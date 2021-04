Quante frittate esisteranno? A centinaia, con ogni ingrediente possibile immaginabile dalle verdure alla carne, alle erbe ai formaggi; anche i metodi per farle sono davvero molti: soffiate, come una torta, al forno, sottili per essere arrotolate. Noi abbiamo selezionato le migliori 10 ricette, secondo noi, da provare una dopo l’altra.

Prima di cominciare eccovi anche un piccolo vademecum con gli errori da non fare in questa preparazione base così semplice in apparenza, ma che ha tantissimo da regalare a chi l’assaggia.

Torta di frittata di pasta

Presentare a tavola questa meraviglia è sicuramente un’idea di successo: la frittata di spaghetti in versione torta elegante, nella nostra ricetta è condita con provola e parmigiano ma potete variare davvero in base a ciò che avete o più vi piace.

Frittata soffiata fluffosa

Una classica e semplice frittata ma preparata variando leggermente il procedimento: ecco la frittata soffiata, o fluffosa come piace a noi definirla, alta e leggera, soffice come una nuvola. Nella nostra ricetta vi spieghiamo passo passo come farla. Piccolo consiglio: è ideale al mattino!

Frittata di spinaci e mandorle

Spinaci, uova e mandorle? Che triade pazzesca! Il sapore inconfondibile degli spinaci è addolcito dalle mandorle, ed entrambi sono legati dalla morbidezza delle uova. A noi è piaciuta tantissimo, e nella nostra versione l’abbiamo arricchita anche con feta, salina e dal sapore pungente.

Frittata arrotolata

Le frittate arrotolate sono comode, facili da fare e di grandissimo effetto: la nostra preferita è questa ricetta che prevede zucchine nell’impasto e una farcitura con ricotta e carote… insomma, un’idea primaverile e perfetta anche come aperitivo.

Frittata di cipolle

Il classico dei classici, talmente buono che una volta assaggiata non potrete più tornare indietro e immaginare una frittata senza cipolle. Tante, bianche, morbide e burrose… provate la nostra versione, ben 3 cipolle dorate per 5 uova!

Frittata di patate

Da calda o da fredda, la frittata con patate è sempre buona e piace sempre a tutti. In questa nostra ricetta abbiamo sbollentato le patate a parte per poi adagiarle sul fondo della pentola, quindi abbiamo versato tutta la frittata. Abbondante pepe, parmigiano, prezzemolo ed è fatta!

Frittata monoporzione con erbe spontanee

Le frittate in cocottine monoporzione sono stupende e versatilissime: un secondo piatto, un antipasto, un aperitivo. La nostra ricetta è semplice e contadine, dal momento che impiega molte erbe spontanee: rosolacci e stridolo, ma voi potete usare salvia, rosmarino, ortiche…

Rotolo di frittata con prosciutto e formaggio

Un altro bel rotolino di frittata, più peccaminoso e filante di quello descritto poche proposte fa: prosciutto cotto, patate e robiola – da variare con la mozzarella. Potete arricchire il ripieno con pomodori secchi, o variare con mortadella e pistacchi. A noi ispira un bel pic nic, a voi?

Frittata di patate e salame

C’è quel salame ungherese in frigorifero che non sapete più come consumare: abbinatelo alle patate e fate una saporitissima ed irresistibile frittata per famiglia e amici! Sostanziosa e davvero particolare, soprattutto da appena fatta. Ecco la nostra ricetta.

Frittata con lenticchie rosse

Le lenticchie rosse decorticate sono dolci e molto delicate, non necessitano il risciacquo obbligato e in pochissimi minuti sono cotte. Le avete mai inserite in una frittata? Noi sì, ed ecco la ricetta: tante verdure, ingredienti semplici.