di Chiara Cajelli 13 Settembre 2021

Il segreto per prolungare la stagione in autunno e inverno? Scegliere gli ultimi attimi di frutta e verdura di fine estate e dedicare loro confetture e conserve. Questo è dall’alba dei tempi il metodo di conservazione più impiegato: se c’era abbondanza, allora poteva esserci anche una copiosa scorta per il freddo.

Oggi trattiamo l’argomento, non con uno scopo pragmatico bensì da appassionati di cucina: se siete già nostalgici di luglio e agosto, sterilizzate tanti vasetti, studiate come evitare il rischio botulino e dedicatevi alle migliori ricette di confetture e conserve per mantenere vividi questi ultimi mesi.

Confettura di pesche e amaretti

Pesche e amaretti? Un classico! Ecco la nostra ricetta, che potete adattare e modificare a piacimento aggiungendo spezie ed erbe aromatiche: timo e rosmarino le erbe più adatte, e con gli amaretti si sposano a meraviglia mandorle e anice.

Confettura di fichi

I fichi, una volta colti, non resistono tanto a lungo e – se proprio non riuscite a mangiarli tutti in purezza – potete conservarli in vetro: la confettura di fichi è davvero un must da tenere in casa, anche per condire un arrosto o un risotto… evitate questi errori e vi uscirà una confettura di fichi perfetta.

Confettura di melone

Qui i nostri consigli per fare una particolare confettura a base di melone, il frutto in assoluto più mangiato in estate al pari dell’anguria. Questa ricetta è adatta nei dolci ma anche sul pane in accostamento a salumi e formaggi stagionati.

Confettura di lamponi senza zucchero

la confettura di lamponi è davvero un classico: non troppo dolce, da insaporire se volete con sambuco, cannella o cardamomo, da rendere liscia senza semini… Ecco la nostra ricetta. In più, un altro suggerimento: mai conservato i lamponi sotto forma di aceto?

Conserva di melanzane

Una scorpacciata non basta per apprezzare in pieno la bontà delle melanzane, regine dell’estate con tante sfaccettature varietà da nord a sud. Ecco come conserviamo noi le melanzane, sott’olio e senza buccia così da mantenere una consistenza unica e tenerissima.

Confettura di prugne

Tra i frutti preferiti estivi ci sono le prugne, declinabili sia nel dolce sia nel salato per una dolcezza particolare e davvero unica. In confettura sono la fine del mondo, da arricchire con vaniglia, rosmarino oppure frutta secca come in questa meravigliosa pie.

Conserva di pomodoro

Un classico, la passata di pomodoro, sa fare ogni anno anche come rito catartico: ci vuole pazienza e amore, rispetto per una tradizione che qui in Italia si perde in millenni. In ogni casa c’è una ricetta, ma qui trovate gli errori che a prescindere dovreste evitare.

Conserva di zucchine

Le zucchine migliori escono in primavera e inizio estate, ma non è troppo tardi per trovarle di qualità e allungare loro la vita. Sott’olio sono eccezionali, vi basterà evitare i classici errori durante questa preparazione.

Confettura d’uva fragola

L’uva dalla stagionalità più breve che c’è: acidi dolci, piccoli, violacei, un sapore e un profumo irresistibili. Farla è davvero molto semplice, e potete dedicarle anche tantissime altre ricette caratteristiche.