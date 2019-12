Primi piatti di Natale, 5 proposte vegetariane per tutti i palati

I primi piatti di Natale sono sempre un cruccio e in molti vi arenate sulla scelta della ricetta perfetta: e se qualcuno non mangia la carne? O il pesce? E se preferiscono il risotto alla pasta? Ma ci sarà una lasagna buona senza ragù? Aiuto! Ecco 5 proposte vegetariane per accontentare tutti: le abbiamo etichettate come “vegetariane” perché – di fatto – lo sono ma non vi fermate a questo aggettivo, che è puramente descrittivo e nulla toglie all’oggettiva bontà delle pietanze qui sotto.

1. Cannelloni con ricotta e verdure

I cannelloni sono sempre un’ottima idea, perché portano festa anche solo arrivando in tavola. Noi li abbiamo resi speciali e diversi dal solito con questo ripieno cremoso a base di ricotta e verdure miste: queste son croccantine e colorate, per dare un tocco vivace all’insieme. Non sono, infatti, bellissimi?

Qui la ricetta, tutta per voi.

2. Risotto con crema di asparagi

Un risotto, se fatto bene, non è mai un semplice risotto: è una soddisfazione. Quello agli asparagi è sempre particolarmente apprezzato perché le verdure protagoniste hanno un sapore unico e inconfondibile. Per renderlo un po’ più a tema, potreste mantecare con del mascarpone al posto del burro, oppure aggiungere in ogni piatto una noce di gorgonzola dolce.

Ecco la ricetta.

3. Ravioli di zucca

Ma chi mai resisterebbe a ravioli alla zucca conditi con quella bella dose di burro che ogni tanto ci si può concedere? Io avrei difficioltà a dire “no”… anche per un bis. Semplici da fare, da preparare anche in anticipo, sanno di casa e di famiglia ma conquistano sempre per il loro sapore caldo e avvolgente.

Proprio qui, la ricetta dei ravioli.

4. Lasagne con zucca e funghi

Un trionfo, ogni volta che arrivano le lasagne in tavola. Besciamella, zucca, funghi, pasta fatta in casa.. cosa aggiungere? Nulla, né al piatto in sé ne alla descrizione. Preparatele il giorno prima, per cuocerle all’ultimo minuto e portarle a tavola appena sfornate.

Ricetta? Eccola qui.

5. Pasta gratinata al forno

La pasta gratinata è uno dei miei piatti preferiti in assoluto e ammetto che io sarei felice se la trovassi sulla tavola di Natale. Per renderla più festosa potreste presentarla in una teglia (o cocotte singole) rosse smaltate, con un rametto di rosmarino a decorare ogni porzione.

Qui la ricetta.

Dopo i suggerimenti sui dolci, su pandoro e panettone, e sui secondi direi che siete a buon punto per imbandire la tavola di Natale perfetta!