Se cercate un po’ di torte veloci e semplici da fare anche all’ultimo minuto (o quasi), soprattutto in questo particolare periodo in cui metter le mani in pasta è il passatempo preferito, abbiamo noi la soluzione. Stiamo pensando a torte da impastare in men che non si dica, alcune addirittura senza cottura, fattibili anche per chi non è abile ai fornelli.

Ecco le 12 migliori secondo noi: dalla mug cake alla cheesecake senza cottura, dalla torta di salame dolce al castagnaccio, alla “torta macedonia” alla tenerina.

Torta tenerina

La torta tenerina è una torta molto particolare, tipica di Ferrara, al cioccolato, bassa e dalla consistenza – appunto – tenerina, molto umida al centro e con una crosticina sottilissima e croccante fuori.

Castagnaccio

Il castagnaccio non è un vero e proprio dessert, a meno che non lo servite con gelato o crema inglese. Di una semplicità disarmante, la ricetta originale non prevede nemmeno lo zucchero, data la naturale dolcezza della farina di castagne e dell’uvetta.

Mug cake

Diventata in un batter d’occhio famosa in tutto il mondo, la mug cake è una speciale “torta in tazza” che si cuoce in microonde. L’impasto è direttamente mescolato nella tazza, più semplice di così!

Torta salame di cioccolato

Se adorate come noi il salame al cioccolato, non potete perdervelo nella versione cake. Una mega torta di salame di cioccolato, con ganache a coprire, un tripudio di cioccolato e golosità.

Torta migliaccio

Il migliaccio è un dolce partenopeo tipico della festività di Carnevale. Chi dice, però, che non si possa fare tutto l’anno? La base è di semolino cotto nel latte, cui si aggiungono poi altri ingredienti.

Cheesecake senza cottura

La base della cheesecake è sempre velocissima e, nel caso di cheesecake senza cottura, lo è anche la farcitura! Mescolate, colla di pesce e via a raffreddare.

Key lime pie

La key lime pie, delle isole Keys in Florida, è una sorta di cheesecake cotta, dove al posto del cheese c’è latte condensato. Questo è miscelato con tuorli, succo di lime e scorza di lime.

Torta cioccolato e ricotta

Cioccolato e ricotta, che bontà e che semplicità. Iniziare le mattine con il piede giusto è importantissimo e questa torta consente di farlo. Servita con ciuffi di panna montata, farebbe scena anche come dessert.

Torta 7 vasetti

Si chiama torta 7 vasetti perché, per fare l’impasto, si misura tutto nello stesso vasetto. Può essere una tazza, un barattolo, oppure un vasetto di yogurt svuotato e pulito. Di questa torta esistono moltissime varianti, cercate la vostra preferita!

Sbriciolata alle fragole

La sbriciolata non è altro che pasta frolla non stesa bensì, come dice il nome, sbriciolata (o grattugiata) in due strati. Quesllo centrale può essere Nutella, frutta fresca, coulis o confettura come n questo caso.

Torta di pane raffermo

La torta di pane raffermo è sempre un ottimo modo per riciclare questo ingrediente. Si lascia il pane in ammollo nel latte caldo, quindi si lavora con latte o panna, frutta secca tostata, cacao, uova… la consistenza è, solitamente, umida e compatta.

Torta 3 ingredienti senza farina

Tre ingredienti ovvero cioccolato, uova e burro. Cioccolato (400 g) fuso insieme al burro (200 g), 4 uova, di cui i tuorli incorporati lisci e albumi prima montati e poi uniti al resto: tutto qui, per una cottura a bagnomaria in forno.