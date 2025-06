Ricette con le zucchine: 28 idee di primi, secondi e contorni

Le zucchine sono tra gli ortaggi più versatili della cucina mediterranea, pensate ad una ricetta e vi renderete conto che è possibile farla con le zucchine. Tipicamente estive, si trovano facilmente da maggio a settembre, quando raggiungono il massimo del sapore e della tenerezza. Hanno un gusto delicato e una consistenza che si presta a tantissime preparazioni: dalle più semplici alle più elaborate, dalle ricette tradizionali a quelle più moderne. Proprio per la loro leggerezza e adattabilità, sono perfette per creare piatti leggeri, ideali nelle giornate calde.

Non è un caso che le ricette con le zucchine siano tra le più cercate in estate: potete usarle per preparare primi con le zucchine cremosi o profumati, secondi con le zucchine vegetariani, oppure sfiziosi contorni con le zucchine, che si cucinano velocemente e funzionano anche all’ultimo minuto, come le zucchine al forno con pangrattato e aromi, o le zucchine in padella trifolate.

Le zucchine sono perfette in ogni portata: si abbinano bene con pasta, riso, formaggi, uova e legumi. In questo articolo troverete una selezione di ricette con le zucchine pensate per ogni occasione: anche per quando vi rendete conto di quelle tre zucchine dimenticate nel cassetto del frigo che devono proprio essere usate.

Ricette di primi piatti con le zucchine

Anche se la maggior parte dei primi a base di zucchine segue l’accoppiata “gamberetti e zucchine”, le varianti sono davvero molte per ottenere piatti più o meno leggeri, legati, mantecati oppure freschi ed estivi.

Pasta zucchine e pancetta

La dolcezza dell’ortaggio si sposa alla perfezione con il sapore deciso della pancetta, creando un equilibrio ideale per un pranzo veloce ma ricco di gusto. Si prepara in pochi minuti ed è adatta anche a chi ha poca esperienza in cucina.

Pasta con gamberetti e zucchine

Un primo piatto elegante ma semplice, che unisce la delicatezza delle zucchine alla dolcezza dei gamberetti. Perfetto per un pranzo estivo ha il grande vantaggio che si prepara in poco tempo

Vellutata di zucchine

Una crema liscia e avvolgente, perfetta per una cena confortevole in famiglia. Le zucchine vengono frullate con patate e brodo per ottenere una consistenza setosa e saporita, durante l’estate si può servire anche in versione fredda.

Risotto zucchine e gamberetti

Un classico della cucina italiana e uno degli abbinamenti più amati, il risotto viene mantecato alla perfezione grazie alle proteine rilasciate dai gamberetti e alle zucchine ben cotte.

Cous cous gamberetti e zucchine

Un piatto fresco e leggero, perfetto per l’estate. Il cous cous si arricchisce di zucchine saltate con carote e sedano e gamberetti quasi caramellati in padella, creando un mix di sapori mediterranei, da accompagnare con il prezzemolo.

Lasagne alle zucchine

Una variante vegetariana e delicata delle classiche lasagne. Le zucchine trifolate si alternano a strati di besciamella e sfoglie di pasta, e diventano un piatto cremoso e avvolgente, perfetto per un pranzo in famiglia.

Pasta ricotta e zucchine

Un primo piatto cremoso, semplice e genuino. La ricotta si unisce alle zucchine per creare un condimento leggero e morbido, perfetto per chi ama i sapori delicati e ma anche i piatti facili e veloci, visto che le zucchine si cuociono brevemente nell’acqua della pasta.

Pasta con crema di zucchine e speck

Un primo saporito che abbina la morbidezza della crema di zucchine al gusto affumicato dello speck. In questo piatto il tratto fondamentale sono le consistenze: cremosa e vellutata la crema di zucchine, croccantissimo lo speck, cotto in padella fino a che non si può sbriciolare.

Pasta zucchine e tonno

Una ricetta rapida e gustosa, ideale per chi cerca piatti leggeri con zucchine senza rinunciare al sapore. Il tonno si sposa bene con le zucchine in padella, per le sue note sapide e per la sua texture, ma l’importante nella ricetta è la risottatura, che crea un sugo perfettamente legato.

Pasta zucchine e salsiccia

Un primo ricco e sostanzioso in cui la dolcezza delle zucchine bilancia la sapidità della salsiccia. Una ricetta rustica e appagante, perfetta per i giorni in cui volete un piatto completo, anche qui ben legato grazie alla tecnica della risottatura.

Risotto con zucchine e zafferano

Un piatto raffinato dai toni caldi e profumati. Lo zafferano esalta il gusto delle zucchine in un risotto cremoso e aromatico, perfetto per una cena d’occasione ma anche facile da preparare.

Ricette di secondi piatti con le zucchine

Non solo zucchine ripiene, che comunque vale sempre la pena preparare, ma anche frittelle, polpette e una frittata vegana preparata con la farina di ceci. I secondi piatti a base di zucchine sono altrettanto numerosi dei primi piatti.

Frittelle di zucchine

Croccanti fuori e morbide dentro, queste frittelle di zucchine sono ottime come antipasto o come contorno sfizioso. Si preparano con pochi ingredienti e sono anche una buona idea per riutilizzare le zucchine avanzate in modo creativo.

Farifrittata di zucchine

Una variante vegana della classica frittata, preparata con farina di ceci. La farifrittata è saporita, nutriente e senza uova, ideale per un secondo proteico con il gusto delicato delle zucchine.

Torta salata zucchine e ricotta

Una torta rustica delicata con l’interno cremoso, perfetto da servire come piatto unico o da portare per un picnic. La variante che vi proponiamo, con la sfoglia rettangolare e senza bordi, risulta però anche molto bella da vedere e croccante.

Polpettone di zucchine

Un secondo vegetariano facile, che funziona bene sia caldo che freddo. Le zucchine, unite ad abbondante Emmental e pangrattato, danno vita a un polpettone morbido ma soprattutto filante e saporito.

Zucchine ripiene in padella

Un’alternativa rapida alle classiche zucchine ripiene al forno, queste sono cotte direttamente in padella. Sia le zucchine che il ripieno, in questo modo sono più morbide e accompagnate da un sugo al pomodoro molto saporito

Muffin salati con zucchine

Soffici e saporiti, i muffin salati alle zucchine sono perfetti per buffet, picnic o spuntini fuori casa. Si preparano facilmente e si possono arricchire con formaggi o salumi a piacere.

Hamburger di zucchine

Un secondo vegetariano sfizioso, perfetto anche per bambini o per chi cerca alternative leggere alla carne. Gli hamburger di zucchine sono facili da preparare, e si possono cuocere in padella o al forno.

Polpette di zucchine al forno

Croccanti fuori e morbide dentro, queste polpette di zucchine cotte al forno sono leggere perché preparate con un impasto di zucchine, patate ed erbe aromatiche. Perfette come finger food, antipasto o secondo piatto vegetariano.

Zucchine ripiene di carne al forno

E ovviamente finiamo con un grande classico della cucina casalinga: le zucchine vengono farcite con un ripieno carne e cotte al forno fino a diventare morbide ma con la superficie ben gratinata.

Ricette di contorni con le zucchine

Ed ecco un elenco di ricette che hanno la vocazione classica delle zucchine, fare da accompagnamento con il loro gusto delicato, a piatti di carne o pesce o formaggi. Si va dai contorni più sostanziosi, come lo sformato e la parmigiana, a piatti leggerissimi e profondamente estivi come il carpaccio. A voi la scelta.

Zucchine gratinate al forno

Un contorno croccante e saporito, perfetto per accompagnare secondi di carne o pesce. Le zucchine vengono tagliate a rondelle, condite con pangrattato ed erbe aromatiche, e gratinate fino a doratura.

Sformato di zucchine

Morbido, leggero e saporito, lo sformato di zucchine è un piatto versatile: perfetto come secondo vegetariano o come antipasto. Si prepara aggiungendo alle zucchine il formaggio, la panna, le patate e gratinando tutto al forno con pangrattato e parmigiano.

Zucchine ripiene vegetariane

Una variante leggera e gustosa delle zucchine ripiene, senza carne. Il ripieno a base di verdure, formaggio e pane crea un equilibrio perfetto tra morbidezza e sapore. Funzionano bene anche per un pranzo estivo, perché sono molto leggere.

Zucchine trifolate in padella

Un contorno classico della cucina italiana, semplice ma ricco di gusto. Le zucchine vengono cotte in padella con aglio, prezzemolo e olio extravergine, ma per ottenerle perfette occorre scegliere delle zucchine con poca acqua e cuocerle con attenzione.

Schiacciata di zucchine

Una ricetta rustica e irresistibile, perfetta da servire come antipasto o come piatto unico, accompagnata da un’insalata. La schiacciata di zucchine ha una consistenza croccante fuori e morbida dentro, un piatto originale e utile anche per un pic nic, o per la schiscetta.

Carpaccio di zucchine

Un antipasto fresco e leggero, ideale per l’estate. Le zucchine crude vengono affettate sottilissime e condite con limone, olio e aromi: un piatto semplice pronto in 5 minuti, che d’estate può svoltarvi un pranzo.

Parmigiana di zucchine e patate

Una variante vegetariana della parmigiana, con strati di zucchine e patate alternate al formaggio. Un piatto unico, ovviamente ricco e sostanzioso, che ha un gusto più delicato della versione originale e che può essere preparato con tutti quei pezzi di formaggio che rimangono nel frigo.

Zucchine in agrodolce

Un contorno dal gusto particolare, questa versione si prepara velocemente saltando le zucchine in padella e poi condendole con aceto balsamico e zucchero. Si possono mangiare sia calde che fredde.

Idee e consigli per cucinare le zucchine

Abbiamo dunque dimostrato che le zucchine sono tra gli ortaggi più versatili che esistono, che possono essere impiegate in moltissime ricette. A volte, presi dall’entusiasmo però se ne acquistano troppe, e non si sa come conservarle fresche a lungo. Inoltre, le varietà di zucchine sono almeno tante quante sono le ricette per farle, conoscerle e sapere quali caratteristiche ha ciascuna è molto utile a padroneggiarne la cottura.

Come scegliere e conservare le zucchine

Per scegliere zucchine fresche, osservatele e toccatele con attenzione: la buccia deve essere lucida, liscia e priva di ammaccature, a volte anche leggermente “pelosa”. Al tatto devono risultare sode ma non rigide, a volte un’eccessiva rigidità è segno che sono state raccolte da molti giorni. Evitate anche quelle troppo morbide o flessibili, segno che hanno iniziato a deteriorarsi. Le zucchine più piccole sono generalmente più saporite e meno acquose, quelle grandi invece sono acquose e sono utili soprattutto per preparare creme e zuppe.

Una volta acquistate, è importante sapere come conservare le zucchine per evitare sprechi. In frigorifero, conservatele nel cassetto delle verdure, all’interno di un sacchetto di carta o stoffa: si manterranno fresche per 4-5 giorni. Evitate i sacchetti di plastica, che favoriscono la formazione di umidità. Per conservarle più a lungo, potete congelarle. Crude, vanno lavate, tagliate e sbollentate per 1-2 minuti, poi raffreddate e congelate; oppure potete congelarle già cotte, ad esempio trifolate. In entrambi i casi si mantengono fino a 3 mesi. In alternativa, potete conservarle sott’olio o sottaceto. Dopo una breve bollitura in acqua e aceto, asciugatele e mettetele in barattoli sterilizzati e poi copritele con olio o aceto e aggiungete aromi a piacere (erbe aromatiche, spezie, aglio, cipolla). Fate bollire i barattoli perché si formi il sottovuoto, così potete conservarle in dispensa (o in frigo) per circa 3 mesi.

Quali sono le varietà di zucchine più comuni

Nel mondo esistono oltre 800 varietà di zucchine, ma solo una piccola parte è effettivamente coltivata e commercializzata. Se volete approfondire, vi consigliamo di dare un’occhiata a queste 16 varietà di zucchine da conoscere.

Tuttavia sui banchi degli ortofrutta italiani si trovano comunemente non più di cinque o sei varietà, e sono queste che vanno conosciute bene:

Zucchina verde scura: allungata, dal gusto delicato e versatile. Ideale per essere saltata in padella o farcita.

allungata, dal gusto delicato e versatile. Ideale per essere saltata in padella o farcita. Zucchina chiara : più tenera, dal sapore dolce e buccia sottile. Perfetta cruda in insalata o grigliata.

: più tenera, dal sapore dolce e buccia sottile. Perfetta cruda in insalata o grigliata. Zucchina tonda : rotonda, dalla polpa compatta, ottima per essere svuotata e riempita.

: rotonda, dalla polpa compatta, ottima per essere svuotata e riempita. Zucchina striata : verde con striature più chiare, dal sapore più intenso. Si presta bene a fritture o piatti rustici.

: verde con striature più chiare, dal sapore più intenso. Si presta bene a fritture o piatti rustici. Zucchina gialla : meno comune ma sempre più presente, ha un gusto delicato e una consistenza più soda. Bella da vedere e ottima nei mix di verdure.

: meno comune ma sempre più presente, ha un gusto delicato e una consistenza più soda. Bella da vedere e ottima nei mix di verdure. Zucchina lunga siciliana (o cucuzza): in realtà è una zucca serpente, molto lunga, verde chiaro e tenera. Ha un gusto dolce e si usa tipicamente in minestre, sughi o fritta con menta.

Quali sono le cotture consigliate per le zucchine

La cottura ideale delle zucchine dipende dalla varietà utilizzata e dal risultato che volete ottenere. Le zucchine chiare, più delicate, sono perfette al vapore, per contorni leggeri che mantengano intatto il sapore. Le zucchine verdi scure e striate, più sode, si adattano bene alla cottura in padella, come nella classica ricetta delle zucchine trifolate: si tagliano a rondelle sottili e si cuociono in olio extravergine con aglio e prezzemolo, a fuoco vivace ma senza bruciarle. Il trucco per farle perfette? Non salarle subito, così non rilasciano acqua, e mescolarle poco per evitare che si sfaldino. Altra cottura classicissima è ovviamente quella di preparar le zucchine alla griglia.

Le zucchine si possono anche friggere, in modo semplice dopo averle infarinate, oppure in pastella con uovo e farina per un risultato più ricco. Un’alternativa leggera e croccante è la tempura, con una pastella fredda e leggera a base di farina di riso e acqua frizzante.

Infine, le zucchine al forno sono ideali per gratin o ripieni: quelle tonde o le lunghe siciliane si prestano benissimo, anche solo condite con olio, erbe aromatiche e pangrattato. In ogni caso, cuocetele il minimo indispensabile per conservarne il gusto e la consistenza.