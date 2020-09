Far mangiare la verdura ai bambini, a qualsiasi età, può essere un’impresa difficile ma non impossibile. Siamo sinceri, spesso anche noi adulti storciamo il naso di fronte a foglie e tuberi vari e sappiamo bene che i bambini vengono influenzati anche dal nostro modo di approcciarci alle verdure. Se gliele imponiamo, considerando tutto ciò che è verde come alimenti da mangiare a forza “perché fanno bene”, i nostri piccoli li rifiuteranno categoricamente.

Il segreto sta nel presentare ortaggi e verdure come cibi divertenti e, soprattutto, gustosi. Un contorno di spinaci o di fagiolini non fa fare salti di gioia a nessuno, perché dovrebbe entusiasmare un bambino? Ecco quindi 10 ricette per far mangiare la verdura ai bambini: dalla pasta con ragù di verdure alle alle polpette da fare in mille modi, dalle cotolette di verdure alle chips, fino a muffin e torte di carote di ogni tipo. Naturalmente le ricette possibili sono molte di più ma questi sono da intendersi solo come spunti per creare portate a prova di rifiuto.

Pasta con ragù di verdure

Se c’è un piatto che i bambini mangiano sempre volentieri è la pasta con il pomodoro. È buona, sana, salutare e mette tutti d’accordo. Allora perché non nascondere zucchine, piselli, patate, carote, peperoni (o quelle che avete a disposizione) nel sugo e trasformarlo in un ragù di verdure? Frullatele o tagliatele a pezzettini piccolissimi e i bambini vi chiederanno il bis!

Risotto con la zucca

In genere la zucca non è tra le verdure odiate dai più piccoli, sia perché ha un bel colore arancio che mette allegria sia perché è il simbolo di Halloween, una festa che i bambini adorano. Proprio per questo non faranno storie se gli preparerete un bel piatto di risotto alla zucca mantecato con tanto parmigiano grattugiato. Ecco la nostra ricetta da copiare.

Gnocchetti colorati

Anche gli gnocchi piacciono molto ai bambini ma potete renderli ancora più invitanti presentandoli in versione multicolor. Basta aggiungere alla ricetta base degli gnocchi di patate (attenti agli errori da evitare) spinaci per gli gnocchetti verdi, barbabietola per quelli rossi, carote o zucca per quelli arancioni e così via. I vostri bambini li adoreranno.

Cotolette di verdure

La cotoletta è un altro piatto con cui si va sempre sul sicuro, è il classico secondo che i bambini mangiano sempre, soprattutto se accompagnato da patatine fritte. Un trucchetto per far sì che mangino le verdure può essere quello di preparare delle cotolette con patate, zucchine, carote e peperoni (ma va bene qualsiasi tipo di ortaggio) da cuocere in padella o al forno. Per renderle ancora più gustose potete aggiungere al centro della mozzarella per un effetto filante che piace sempre. La nostra ricetta è a disposizione.

Finta frittata di zucchine e patate

Altro trucchetto per inserire qualche verdura in più nell’alimentazione dei più piccoli è quello di preparare una finta frittata con zucchine e patate (ma potete aggiungere anche dei piselli o altre verdure). I bambini mangiano piuttosto volentieri le uova e non faranno troppe storie se gli presentate questa versione alternativa della frittata. Potete scegliere di cuocerla in padella o al forno e, volendo, darle una forma simpatica.

Chips di verdure

Ve le avevo già proposte come snack da portare a scuola in alternativa alle merendine confezionate ma le chips di verdure sono un modo furbo di far mangiare la verdura anche a chi fa capricci più del dovuto. Carote, barbabietole, zucchine, zucca alternate alle classiche patatine da mangiare da sole o con una finta maionese preparata con yogurt e olio.

Polpette di verdure

Un altro metodo sicuro per dare un bel concentrato di vitamine ai più piccoli è quello di preparare un altro piatto che amano tanto: le polpette. Oltre alle classiche di carne e di tonno, potete sbizzarrivi con polpette di zucchine e ricotta, polpette vegetariane al sugo, polpette di patate e broccoli, polpette di spinaci con un cuore filante, polpette di fagioli e tutto ciò che la fantasia vi suggerisce.

Torte rustiche

Perfette come piatto unico ma anche come merenda salata, le torte rustiche consentono di svuotare il frigo e di dare anche sfogo alla creatività, perché puoi metterci quello che vuoi. Noi vi proponiamo una torta salata zucchine e salmone che è anche molto bella da vedere e che i vostri bambini apprezzeranno di sicuro.

Muffin e plumcake

Alcune verdure si prestano benissimo anche per delle ricette dolci, tra tutte zucchine, carote e zucca. Via libera quindi a plumcake, torte e muffin con tante verdure nascoste tra cioccolato, creme e frutta secca. Subito da copiare i nostri muffin con zucca e noci.

Tortine di carote

Le carote sono un concentrato di vitamine, sali minerali e antiossidanti e, per fortuna, rientrano tra le verdure che i bambini mangiano senza problemi. Però i dolci sono più buoni, soprattutto se con l’aggiunta di cioccolato o creme varie. Unite le due cose e il gioco è fatto: ecco una serie di ricette di torte con le carote per accontentare non solo i più piccoli.