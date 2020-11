In un anno funesto come quello che (per fortuna!) sta per finire, cosa c’è di più confortante di un bel dolce con le mele? Tra zone rosse, arancioni, gialle e ordinanze che cambiano dalla sera alla mattina, tanti sono tornati alle abitudini della scorsa primavera e hanno cominciato a impastare e infornare di nuovo. Archiviato il capitolo pizze, è il momento di passare alle ricette dolci.

Le mele sono il frutto che maggiormente si presta alla preparazione di dolci e, tra le tante varietà italiane, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Se ne avete a sufficienza in casa (chi non ne ha in questa stagione?) potete cimentarvi in una delle 18 ricette di dolci con le mele (in realtà sono molte di più) che vi proponiamo in questo articolo: dalle numerose varianti della torta di mele alle frittelle, dalla crostata alla confettura, passando per chips, mince pies, crepes, gelatina, biscotti e tanto altro. Non vi resta che accendere il forno e mettervi all’opera, ché per la prova costume di tempo ce n’è ancora parecchio.

Torta di mele

Non esiste altra ricetta che racchiuda in maniera così forte il significato di “casa”. La torta di mele profuma di famiglia, di infanzia, di domeniche pomeriggio e rappresenta la tradizione per antonomasia, non solo in Italia. Negli Stati Uniti non c’è giorno del ringraziamento che non si concluda con una Apple Pie e provate a pensare a Nonna Papera senza l’immancabile torta di mele. La chiamiamo torta di mele in maniera generica ma di varianti ce ne sono decine e sicuramente ognuno è convinto di avere la ricetta perfetta. Prima di preparare una qualsiasi torta di mele, accertatevi di avere la varietà di mele giusta e poi sbizzarritevi con la fantasia: dalla classica e tradizionale torta di mele a raggi alla variante rustica, passando per una golosa torta di mele e nutella alla torta tutte mele.

Non può mancare, tra le ricette dolci con le mele, la tarte tatin, la madre di tutte le torte rovesciate. Ideale in questo periodo dell’anno la torta di mele con farina di castagne o una torta speziata con mele e carote.

Se dovete tener d’occhio le calorie, provate la torta integrale all’acqua con mele e noci. La torta di mele è talmente versatile che può essere preparata anche senza forno: la ricetta della torta di mele in padella è pronta per essere replicata.

Crostata di mele

Chiudiamo l’elenco di ricette di dolci casalinghi per antonomasia con la crostata, altro grande classico della tradizione. Il profumo della pasta frolla con ripieno di marmellata o crema è una delle sensazioni olfattive che ognuno di noi porta con sé dall’infanzia. Provate le nostre ricette di crostata con le mele e di sbriciolata alle mele, oppure le varianti crostata crumble di mele o torta streusel alle mele e mandorle.

Torta di pasta sfoglia e mele

Se amate la pasta sfoglia, potete provare una torta di pasta sfoglia e mele o le nostre due versioni di sfogliatine alle mele, semplici o con il miele. La pasta sfoglia è complicata da fare, per cui non vi giudicheremo se vorrete utilizzare un rotolo di sfoglia già pronta. Per una colazione all’ultimo minuto, potete anche preparare dei cornetti, pronti in pochi minuti. I più creativi potranno realizzare anche un simil strudel, se poi avete voglia di cimentarvi nella preparazione dello strudel di mele originale, attenti a non fare errori.

Torta di mele fredda

Se non avete voglia di accendere il forno e volete un’alternativa alla solita torta di mele, preparate una versione fredda, perfetta anche per festeggiare un momento speciale. Ecco la ricetta da copiare. Per la base, invece della frolla potete usare il classico fondo da cheesecake: biscotti tritati mescolati con burro fuso fatti compattare in frigo.

Crepes alle mele

Per una voglia di dolce improvvisa, cosa c’è di meglio di una crêpe? Se light ancora meglio. In soli 10 minuti potete preparare delle gustose crêpes light alle mele e sciroppo d’acero per soddisfare subito qualsiasi voglia.

Frittelle di mele

Perfette per far mangiare la frutta anche ai bambini, le frittelle di mele sono un dolce tipico del Trentino che oggi conta numerose varianti. Tagliate le mele a fettine e tuffatele in una pastella preparata con farina, latte e uova e friggetele in abbondante olio di semi. Spolverizzate con zucchero e cannella e servite ancora calde. Per una versione d’autore, provate a rifare le frittelle di mele di Iginio Massari.

Mince pies

Il Natale è alle porte e, tra un panettone e l’altro (qui i migliori e-commerce per comprarli on line) potete anche provare qualche ricetta proveniente da altre tradizioni. I mince pies sono delle golosissime simil-crostatine della tradizione anglosassone con un ripieno di mela e frutta secca. Ecco la nostra ricetta da copiare.

Bavarese alle mele

Per fare la bavarese alle mele tagliate le mele a pezzettini e cuocetele in una padella con poca acqua, zucchero e cannella per circa 15 minuti. Frullatele fino a ridurle in purea e aggiungete della colla di pesce precedentemente ammollata e strizzata. Aggiungete il composto alla panna montata, trasferite in uno stampo e lasciate in frigo per almeno 3 ore. Sformate e decorate a piacere.

Mele caramellate

Note anche come “mele stregate” perché ricordano la mela di Biancaneve, le mele caramellate sono molto amate dai bambini. Si preparano immergendo le mele intere infilzate con uno stecco in uno sciroppo di zucchero, acqua e glucosio alla temperatura di 150°.

Apple butter

Simile alla confettura ma cotto più a lungo e con meno zucchero, l’apple butter è una purea di mele che si può usare sia spalmato su pane o fette biscottate che come ingrediente di torte e altri prodotti da forno. Ecco la ricetta.

Gelato alla mela

Anche se non avete la gelatiera, potete preparare in casa un gelato alla mela con soli 3 ingredienti. Basta frullare 2 mele e aggiungerle a 500 g di panna montata e 4 cucchiai di latte condensato. Mescolate, versate in uno stampo e mettete in freezer per circa 5-6 ore. Al momento di consumarlo, tiratelo fuori almeno mezz’ora prima.

Cotognate

Proseguiamo questa carrellata di ricette dolci con le mele con le cotognate, che era una delle merende preferite da tutti i bambini nati negli anni ‘70 o giù di lì. Fate bollire le mele cotogne con tutta la buccia per circa 1 ora. Pelatele, tagliatele a tocchetti e passatele nel passaverdure. Versate la purea di mele in una pentola con un po’ dell’acqua di cottura e aggiungete lo stesso quantitativo di zucchero e del succo di limone. Fate cuocere fino a quando la consistenza non sarà sufficientemente densa. Versate negli stampini e fate raffreddare. Infine, sformate e conservate le cotognate in frigo.

Confettura di mele

Quando avete tante mele potete scegliere di conservarle con cura oppure preparare una confettura per guarnire crostate, biscotti, brioche durante tutto l’anno. Il procedimento è quello classico di tutte le marmellate e confetture (se non conoscete la differenza, correte a informarvi), basta solo non fare nessuno di questi errori.

Mele cotte

Fanno un po’ effetto casa di riposo ma le mele cotte sono in realtà un vero toccasana nelle fredde serate invernali. Oltre a dare l’energia e i benefici tipici delle mele, sono anche una panacea per il mal di gola e i primi sintomi influenzali. Provate la nostra versione al microonde.

Mele al forno

Una versione più elaborata (si fa per dire) delle mele cotte da personalizzare a proprio piacimento. Mettete in una pirofila le mele intere, a metà o a tocchetti e conditele con zucchero, cannella, uvetta, mandorle o pinoli, un po’ di burro e infornate a 200° per una ventina di minuti. E il dessert è pronto.

Chips di mela

Le mele sono perfette anche per uno snack sano e salutare da sgranocchiare sul divano o da servire agli ospiti come aperitivo. Tagliate le mele a fette sottilissime e immergetele in uno sciroppo di acqua e limone. Sgocciolate e adagiate su una teglia ricoperta da carta forno. Fate essiccare per 5-6 ore in forno ventilato a 80° C, rigirandole a metà cottura.

Cuor di mela

Sono tra i biscotti più famosi e tra quelli che vantano più tentativi di imitazione: dei gusci di pasta frolla con un ripieno di pezzettini di mela con burro e tanta cannella. Provate a rifare a casa i cuor di mela, facendo però attenzione a non fare errori.

Ciambellone con le mele

Il ciambellone si contende con la torta alle mele il primato di dolce della tradizione. Anche di questa ricetta ne esistono infinite varianti, con un denominatore comune: la consistenza soffice e morbida dell’impasto. Il classico dolce da colazione o merenda che, con l’aggiunta di mele diventa ancora più sano. La nostra ricetta è con mele e miele o con cannella, sciroppo d’acero, noci e zenzero. Per una variante ugualmente soffice e profumata, provate anche la ricetta del nostro plumcake alle mele.