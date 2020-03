Di secondi di carne per la Festa della donna ce ne sono moltissimi, ma ci piace molto l’idea di suggerirvene qui un po’ tutti in una volta, con 10 idee da semplicissime a sofisticate, da rustiche a molto eleganti. Provate ad esempio l’arista o l’anatra ripiena, l’arrosto con prugne o le bombette pugliesi, oppure – se non siete abilissimi – puntate sul sempre gradito polpettone!

1. Arista al sale

L’arista di maiale è la parte disossata del carré ed è il taglio ideale per fare arrosti magri e apprezzati da tutti. Potete accostarla con patate al forno o purè, ma anche verdure sia al forno che grigliate: non sbaglierete.

Ecco la nostra ricetta.

2. Scaloppine ai funghi

Le scaloppine sono sempre un’ottima e semplice idea per far colpo su qualcuno, anche se si è alle prime armi in cucina. Le scaloppine più buone sono quelle al limone, al Marsala e ai funghi, come quelle in foto. Provate, una bontà.

Ecco la nostra ricetta.

3. Ali di pollo al miele

Questa ricetta coniuga dolcezza e asprezza, due elementi che con la carne di pollo stanno a meraviglia. Accompagnate queste ali di pollo con una maionese leggera e viziate la donna della vostra vita con una cenetta prelibata e diversa dal solito.

Ecco la nostra ricetta.

4. Ossobuco al pomodoro

Gli ossibuchi di solito sono stufati e conditi con la gremolata, ovvero un trito finissimo ed equilibrato di erbe aromatiche come il rosmarino e la scorza di limone. In questo caso vi suggeriamo una variante al sugo, buonissima.

Ecco la nostra ricetta.

5. Insalata con pollo e frutta

Chi dice che un’insalata debba essere per forza noiosa? Provate ad aggiungere pollo sfilacciato, anacardi o noci, e frutta. Qui in foto e nella ricetta vedete le pesche, ma assicuriamo che anche le fragole costituiscono un connubio perfetto.

Ecco la nostra ricetta.

6. Pollo con peperoni e lime

Se non siete abilissimi ai fornelli e non avete molto tempo, provate questo pollo con peperoni e lime: saporito, dal tocco esotico, molto colorato e allegro.

Ecco la nostra ricetta.

7. Polpettone farcito

Il polpettone è semplice e sempre apprezzato da tutti. Noi l’abbiamo farcito con prosciutto e formaggio ma voi potete variare e usare patate, verdure e funghi o altri tipi di salume…

Ecco la nostra ricetta.

8. Arrosto con prugne caramellate

Se puntate in alto, allora guardate bene questo arrosto con prugne caramellate: al pari delle mele, anche le prugne sono un frutto ideale da sfruttare per un arrosto. Il contrasto è equilibrato, e l’idea è originale ed elegante.

Ecco la nostra ricetta.

9. Anatra ripiena

Qui, amici miei, si punta ancora più in alto. Quasi al lusso. L’anatra ripiena è un piatto da grande occasione, con un sapore unico e particolare. Scoprite come l’abbiamo fatta e fateci sapere.

Ecco la nostra ricetta.

10. Bombette pugliesi

A voi che puntate su una cenetta preparata con amore, ma senza pretese, dedichiamo le bombette pugliesi: bocconcini farciti e saltati in padella, filanti al cuore e saporitissimi.

Ecco la nostra ricetta.