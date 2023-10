Come apprezzare il limone in ricette salate diverse dal solito tra carne, pesce, pasta, e riso, puntando su abbinamenti peculiari che abbiamo testato e amato.

di Chiara Cajelli 8 Ottobre 2023

Carta canta: quello degli agrumi citrini è l’aroma che più stuzzica la vostra fantasia e il vostro appetito. Come darvi torto, quando siamo completamente d’accordo con voi? Le ricette al limone sono un’infinità e noi, meticolosi e sempre affamati d bontà, abbiamo selezionato tante idee per primi e secondi piatti tra il classico e il peculiare. Abbiamo puntato su alcune certezze ma in vesti nuove, oppure su abbinamenti cui forse non avevate ancora pensato.

Dopo la raccolta dei dolci al limone non poteva mancare la raccolta di pietanze salate: carne, pesce, pasta, riso, includendo persino un primo al cucchiaio davvero molto elegante. Nelle ricette parliamo sempre di limoni non trattati, ma in questo elenco potete anche scegliere per ciascuna proposta la varietà di limone che più ispira. Verdello compreso!

Risotto al blu di bufala con limone e nocciole

Un primo piatto sofisticato e peculiare, che offre accostamenti inusuali: questo risotto al blu di bufala (dalle spiccate note sapide) è perfetto per una cenetta romantica oppure un’occasione speciale. Le nocciole conferiscono dolcezza e rotondità, accentuando il limone che è co-protagonista del connubio. Una volta scelti gli ingredienti giusti, la ricetta per questo risotto al limone è davvero molto semplice.

Rana pescatrice con crosta di pane, limone e pistacchi

Trovare un buon compromesso tra bontà e salute non è facile: con i primi piatti si rischia di cadere nell’eccesso, con i secondi piatti – invece – si rischia di cadere spesso nella tristezza. Questa ricetta per la rana pescatrice in crosta ha tutto: bontà, bellezza nella presentazione, leggerezza, sapidità e delicatezza, aromaticità. Quali aromi? Lo spiccato del limone, il dolce del pistacchio, il profumo delle erbe aromatiche.

Pollo cremoso al limone

Sempre a proposito di secondi piatti, eccovi la ricetta del pollo cremoso al limone: ideale per accontentare con poca spesa e massima resa tutta la famiglia, grandi e piccoli di casa. Noi abbiamo suggerito dosi equilibrate a nostro gusto, ma non abbiate paura di abbondare con l’agrume citrino su questi teneri bocconcini. In alternativa, potete provare anche le scaloppine di pollo al limone.

Trippa fritta con pastella al limone

Col freschetto della sera e delle imminenti giornate autunnali torna la voglia di ingredienti più importanti. La trippa ne è un esempio, e chi la ama la ama visceralmente (se non avete bene idea di cosa sia o di come si cucini, ecco un approfondimento). Le classiche che tutti conosciamo sono la trippa alla milanese e la trippa alla fiorentina, ma scommettiamo che la trippa fritta in pastella di limone è una ricetta che non avete mai provato.

Spaghetti con bottarga e limone

Semplicità, eleganza, sapori forti e ben equilibrati: ecco come descriveremmo per questi spaghetti con limone e bottarga, di cui abbiamo la ricetta passo per passo. Un soffritto a base di scalogno accentua la freschezza del limone, che a sua volta rende ancora più buona la salina bottarga – un ingrediente più versatile di quanto di creda, pensare che ne abbiamo una eccellente sarda!

Vellutata di zucca, limone e gamberi

Incredibile come la zucca stia bene con tutto: ingredienti dolci, salati, spezie, carne, pesce, ortaggi. Con questa vellutata ve ne diamo dimostrazione: la ricetta è semplicissima e prevede zucca (Hokkaido se adorate l’aroma di castagna, o la Delica per andare sul sicuro anche come consistenza – ecco un approfondimento sulle tipologie di zucca), limone, gamberi freschissimi, latte (senza una parte grassa, come latte o panna, non sarebbe una vellutata bensì una crema), pepe. Le occasioni per scegliere questa vellutata sono molteplici: nel quotidiano, sostituendo magari i gamberi con del baccalà o del pollo, oppure per un’occasione elegante o speciale.

Scaloppine al limone

Un grande classico di cui tutti hanno una ricetta preferita, e a “casa Dissapore” si fa in questa semplice e appagante versione: vitello a fettine, limone sia in succo sia in fette, pochissima farina che potete sostituire anche con un pizzico di amido, pepe, olio e aromi come il prezzemolo oppure il rosmarino. Come ortaggi, insieme alle nostre scaloppine potreste servire funghi saltati (o funghi gratinati, uno spettacolo) o zucca al forno aromatizzata.

Pasta con tonno, limone e stracciatella

Come rendere i classici spaghetti al tonno un primo piatto elegante e particolare? Semplice: puntiamo sul limone e abbiniamo anche la stracciatella per arrotondare e addolcire tutti i sapori, così da innamorarci a ogni boccone. Almeno, questo è ciò che accade ogni volta che prepariamo questa ricetta, da dedicare a qualcuno di speciale ogni volta che vogliamo coccolarlo (o prenderlo per la gola).