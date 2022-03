Mappa delle migliori pizzerie di Roma: i 13 indirizzi da provare per mangiare la pizza tonda a Roma, che sia romana o napoletana, in una pratica Gourmap che vi guiderà con recensioni, consigli spassionati, informazioni utili e persino qualche critica.

di Lavinia Martini 18 Marzo 2022

Oggi come ieri, Roma è una città che offre pizzerie di ogni tipo. La presenza di una tradizione consolidata in tempi tutto sommato recenti, quella della pala, della teglia e della tonda, ha consentito l’ingresso per quanto lento di un mix di generi. Come nel caso di ottime insegne di pizza napoletana, nonché ibridazioni tra vari stili, che si pongono a metà tra la romana e la napoletana, senza essere né l’uno né l’altro. Spazio anche alla pizza da degustazione (talvolta chiamata “pizza gourmet”, qualsiasi cosa voglia dire), a interpretazioni contemporanee che filiano direttamente dalla pizza napoletana verace, dalle quali oggi sono ben diverse. E poi tanto altro.

Qualche nota dolente: sul tema delle farine utilizzate, oltre a un certo piattume, che avvicina pericolosamente un indirizzo all’altro, c’è anche il discorso dell’invisibilità. Che farine usate? È una domanda alla quale è quasi impossibile dare risposta mentre si nota che su altri ingredienti, pomodoro, mozzarella, olio ad esempio, c’è maggiore trasparenza nell’indicare i fornitori, come se le farine fossero lì a reggere i condimenti, nulla di più. Mentre sulle birre, tema particolarmente caro a Dissapore, lo spazio dedicato ai brand artigianali sta aumentando, così come la pericolosa confusione tra industria e artigianato, che alla fine lede a tutti, in primis il cliente.

Questo, in breve, ciò che ci sentiamo di osservare a margine della nostra guida (è il caso di dirlo) alla tonda di Roma: una selezione non enciclopedica dacché il periodo lo consente meno che mai, frutto di visite autonome e paganti (iniziate con il lavoro del collega Giovanni Puglisi che io ho ripreso in mano) settimana dopo settimana, degli indirizzi storici, di quelli più recenti e di altri che sono per molti una sicurezza, ma non necessariamente per noi. In cui teniamo conto di diversi fattori, pizza in primis, ma non solo.

Altri indirizzi interessanti: tra quelli che abbiamo visitato, meritano ancora una menzione anche Bordo al Pigneto, La Vera (pizza napoletana a Roma), Baccio e i Gradini, recente apertura di cui speriamo di cogliere i risvolti positivi in futuro.

Ma oggi come oggi, ci sentiamo di dirlo, quelle che seguono sono le migliori pizzerie di Roma: aguzzate la vista sulla mappa e fatene ciò che volete.

180g Pizzeria Romana Le evoluzioni di questa insegna sono state molte nel corso degli ultimi anni. Dal venir meno di uno dei due soci, al cambio location, all’evoluzione stessa del concetto di pizza romana, che oggi si presenta più matura e accattivante. Il lavoro di 180 grammi e di Jacopo Mercuro parte soprattutto dai fritti, che pescano dalla tradizione culinaria romana per assumere una marcia in più. Poi la pizza, tonda, croccante e condita in modi che fino a qualche tempo fa sembravano impensabili. I gusti cambiano spesso e seguono in modo intelligente anche la stagionalità. Anche l’ambiente sostiene bene questa evoluzione. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Sbanco Dalla fusione di due ristoratori navigati, Marco Pucciotti e Stefano Callegari, è nato Sbanco nel quartiere San Giovanni. Oggi la pizza sembra aver trovato la sua quadra migliore con il pizzaiolo Alessio Muscas. Non si fanno sconti alla linea da queste parti: in carta alcuni classici della scuderia di Callegari, poi pizze che vanno dritte alla pancia e cambiano anche di frequente. È ricca e grondante anche la proposta dei fritti, da cui è nato uno spin off, Fry Hard. Ad accompagnare una scelta ragionata di birre artigianali. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Pro Loco Pinciano La pizzeria aperta da Florentina Ceres e Gastone Pierini con il contributo della selezione di prodotti di Vincenzo Mancino è tra le meno chiacchierate in città, mentre meriterebbe certamente più attenzione. Soprattutto per aver coniugato, veramente, il concetto di pizza come base per accogliere ingredienti selezionati e provenienti dal territorio laziale. Lo dichiara bene il banco gastronomia che abbracci il cliente all’ingresso. La lista delle proposte è molto ampia e si aggiorna di continuo. Volendo si viene qui anche per la cucina. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Peppo al Cosimato Peppo è l’acrostico di “pizza e pesce povero” ed è un respiro di sollievo per i viandanti di Trastevere. Metà del menu è giocato proprio sul pesce, l’altra metà è il frutto della pizza d’esperienza di Francesco, detto Franky, che fa qualche variazione piacevole sul tema napoletana classica. Si comincia con i fritti della casa e si accompagna con una bella carta dei vini. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Spiazzo Aperto negli spazzi di Ostiense in cui si trovavano i Molini Biondi, Spiazzo accoglie la pizza di Alessio Mattaccini, che si mette alla prova con diversi tipi di formati e impasti. Sarà proprio questo a rendere l’esperienza divertente. C’è la classica tonda, la pizza farcita, il ruoto, la pizza spiazzante, i calzoni. Non ce la si fa a provarle tutte in una volta sola, a meno che voi siate in 10 a un tavolo. Senza contare i fritti che meritano più di un assaggio. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Berberè Immancabile come il prezzemolo, la sede romana di Berberè non può esimersi dal comparire in questa mappa delle migliori pizzerie di Roma. Legenda vuole che la nascita del marchio sia da collocare nel 2010 ad opera dei due fondatori, i fratelli Matteo e Salvatore Aloe, in quel di Castel Maggiore, in provincia di Bologna. L’apertura romana è del 2017 e conserva intatte tutte le caratteristiche della filosofia Berberè: la pizza spicchiata da condividere, il lievito madre, l’ambiente semplice per un’accoglienza quasi casalinga, sicuramente informale. Per un romano l’assenza di fritti in apertura può sembrare straniante, ma ci si fa l’abitudine. Le pizze sono digeribili, ben condite, riuscitissime. Una specie diversa che non molla un colpo. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

I Quintili Pizza fritta, fritti e pizze a profusione sono realizzate da Marco Quintili con uno stile napoletano contemporaneo e scenografico. Si punta forte sull’estetica, sull’abbondanza e sulla golosità nelle due insegne di Tor Bella Monaca e, più recentemente, Furio Camillo. Mentre l’impasto è leggero e impalpabile, lavorato e cotto bene. Unica deriva: la stratificazione plurima degli ingredienti, soprattutto nei fritti, che rende indefinibile e barocco qualsiasi gusto. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Seu Pizza Illuminati In una zona che è a metà tra diversi quartieri, Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo hanno portato una pizza che è allo stesso tempo crocevia tra vari stili, con note croccanti, impasto scioglievole, e cornicione molto pronunciato. La pizza di Illuminati si distingue per l’uso creativo dei condimenti, per le sperimentazioni sui vegetali, per il lavoro sulle pizze dolci e sui fritti, per un risultato che avvicina questo luogo all’esperienza di un ristorante di alto profilo, discostandosi invece dalla classica immagine della pizzeria di quartiere. Il tutto corredato da una carta dei fritti che cambia di continuo, da un servizio attento e da una proposta di birre artigianali all’altezza di quella di un pub di settore. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Pizzeria Magnifica Se si ha il coraggio e la serenità di procedere oltre il nome, che può portare maldestramente fuori strada, si arriva da Pizzeria Magnifica per trovare un ottimo riferimento in città. La pizza è un crocevia di diversi stili, con croccantezza e piccolo cornicione che accoglie ottimi ingredienti. Poi anche i fritti e un bel servizio, accompagnano in una visita che suona confortevole e piacevole. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Angelo Pezzella - Pizzeria con Cucina Un po’ fuori mano si trova la pizza di Angelo Pezzella, baluardo nostrano della pizzeria napoletana. Il suo è anche un ristorante con cucina partenopea, dove alla pizza è riservato uno spazio di primo piano. Fritti napoletani, pizze delle tradizione e gusti più identitari trovano posto in un menu piuttosto ampio che non delude i nostalgici. La realizzazione degli impasti inoltre, è gestita con cura per rendere al massimo durante il servizio. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

L'Elementare Dall’incontro di Mirko Rizzo e Federico Feliziani, è nata l’Elementare, un luogo che combina due concetti che dovrebbero essere molto semplici, la pizza romana e la birra artigianale. In più ci sono anche fritti esplosivi e prodotti selezionati a fare da antipasto. La pizza di Rizzo è da manuale, sottilissima, croccante, parecchio piacevole. Il locale si trova nel cuore di Trastevere ma ha anche un lungo spin off estivo: l’esperienza a Parco Appio dove Elementare è pizzeria ma anche trattoria. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI

Sant'Isidoro Pizza & Bolle, Roma Fritti, bollicine, cocktail e pizze in un ambiente che ricorda vivacemente più un ristorante moderno, che una pizzeria classica senza sconfinare nel fighettismo. E ben venga! Il risultato è molto piacevole, i condimenti cambiano con il tempo e gli impasti si presentano ben realizzati. Le sedi sono due (noi abbiamo visitato la prima, quella di Via Oslavia) che ricalcano la stessa formula. Ha colmato un vuoto che c’era da anni: abbinare la pizza con le bollicine italiane e internazionali. VAI ALLA SCHEDA LOCALE Info errate? CONTATTACI