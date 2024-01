4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24: undicesima puntata a Gorizia

Undicesima puntata per 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2024: questa volta si va tutti alla ricerca del miglior ristorante di Gorizia

Tutti pronti per l’appuntamento di stasera con l’undicesima puntata di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese? Questa volta il van si trasferisce alla ricerca del miglior ristorante di Gorizia (e zone limitrofe). Come sempre, l’orario è quello delle 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) o in diretta streaming su Now.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese va a Gorizia

Niente di nuovo sul fronte svolgimento puntata: il format, ormai consolidato stagione dopo stagione, proseguirà come al solito. A turno i ristoratori in gara si ospiteranno a vicenda nei rispettivi locali. Giunti sul posto il ristoratore di turno andrà in cucina insieme ad Alessandro Borghese.

Qui lo chef darà una controllata a eventuali errori macroscopici (coltelli in vista o appesi al muro, polvere e sporcizia negli angoli più nascosti, cibi non etichettati o conservati correttamente…) e darà anche una prima occhiata allo Special. Lo Special è l’ultima categoria inserita in gara (a dire il vero anche l’ultima, grande novità).

Si tratta di un ingrediente, un piatto o un metodo di cottura tipico della zona su cui tutti i ristoratori sono chiamati a confrontarsi. Per forza di cose, lo Special cambierà di puntata in puntata. Inoltre sarà oggetto di bonus da parte di Alessandro Borghese. Nel caso di Gorizia, lo Special sarà il gulasch.

Mentre Borghese e il titolare del ristorante sono in cucina, gli altri ristoratori non staranno con le mani in mano. Si dedicheranno alla nobile arte di criticare tutto, a partire dalla location e dalle mise en place.

Al termine della cena, ciascun ristoratore darà il suo voto da 0 a 10 alle seguenti categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Chi ha ottenuto il punteggio maggiore vincerà la puntata. Ma attenzione: manca ancora quello di Alessandro Borghese che con i suoi voti potrà confermare o ribaltare il risultato.

Questi sono in quattro ristoranti in gara a Gorizia:

Hosteria con cucina – La Cantinetta di Mauro: ristorante in stile friulano, al confine con la Slovenia, si suddivide in due spazi. Uno esterno con alcuni tavoli e una sala con un grande bancone bar, tavoli in legno, pareti i mattone e tendaggi rossi che simulano un teatro. La sala principale presenta pochi tavoli di legno e una stufa. Il suo menu è classico, con un tocco di innovazione

di Mauro: ristorante in stile friulano, al confine con la Slovenia, si suddivide in due spazi. Uno esterno con alcuni tavoli e una sala con un grande bancone bar, tavoli in legno, pareti i mattone e tendaggi rossi che simulano un teatro. La sala principale presenta pochi tavoli di legno e una stufa. Il suo menu è classico, con un tocco di innovazione Trattoria Al Piron di Antonella: questa struttura del XIX secolo si trova nel centro città. Dotata di un giardino, la sala è quella tipica delle trattorie con soffitto e tavoli in legno, pareti di mattoni e tovaglie di carta. Antonella è anche la cuoca del ristorante. La sua cucina è tradizionale

di Antonella: questa struttura del XIX secolo si trova nel centro città. Dotata di un giardino, la sala è quella tipica delle trattorie con soffitto e tavoli in legno, pareti di mattoni e tovaglie di carta. Antonella è anche la cuoca del ristorante. La sua cucina è tradizionale Ristorante Rosenbar di Michela: il ristorante sorge in centro in quella che era una ex birreria. L’area esterna si affaccia sul parco della Rimembranza, mentre l’interno rievoca il rosso natalizio. Michela è anche la chef del locale e propone un menu moderno e salutista, soprattutto a base di pesce

di Michela: il ristorante sorge in centro in quella che era una ex birreria. L’area esterna si affaccia sul parco della Rimembranza, mentre l’interno rievoca il rosso natalizio. Michela è anche la chef del locale e propone un menu moderno e salutista, soprattutto a base di pesce Atmosfere La Sitüa di Stefano: anche questo ristorante è situato nel centro storico della città, proprio sotto il castello. Lo stile è quello di una tipica baita di montagna. Si compone della sala del bistrò che affaccia su un chiostro e della sala del ristorante vera e propria, corredata di camino. Stefano si occupa della cucina insieme allo chef, ma anche della sala e della griglia. Nel suo menu si possono assaggiare selezioni di carne preparate con ricette che testimoniano le influenze di diverse regioni e Paesi. Ama sperimentare nel suo menu

Ricordiamo che in questa nona stagione Alessandro Borghese è stato a Bassano del Grappa, in Umbria, in Calabria, ad Ascoli Piceno, in Irpinia, in Costa Azzurra, nell’Oltrepò Pavese, a Lisbona, a Ravenna e in Sardegna.