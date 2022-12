Brillo di Treviso di Accademia del Formaggio: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 24 Dicembre 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alle Capsule e cialde di Trombetta Arabica, al Salame Milano La Bottega del Gusto e alle Alici marinate dolci sott’olio di Eredi Panico: è stato ritirato dal commercio un singolo lotto del Brillo di Treviso di Accademia del Formaggio a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 23 dicembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 22 dicembre 2022.

Brillo di Treviso di Accademia del Formaggio: richiamo per Listeria

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Brillo di Treviso gr. 380, il marchio del prodotto è Accademia del Formaggio e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 05 294 CE. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre La Casearia Carpenedo srl, con sede dello stabilimento in via Santandrà n. 17 a Povegliano, in provincia di Treviso.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è lo 08162J22, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del:

13 marzo 2023

16 marzo 2023

5 aprile 2023

9 aprile 2023

12 aprile 2023

13 aprile 2023

La confezione è rappresentata dalla forma intera da 380 grammi, venduta o sottovuoto o nell’incarto.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico: è stata rilevata una non conformità microbiologica a causa della presenza di Listeria monocytogenes.

Nelle avvertenze viene specificato che i numeri di lotto sopra indicati con le relative scadenze del prodotto in questione non sono sono idonei al consumo umano. Pertanto i consumatori sono pregati di non utilizzare questo numero di lotto se già acquistato e presente in casa, bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquisto. Le avvertenze invitano anche i consumatori a controllare i numeri di lotto per capire se il prodotto da loro acquistato sia coinvolto nel richiamo o meno.

Infine l’avviso di richiamo specifica anche che gli altri prodotti a marchio non sono stati coinvolti in questo ritiro.

