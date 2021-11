di Chiara Cajelli 29 Novembre 2021

Dopo quelle autunnali dedichiamo spazio alle zuppe invernali: quelle ricche e dense, fatte per godere a pieno delle (tante) verdure che solo questa stagione ci regala.

Verza e cavolini, cavolfiori e finocchi, radicchio e porri… insomma un orto molto vario e prezioso per la salute arricchito da erbe aromatiche, legumi e radici, spezie, cotture lunghe in pentola e in forno, pane casalingo, tuberi. Una vera e propria coccola garantita, insomma, con ciascuna di queste otto ricette di zuppe invernali a vostra disposizione.

Trionfo di cipolle

Pesantina? Sì. Goduriosa? Sì. Memorabile? Oh, sì. La zuppa di cipolle, se fatta bene ovvero tenendo conto dei tipici errori in cui molti incappano, è una bontà impareggiabile. Ecco la ricetta perfetta, fatela perché ne vale davvero la pena.

Classico: orzo e fagioli

Un classico diventa tale perché non stanca mai. Forse dopo un po’ annoia, ma basta cambiare una spezia oppure un’erba aromatica e avrete una pietanza nuova ogni volta. Ecco la nostra versione, corposa e saziante.

Con sedano rapa, porri e funghi

Siamo grandi fan del sedano rapa: versatili e dalla consistenza simile alle patate, leggero, dal vago e fresco sapore di finocchi. In questa ricetta lo assaggerete insieme a crostini di pane, porri e funghi: un primo piatto anche elegante.

Ricca e valdostana, con la verza

Basta una porzione contenuta di questa pietanza tipica valdostana per toccare il cielo con un dito… per poi sprofondare in un meraviglioso sonno da calduccio e “Pienezza del Dragone”: verza, pane, formaggio, burro. Ci vuole un po’ di pazienza per farla: nella nostra ricetta la spieghiamo passo passo.

Lenticchie, non solo a Capodanno

Le lenticchie non sono mai da sottovalutare ed è un peccato relegarle nei due giorni tra Ultimo dell’anno e Capodanno. Sono certamente legume di festa, possono essere contorno, o condimento per risotti e pasta. Ma nella zuppa sono una bomba, soprattutto se le arricchite con il guanciale come abbiamo fatto noi.

Cremosa di finocchi

Cucinare i finocchi regala sempre grandi soddisfazioni: diventano burrosi, il loro sapore da fresco e balsamico diventa delicato anche se più intenso, si sposano a meraviglia con tuberi, erbe, cereali. Qui, la nostra ricetta semplicissima per goderveli.

Con tanti cereali

Farro, orzo, fagioli, lenticchie, patate, odori, pomodoro: questa è proprio la ricetta da preparare per una serata calma e calda, dopo una giornata difficile e lunga. Provate questa zuppa, con del pane sciocco bello croccante, o una focaccia.

Cavolfiori e ricotta

Mai accostato cavolfiori e ricotta? Vi facciamo assaggiare noi il risultato, con questa ricetta da tenere sempre a portata di mano quando è stagione di cavolfiori. Se non vi abbiamo ancora convinto, vi descriviamo meglio questo primo piatto, dall’elegantissimo e sofisticato potenziale: pane, patate, pepe rosa in grani, mandorle a lamelle…