base per fare le barrette spezza-fame. Come tenerli insieme, se la ricetta non prevede cottura? Comune l’uso del caramello o del cioccolato fuso come collanti: raffreddandosi, tiene insieme tutti gli elementi. Per evitarlo oppure sostituirlo, possiamo usare i marshmallow fusi. La barretta ottenuta sarà piacevolmente “chewy”, non croccante ma non molliccia.

Come frosting

Il frosting sui cupcake non può mancare, ma ci piace anche su muffin e tortini di vario genere, o perché no come farciture per una torta di compleanno oppure un rotolo. Una volta sciolti i marshmallow (in commercio potete trovare direttamente il barattolo di marshmallow a crema), montate il burro a temperatura ambiente insieme allo zucchero a velo. Ottenuta una montata liscia, incorporate i marshmallow: avrete una crema meravigliosa.

Nella cioccolata calda

Notate “nella” cioccolata, che non è “sulla” ovvero un’idea già vista e stravista. Fare in casa la cioccolata calda è una magia, che solamente un pizzico di fantasia in più può migliorare. Se cercate ispirazione per ricette alternative allora l’avete provata, ma assicuro che basta fare quella classica, poco dolce, e “zuccherarla” con qualche marshmallows aggiunto alle ultime mescolate.

Per rendere la panna montata più resistente

Sempre partendo dalla base di marshmallows sciolti, provate a montarli insieme alla panna fresca liquida: piano piano la massa aumenterà di volume restando cremosissima. Usate questa semplice idea per farcire o decorare.

Una “mousse” più fluffy

La mousse al cioccolato è cosa seria, esige regole precise e senza le quali la preparazione non sarebbe degna di tal nome. Ecco il motivo per cui ho virgolettato la parola. Chiudendo un occhio e optando per varianti-copia, per esempio una mousse senza uova, ecco che i marshmallows aiutano a non combinare pasticci. Incorporare alla base i marshmallow sciolti aiuterà a ottenere una consistenza molto simile alla mousse originale.