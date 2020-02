Antipasti di San Valentino, 10 idee semplici e d’effetto

Il momento è arrivato: pensare agli antipasti di San Valentino per una cenetta romantica manche allegra e informale. Ecco 10 idee semplici per fare colpo sulla persona amata: dalla mozzarella farcita ai tortini di polenta e burrata… uno più buono dell’altro!

Mozzarella farcita

Questo antipasto è fresco, semplicissimo, da personalizzare come si vuole, colorato, allegro, da fare anche all’ultimo secondo. Scegliete una bella mozzarella, le vostre verdure preferite da tagliare e saltare qualche minuto, erbe aromatiche, formaggio, e la portata è bell’e pronta.

Ecco la ricetta.

Girelle salate

Nulla di più semplice per un antipasto, e nulla di più buono: una girella tira l’altra, vi conviene infatti farne un bel po’ ! Noi abbiamo scelto robiola e bresaola per un tipo, emmental e prosciutto cotto per l’altro. Le varianti potrebbero essere ricotta e prosciutto cotto, pesto, verdure grigliate.

Ecco la ricetta.

Frittelle di zucca e rosmarino

Le frittelle di zucca e rosmarino in salsa aioli sono un trionfo di sapore, ideale per iniziare col botto una cena di San Valentino. Dorate e croccantine fuori, morbide quasi cremose dentro: irresistibili!

Ecco la ricetta.

Pancakes salati

I pancakes non sono solamente doci con sciroppo d’acero: in versione salata diventano perfetti sia per un antipasto che per un bel brunch romantico. Noi li abbiam fatti con farina d’orzo, servendoli con carciofi saltati in padella e mandorle a lamelle per un tocco di croccantezza.

Ecco la ricetta.

Sformatini di cavolfiore e bresaola

Questi semplici e leggeri sformatini sono una vera e propria bontà, e vi assicureranno un figurone. Niente farina, solo cavolfiori, albumi, formaggio grattugiato e bresaola. Teneteveli stretti nel ricettario delle grandi occasioni.

Ecco la ricetta.

Carciofi fritti in pastella

I carciofi sono sempre buoni sia crudi che cotti, con quel loro retrogusto dolce che li contraddistingue da tutti gli altri ortaggi. Per una cenetta romantica, proponeteli in pastella e fritti!

Ecco la ricetta.

Tortini di polenta con burrata e alici

Questi tortini di polenta sono bellissimi da vedere, buonissimi da assaporare, semplicissimi da realizzare: polenta, ripassata in forno, uno strato di cremosa burrata, alice per una nota molto sapida.

Ecco la ricetta.

Waffle con gamberi fritti

Come i pancakes salati, anche i waffle salati sono perfetti tanto per un antipasto – come in questo caso, serviti con gamberi e una salsa tipica giapponese – quanto per un brunch. Provate a farli alla persone che amate!

Ecco la ricetta.

Torta con mele e brie

A fare una torta per San Valentino siamo bravi tutti, ma pensate alla bella figura che farete presentando per una cena romantica una bellissima torta salata, con abbinamento ricercato e peculiare: mele e brie, un matrimonio perfetto.

Ecco la ricetta.

Roselline di sfoglia con prosciutto e formaggio

Per la serie “old but gold”, le roselline di sfoglia fa sempre la loro bella figura. Sfoglia, salumi o verdure e formaggi, arrotolate, infornate e via: un antipasto semplice ma bellissimo, un bouquet tutto particolare.

Ecco la ricetta.