di Chiara Cajelli 25 Luglio 2022

Sinonimo di scarsa bellezza, eppure pochi ingredienti al mondo possono vantare la loro bontà: assomigliare alle cozze dovrebbe essere un complimento, perché la sostanza è più importante dell’aspetto (e, anche se i tempi suggeriscono il contrario, questa regola vale anche in cucina). Esaltiamo le cozze in questa torrida estate, con un elenco delle migliori 10 ricette per assaporarle fino in fondo.

Escludo solo per qualche mese le ricette palesemente invernali come pasta fagioli e cozze o la zuppa di patate e cozze ad esempio, per dare spazio a ricette più apprezzabili a luglio e agosto. Prima di cominciare suggerisco un bel ripassino su come pulire le cozze tra bisso, cirripedi e annessi.

Linguine con cozze e zucchine

Zucchine tagliate a nastro (con un pela verdure) e saltate con aglio e pochi aromi: ecco come bilanciare l’aroma deciso delle cozze, in questo primo piatto da proporre sia caldo sia freddo. Al posto del pecorino, poi, potreste usare della ricotta salata.

Impepata di cozze

Un classico che va bene in tutte le stagioni, sia come portata principale sia come antipasto: si chiama “impepata” perché così l’avrebbe chiamata il suo inventore, nientepopodimeno che Ferdinando I di Borbone re delle Due Sicilie, grande amante del pesce e lui stesso pescatore a Posillipo.

Cozze gratinate classiche

Non deve essere necessariamente Natale o Capodanno per fare le cozze gratinate, il forno si può accendere anche in estate anzi se fa caldo è lo strumento di cottura ideale. Pochi ingredienti, un procedimento semplicissimo, pochi minuti di cottura e la meraviglia è servita in tavola. Una varante: aggiungete capperi, oppure un pomodorino secco nel trito.

Cozze gratinate allo zenzero

E se rendessimo speciali le classiche cozze gratinate? D’altronde, nel pangrattato ci si può frullare praticamente di tutto e lo zenzero in questo caso è un’ottima scelta. In questa ricetta sono previste le arance ma possiamo scegliere altro, il lime ad esempio.

Cozze alla normanna

Una ricetta davvero molto interessante che arriva dalla Normandia, magari non migliore amica degli ingredienti “mediterranei” che tutti abbiamo in mente, ma comunque una proposta sofisticata che può aprire una serata di fine estate. I protagonisti insieme alle cozze sono panna e sidro, da contornare come tradizione (francese) vuole con patatine fritte.

Cozze ripiene al sugo

L’ingrediente più importante nelle cozze ripiene al sugo, che ci crediate o no, non è la cozza bensì il pomodoro: senza una buona salsa fatta come si deve, anche le cozze più fresche e preziose si perderanno nel nulla. Quindi puntate su quello, bello concentrato, sapido quanto basta.

Spaghetti classici alle cozze

Uno dei primi piatti che senza dubbio rappresenta l’estate italiana da nord a sud: gli spaghetti con le cozze, in bianco, con aroma di aglio e prezzemolo, cottura al dente che abbraccia il mollusco, dolcezza e piacevole retrogusto ferroso. Da fare a mezzanotte.

Sautè di cozze

Il sautè di cozze è una prelibatezza, che parte da una sorta di impepata ma che poi si arricchisce con pomodori, vino bianco, peperoncino. Si cuoce e si serve nella classica e tradizionale marmite (la casseruola).

Zuppa di cozze alla napoletana

Cozze protagoniste insieme ad altri cugini marittimi, immerse nel sugo e all’ombra di pane casereccio croccante: la zuppa di cozze napoletana può essere servita calda o a temperatura ambiente, anche in mono (e mini) porzioni per un antipasto indimenticabile.

Marinate fredde

Una volta cotte le cozze, apritele e lasciatele raffreddare. Conservatele poi al fresco a preparate una o più marinature da versare sul mollusco ancora adeso al guscio: limone, lime, scalogno tritato finemente, pomodoro, battuto di olive…