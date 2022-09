Ricette per l’intervallo: ritorno a scuola non ti temo

Il ritorno a scuola è alle porte e per molti genitori si tratta di una prima volta: queste 8 ricette per l'intervallo, sia dolci che salate, potrebbero fare al caso vostro.

di Chiara Cajelli 8 Settembre 2022

E anche quest’anno è arrivato quel momento li al contempo temuto (per chi inizia) e desiderato (per i genitori): il ritorno a scuola è alle porte e serve organizzare bene tutto quanto… libri, zaini, astucci e la merenda. Qui sotto ci sono 8 ricette per l’ intervallo e il pranzo, molte delle quali tra l’altro sono perfette anche per una schiscetta di lavoro (non “lavorano” solo i bambini, nelle scuole – e il rientro vale anche per qualsiasi impiego d’ufficio).

Alcune proposte sono davvero per i più affamati, altre puntano sul “sano”, altre ancora sono per la fame di chi a metà mattina ha bisogno di sale: insomma ce n’è per tutti i gusti. Vi sembra una vita troppo complicata, dato che in commercio ci sono miliardi di snack e merendine già pronti? Ebbene sappiate che ben 1 studente su 3 si porta da casa la merenda, e non è poco!

Muffin salati di prosciutto e zucchine

Merenda all’intervallo o pranzo al volo? Questi muffin possono essere entrambe le cose, soffici e facili da fare, completi perché contengono anche verdure e proteine. Ecco la nostra ricetta, anche se di muffin salati ne abbiamo a iosa.

Tortine “kinder Paradiso”

Sì sono proprio loro, quei lingotti che ti fanno davvero vedere il Paradiso quando le mordi. Alla fine è un semplice pan di Spagna farcito con una cremina molto delicata, pratico da tagliare a mattonella e incartare per essere trasportato. Certo, più il clima si farà rigido e più questa ricetta sarà buona!

Barrette con farro soffiato e mandorle

Niente torte, biscotti o altri dolci di quel tipo? Ok, potete puntare sulle barrette croccanti e “sane” (per quanto il concetto di “sano” debba essere affidato allo specialista che ha in cura il vostro pargolo), nel senso che sono ricche di frutta secca, farro soffiato e poco altro. Fatele apportando le varianti che preferite, come nocciole al posto delle mandorle, o agave al posto del miele, mirtilli disidratati etc etc.

Brioches integrali al miele

Parliamo della tristezza che infondono le brioches confezionate, molle e deformi, con quel retrogusto alcolico e chimico delle farciture industriali. farle a casa è uno sbattimento, non si nega, ma se ne possono fare tante in una volta e congelarle per averle poi sempre pronte: queste brioches integrali al miele sono davvero buone, e genuine.

Muffin con ricotta e cioccolato

I muffin sono una soluzione comodissima da trasportare: hanno il pirottino di cartone, non sono gonfissimi e il loro impasto è bello consistente quindi difficilmente si sbriciola o schiaccia. La nostra versione preferita pensando al rientro a scuola è questa con ricotta e cioccolato.

French toast salati

Se avete assaggiato i french toast allora so per certo che avete l’acquolina in bocca in questo momento. Oggi però accantoniamo per un attimo la versione dolce (che a Natale può essere fatta con il pandoro o il panettone) e seguiamo il procedimento per una versione salata piena di formaggio e prosciutto.

Tortine “Kinder Pinguì”

La torta Kinder Pinguì, a differenza della tortina simil Kinder paradiso proposta poco sopra, non è proprio uguale alla merendina: quella è da banco frigorifero, cremosa dentro e sembra quasi un gelato… ma in questa versione casalinga ne ritroverete tuttavia tutti i sapori!

Burger di ceci

Per un pranzo a scuola o in ufficio, questi burger di ceci sono fenomenali: potete gustarli così con delle verdure, in un panino, caldi se avete modo di scaldarli ma anche a temperatura ambiente. Sani e sostanziosi, ricchi di proteine e calorici per affrontare le giornate autunnali.