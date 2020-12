Di ricette con le mele ce ne sono un’infinità, dolci, salate, light, partendo da quelle super elaborate fino a quelle che ci vuole più tempo a leggerle che a farle. Sarà anche vero che oggi abbiamo molto più tempo da dedicare alla cucina ma non a tutti piace trascorrere ore ai fornelli o con il forno acceso.

Arriviamo quindi noi con 10 ricette veloci con le mele per preparare antipasti, secondi, contorni o golosi dessert in men che non si dica. Dalle classiche frittelle (fritte o al forno) a una velocissima torta salata con mele e brie, passando per mele gratinate, pancake con mele e mandorle e fresche insalate se volete tenere d’occhio la linea.Prendete appunti perché sono ricette che vanno bene tutto l’anno, da gennaio a dicembre.

Torta con mele e brie

La torta di mele è forse il dolce che ha più varianti in assoluto (qui ne trovate 10) e possiamo anche dire che alcune si preparano in pochi minuti, ma scommetto che non avete mai pensato a presentare una torta di mele come antipasto o come piatto unico per una cena veloce. La torta con mele, brie e rosmarino che vi propongo è veloce perché potete prepararla a partire da una pasta sfoglia (o pasta brisé) già pronta da farcire all’ultimo in pochi minuti. In poco più di mezz’ora avrete un risultato da far impallidire le ricette super elaborate.

Insalate con frutta secca e mela

Restiamo sul salato perché le mele sono un ingrediente che sta benissimo anche nelle insalate verdi, sia da servire come contorno che come piatto unico, aggiungendo frutta secca e cubetti di formaggio oppure dei gamberi o ancora del salmone. Insomma, le insalate si sa che possono essere arricchite anche con quello che abbiamo a disposizione nel frigorifero.

Tartare di salmone, avocado e mela verde

Carne e pesce crudi vanno a nozze con le mele, soprattutto se di una varietà croccante e acidula come quella verde. Di tutte le varietà italiane, probabilmente la mela verde è tra le meno usate ma provate a tagliarla a pezzettini e guarnite una tartare di salmone a cui avrete aggiunto una dadolata di avocado e avrete un antipasto o un secondo di gran classe.

Pancake con mele e frutta secca

I pancake sono un grande classico della colazione americana che abbiamo importato da diversi anni anche nel nostro Paese. Dalla versione semplice con sciroppo d’acero o miele a quelle mega caloriche con nutella, panna o creme varie, i pancake permettono di cambiare ogni giorno la propria colazione. Oggi vi propongo una versione con mele spadellate con zucchero e cannella e granella di mandorle. Fare i pancake è semplicissimo, basta solo stare attenti a non commettere errori.

Frittelle di mele

Se i pancake sembrano troppo salutari (!?) abbiamo subito il rimedio: frittelle di mele. Un dessert classico che non passa mai di moda e che si prepara in pochi minuti. Preparate una pastella con farina, latte e uova e tuffateci dentro le mele tagliate a rondelle o a pezzetti, a seconda dell’effetto che volete ottenere. Friggete in abbondante olio di semi e servite ancora calde con una spolverata di zucchero e cannella.

Mele stregate

Le frittelle di mele piacciono molto ai bambini ma ameranno ancora di più le mele stregate o mele caramellate. Si preparano in pochissimi minuti e hanno un grande effetto scenico. Infilzate le mele intere in uno stecchino e immergetele in uno sciroppo di zucchero, acqua e glucosio alla temperatura di 150°. Prima che si solidifichi la copertura, potete personalizzarla con confetti colorati, scaglie di cioccolato o cocco rapè.

Smoothie

Veloce, sano e light: cosa si può volere di più? Chiariamo subito che uno smoothie è cosa ben diversa da un centrifugato, un frullato o un milk shake. Smoothie in inglese significa “leggero” e la sua caratteristica è proprio quella di essere spumoso e arioso come una nuvola. Rispetto al frullato o al milk shake viene preparato senza latte ma con solo ghiaccio tritato. Se proprio si vuole dare una consistenza diversa, possiamo aggiungere del latte vegetale. Preparate uno smoothie con mela o con l’aggiunta di altra frutta di stagione. Ecco alcune idee da copiare.

Fagottini di mele

Pasta sfoglia già pronta, mele, miele e poco altro e avrete un dolce gustosissimo perfetto sia per la merenda che per la colazione. Tutto in poco meno di mezz’ora. Seguite la nostra ricetta delle sfogliatine di mele e miele e formate dei fagottini della grandezza desiderata.

Mele ripiene al forno

Mezz’ora è anche il tempo che impiegherete per queste mele ripiene al forno per un dessert dell’ultimo momento. Svuotate le mele e riempitele con la polpa di mela tagliata a pezzetti e imbevuta nel rum, uvetta e frutta secca a piacere. Ricoprite con la calotta e infornate a 180° per una ventina di minuti. Potete servirle da sole o con una crema pasticciera con amaretti sbriciolati.

Mele gratinate

Potremmo chiamarle anche “mele ripiene al forno scomposte” perché per queste mele gratinate avrete bisogno più o meno degli stessi ingredienti della ricetta precedente. Sbucciate le mele e tagliatele a pezzetti o a fettine, aggiungete uvetta e altra frutta secca a piacere, zucchero e cannella. Mescolate e versate in una teglia, cospargete di pangrattato, zucchero di canna e burro e infornate a 180° per 20 minuti.