Se vi dicessimo che abbiamo un bel po’ di antipasti per la festa del papà da suggerirvi? Questa è un’occasione importante per fare con amore qualche manicaretto, per cimentarvi in qualcosa diverso dal solito o per dedicare una pietanza con l’ingrediente che “l’uomo di casa” preferisce. Dall’antipasto, poi, sarà tutto in discesa.

Di suggerimenti ve ne daremo parecchie, 12 ricette e idee: dalle polpette filanti alle frittelle, dai mini flan alla ricotta al forno, dai pancakes salati allo gnocco fritto… e molto altro ancora.

Flan di piselli

Il flan di piselli è un antipasto sostanzioso ma leggero e delicato, una monoporzione saporita e diversa dal solito da servire – se volete – con una salsina di formaggio. Irresistibile!

Eccovi la ricetta.

Ricotta al forno

Per la ricotta al forno potremmo fare carte false, perché è di una bontà inimmaginabile. Non l’avete mai assaggiata? Correte subito ai ripari e cogliete quest’occasione! La ricotta, in forno, raggiunge tutta un’altra consistenza e un sapore più intenso…

Qui per voi la ricetta!

Fiori di zucca fritti

I fiori di zucca fritti in pastella non han certo bisogno di presentazioni, ma li includiamo nel caso siate restii a farli a casa: avete magari dubbi sulla frittura, o su come pulirli… seguite le nostre indicazioni e non abaglierete.

Ecco la ricetta.

Tortilla light

La tortilla è una preparazione ricca e saporitissima tipica della Spagna: la trovate qui in una versione decisamente semplificata, se vogliamo un po’ light, per gustarla in tutta serenità!

Qui la ricetta!

Frittelle zucchine e mozzarella

La dolcezza delle zucchine, il gusto della mozzarella, un boccole filante… queste polpettine sono irresistibili e perfette da servire come antipasto o come aperitivo, con un calice di bollicine.

Ecco per voi la ricetta completa.

Pacchettini di radicchio e salsiccia

Se al vostro papà piacciono i sapori forti, allora questi fagottini di radicchio e salsiccia sono perfetti per l’occasione! Il radicchio, così piacevolmente amaro, si sposa alla perfezione con la sapidità dolce della salsiccia.

Qui la ricetta.

Carciofi fritti

Siamo a ridosso della primavera, e i carciofi sono tra i protagonisti della stagione. Buoni in tutte le salse, sono però indimenticabili e irresistibili fritti: che ne dite, assaggerete?

Ecco qui la ricetta.

Pancakes salati

Chi dice che i pancakes debbano essere solo dolci con lo sciroppo d’acero? Noi li adoriamo anche in versione salata, per un aperitivo o un brunch particolare e saporito.

La ricetta.

Pizzette veloci no lievitazione

Se il vostro papà adora le tipiche pizzette da aperitivo, ma non avete il tempo per farle, tranquilli: abbiamo qui a versione senza lievitazione… rimarrete tutti stupiti!

Ecco questa bella ricetta.

Gnocco fritto modenese

Qui, amici, entriamo nella tradizione più vivida del nostro paese: lo gnocco fritto, modenese, croccante e leggero, servito con prosciutto e formaggi. da fare in abbondanza, perché finirà subito.

Qui, la ricetta.

Torta salata con stracchino

Una torta salata, servita a fette o a cubetti, è sempre un antipasto efficace e apprezzato: potete farcire come volete, con verdure, salumi, verdure, sughi avanzati, ricotta… sarà sempre buona.

Eccovi la ricetta.

Cestini di grana (o di pasta fillo) e prosciutto crudo

Ecco una ricetta molto semplice ma anche di grande effetto: cestini di croccante formaggio grattugiato, da servire con una rosa di prosciutto crudo, o una spuma di ricotta.

Qui la ricetta.