Ci sono un sacco di ricette estive sfiziose cui ispirarsi per abbracciare la stagione e trovare un’atmosfera rilassata: fingerfood, bocconcini semplicissimi ma di grande effetto, ricette all’ultimo grido – e instagrammabilissime – grandi classici, tartare.

Abbiamo selezionato le migliori per l’estate, per tutti i gusti e perfette per qualsiasi contesto, dall’elegantino all’informale, da proporre alla famiglia o da sfoggiare ad una tavolata di amici. Anche se le ricette perfette da portare sotto l’ombrellone sono ben altre, siamo sicuri che vi mettereste volentieri ai fornelli anche per queste bontà.

Preparate la tovaglia da stendere sul prato e date una spolverata al tavolo in terrazza, (quasi tutte) le migliori ricette estive sfiziose si preparano in fretta.

Involtini di salmone

Gli involtini di salmone sono una ricetta estremamente semplice ma che coinvolge uno degli ingredienti più gettonati – e non solo d’estate: che lo usiate fresco abbattuto oppure affumicato, il salmone rende invitante anche l’idea più semplice. In questo caso parliamo però di una ricetta ricercata e molto particolare, abbinamento salmone e datteri tutto da scoprire. Fidatevi, sono una cosa fantastica.

Poke bowl

Questa pietanza tipica hawaiana è arrivata anche qui negli ultimissimi anni e ha subito conquistato tutti quanti: è diventato protagonista di tutti i profili instagram “gastrofighetti” e food addicted, ma è davvero una bontà da assaggiare e provare a fare in casa. Pesce freschissimo, alghe, edamame, salsine.

Rotolo di frittata di zucchine, freddo

Un rotolo salato può essere fatto anche dai meno esperti ai fornelli, soprattutto questo che abbiamo in mente per voi a base di frittata di zucchine. Si cuoce la frittata in forno, si sceglie un condimento bello corposo e appagante – personalizzabile in base a contesto e agli ospiti – e si arrotola tutto quanto. Il gioco è fatto, ed è strepitoso anche bello freddo.

Spiedini

Saranno forse scontati, ma degli spiedini fatti bene e un minimo ricercati possono farvi fare una figura meravigliosa. Ecco qualche idea: innanzitutto, fate spiedini di ridotte dimensioni in modo tale che sembrino veri e proprio fingerfood. Scegliete poi abbinamenti inusuali, osando e proponendo frutta insieme a carne e pesce: ananas e gamberi, mango e pollo, lime e salmone.

Cheesecake salata

Una cheesecake salata è la soluzione perfetta se dovete stare a tavola in tanti: portatela intera oppure servitela già a fette, proponetela a cubotti in modo tale che si mangi direttamente prendendo in mano il boccone. Le basi delle cheesecake salate possono essere a base di pane, crackers, grissini e la farcia può essere liscia – ovvero solo formaggio aromatizzato con erbe aromatiche e spezie, oppure a base di salmone, tonno o prosciutto cotto.

Tartare di gambero e avocado

L’avocado è il frutto perfetto per l’estate: leggero ricchissimo di grassi buoni, abbastanza neutro di sapore, la consistenza burrosa. Insieme ai gamberi è coppia perfetta, soprattutto se conditi con una salsa sapidissima che ne spinga il sapore. Provate ad esempio rafano, soia, pepe rosa, peperoncino, erbe aromatiche.

Focaccia limone e rosmarino

La focaccia è sempre ben accetta tutto l’anno, in tutte le circostanze. Servite una focaccia bela fragrante ad un aperitivo e conquisterete tutti, usatela come antipasto o grigliata per un incontro tra amici e vedrete i sorrisi comparire sui volti di tutti. Noi ve ne proponiamo una classica, ma condita con tantissimo rosmarino e fette intere di limone, sottilissime.

Cream tart salata estiva

la cream tart è una torta a base di frolla, sottile e senza bordi, che spesso assume le forme più disparate: cifre per fare torte di compleanno, oppure dischi per fare torte eleganti e raffinate a strati. Noi ve ne proponiamo una salata, leggera e gustosa, molto particolare e di grande effetto.

Mozzarella ripiena

Portare in tavola una bella mozzarella di qualità, ripiena come la vedete in foto, è sempre una gioia per gli occhi: suggerisce freschezza, leggerezza, mediterraneità, semplicità. farcitela con tonno, ma anche con verdure a dadini e grigliate, tonno.

Pannocchiette arrosto

Una bella pannocchietta fresca, fatta lessare per poco tempo e poi messa su piastra o griglia: il colore sarà invitantissimo, il profumo anche, e il mais di abbrustolirà leggermente. Potete giocarvi questa ricetta come spiedino, scegliendo pannocchie piccole, o come pietanza, servendole con salsine e germogli.