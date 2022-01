9 conserve invernali da fare in casa per fare scorta di bontà stagionali, le migliori ricette dolci e salate selezionate per voi.

di Chiara Cajelli 28 Gennaio 2022

Le conserve invernali, al pare delle conserve estive, sono un’ottima soluzione per riempire di colori e sapori di stagione la dispensa; per godere tutto l’anno delle bontà che la Natura ci concede spontaneamente solo per pochi mesi. Tra frutta e verdura c’è l’imbarazzo della scelta e abbiamo selezionato le 9 migliori ricette da fare, imperdibili e davvero caratteristiche.

I nostri suggerimenti non precludono l’uso di fantasia da parte vostra. Un esempio: nella confettura di pere nessuno vi impedisce di usare una spezia come la cannella, o una radice come lo zenzero. L’unica raccomandazione su cui insistiamo tassativamente è la precauzione: procuratevi vasetti idonei, con guarnizioni e chiusure intatte, e sterilizzateli come se non ci fosse un domani. Godetevi le migliori conserve invernali!

Cotognata

Le mele cotogne sono una vera e propria ricchezza, un tesoro che ci fa compagnia dall’aba dei tempi e che si trasforma in una bontà ineguagliabile: la cotognata, o confettura di mele cotogne (molto compatta). Ne raccontiamo in un articolo dedicato anche alla sua storia.

Marmellata di clementine

Diciamo clementine perché tanto dolci e succose, ma potete anche conservare le arance. La marmellata di clementine (in generale quella di agrumi) è delicata e perfetta per accompagnare biscotti, lievitati e formaggi stagionati.

Confettura di pere

Ci sono tante varietà di pere tra cui scegliere e in questo articolo troverete sicuramente un aiuto. Questa confettura può essere davvero molto versatile: fatela aggiungendo le mele, lo zafferano, una tecca di cannella, mandorle tostate, qualche ago di rosmarino…

Chutney speziato agrodolce

Il chutney ci racconta di un mondo tutto da scoprire, dal sapore deciso e agrodolce, intenso di spezie e perfetto tanto sul dolce quanto sul salato. Tipici il chutney con base zucca oppure quello di mango, ma potete davvero usare qualunque frutto: pomodori verdi, mele, melanzane, pere.

Confettura di kiwi

Il kiwi ha molte proprietà, tra cui fibre e vitamine, ed è uno dei migliori amici per affrontare la stagione fredda. La confettura è uno dei modi per averli a disposizione tutto l’anno. Pensate: presto potranno essere persino trasformati in aceto!

Cavolini e aglio sott’olio

I cavolini o cavoletti di Bruxelles possono essere cucinati in moltissimi modi, durante la stagione cui appartengono. Per prolungarne la vita potete conservarli sott’olio, con dell’aglio o lasciandoli lisci. Non è difficile: puliteli per bene rimuovendo gli strati più esterni e rovinati, cuoceteli a vapore lasciandoli croccantini e – una volta freddi – metteteli nei vasetti con tanto olio extravergine di oliva e i condimenti.

Confettura di melagrane

Melagrana, rubino naturale e dolcissimo dal sapore riconoscibile tra mille. Farne una confettura significa avere una prelibatezza davvero delicata e sofisticata: consistenza gelatinosa, fresca, dalle note pungenti, ideale con i formaggi.

Broccoli sott’olio piccanti

Al pari dei cavolini, anche i broccoli possono essere conservati sott’olio: stesse modalità indicate poco sopra, variando i condimenti come preferite. Suggeriamo il peperoncino, particolarmente adatto con questo ortaggio verde e brillante.

Kimchi invernale “nostrano”

Il kimchi è un particolare piatto tradizionale coreano a base del cavolo Napa (cavolo cinese), peperoncino, spezie, ortaggi e lasciato in salamoia per poi subire una fermentazione. Perché non provare a farlo sfruttando il nostro cavolo o la verza, super di stagione?