Dell’Epifania intesa come occasione consumistica ne potremmo fare a meno da decenni, ma non quest’anno. Quest’anno, signore e signori, ci piace tutto, ci serve tutto e anche i dolci della Befana sono i benvenuti nella tradizionale calza del 6 gennaio. Lei porta via le Feste, come da detto popolare, e solitamente proprio per questo motivo mette una tristezza assoluta un po’ come la pioggia dopo giornate di neve, ma a questo giro siamo ben lieti che ponga fine al Natale solitario e mesto che abbiamo vissuto.

Ecco quindi i migliori 12 dolci per la Befana da mettere nella calza: dolcetti pratici e resistenti, da mangiare in un sol boccone, che non includono quindi i dolci tradizionali per l’Epifania – questi potete sicuramente farli, ma a parte.

Il carbone

Ok, ok, il carbone della Befana è una cosa veramente immangiabile e che tra l’altro ha fatto sentire moralmente male molti bimbi della storia – conoscete l’usanza secondo cui se sei stato “cattivo” ricevi il carbone, no? Da un po’ va di moda farlo in casa, e ovviamente noi abbiamo la ricetta, prendetela come occasione per fare questa piccola e stucchevole magia, con ironia.

Honeycomb

L’honeycomb è una preparazione che sembra alchimia, e che può trasformarsi anche in carbone della befana. Il miele in cucina può essere usato in mille modi e, questo, è uno dei più affascinanti. Si chiama anche “caramello a nido d’ape” ed è un dolce inglese-anglosassone. Se volete provarlo, Martha Stewart (che ne sa una più del diavolo) è la regina di questo dolce e non faticherete a trovare il procedimento.

Cake pops

Avete pandori, panettoni, torte e biscotti da far fuori in qualche modo? Ecco, i cake pops possono fare al caso vostro: impastate nuovamente ciò che avete, unendo poco latte o mascarpone o crema spalmabile, compattate a pallina, mettete su stecco e in congelatore, quindi tuffate nel cioccolato fuso. Farlo è più facile di quanto sembra.

Brigadeiro

I brigadeiro sono dolcetti di una bontà assoluta, rappresentativi del Brasile da quando la particcera Heloisa Nabuco de Oliveira li ha inventati e lanciati. Dovete cuocere lentamente cioccolato, latte condensato e burro fino a ottenere una pasta densa e malleabile, modellarla passandola nelle tipiche codette di cioccolato e lasciarli al freddo per qualche ora.

Fudge

Il fudge ha qualcosa dei brigadeiro, se intesi nella versione spiccia fatta con latte condensato e cioccolato. Nella versione tradizionale e autentica, il fudge ha una base al caramello ammorbidito con panna e burro.

Lecca lecca

Fare in casa i veri lecca lecca non è semplicissimo, ce ne rendiamo conto, ma potete fare dei simil lecca lecca sfruttando una semplicissima colata di caramello colorato, su stecco. Ecco la ricetta.

Biscotti al burro d’arachidi

Se cercate dei biscotti strepitosi, sostanziosi, senza glutine né lattosio allora questi al burro di arachidi fanno per voi. Potete farlo in casa o acquistarlo e, tenendo contro dell’eventuale percentuale di zucchero in quelli confezionati, impastarlo con uova e vaniglia: le palline ottenute cuoceranno in forno come dei cookies, e li amerete.

Frollini con ghiaccia reale

Se volete cimentarvi in geometrie e decorazioni fatte a mano con la glassa, allora provate i nostri biscotti decorati con ghiaccia reale: perfetti, da personalizzare con il colore preferite, potete scrivere sulla superficie il nome di chi li riceverà.

Befanini toscani

I befanini sono biscottini toscani, a base di frolla e decorati con codette colorate o confettini. Tradizione li vuole per l’Epifania e sono davvero una gioia da preparare.

Croccante

Il croccante è un dolcetto che non può davvero mancare sulla tavola delle Feste, ed è perfetto anche per farcire per bene la calza della Befana: è resistente, si confeziona con facilità, è veloce da preparare. Noi abbiamo la ricetta del croccante di mandorle, ma potete farlo con la frutta secca che preferite.

Cavallucci di Siena

Parenti stretti dei biscotti al pepe, i cavallucci di Siena sono una bontà più per adulti dato che l’ideale sarebbe inzupparli nel vin santo o passito.

Marshmallows

Morbidi come nuvole, dolci, senza glutine né lievito né lattosio, da gustare così o all’americana ovvero abbrustoliti e messi tra due biscotti – gli s’more, ne parliamo in questo articolo: i marshmallows sono divertenti da preparare, il più è organizzare la cucina e scegliere la ricetta che più fa al caso vostro.