Se i dolci per colazione possono alleviare la quarantena, facendoci perlomeno alzare con il piede giusto, così sia! Le giornate sono sempre migliori se c’è un dolce in forno e – in questo contesto – lo saranno ancora di più: mai sottovalutare il potere di un buon biscotto o di una buona fetta di torta. Vedrete che la giornata scorrerà in maniera diversa, se la inizierete con un po’ di dolcezza.

Ecco le 12 ricette migliori da testare, che siate soli, in coppia o con bimbi accanto: dalla crostata alla torta al cioccolato, dai biscotti della nonna ai muffin al caffè, dalle brioche al ciambellone.

Brioche integrali al miele

Colazione chiama brioche, e chiunque vorrebbe averne una fatta in casa, appena sfornata e bella fragrante. Noi l’abbiamo fatta integrale e con miele, ma potete farcirla con la crema o la confettura che preferite.

Qui la ricetta.

Torta cioccolato e ricotta

Una torta al cioccolato è perfetta per qualsiasi momento del giorno e per qualsiasi occasione, ma volete mettere averne una fetta a colazione? Questa torta sì che fa iniziare col piede giusto.

Ecco la ricetta!

Biscotti ovis mollis

Questi biscottini tradizionali sono friabilissimi, delicati, si sciolgono in bocca. Realizzati utilizzando le uova sode secondo il particolare procedimento che vedete linkato qui sotto, sono davvero perfetti per le vostre colazioni, soprattutto se a base di tè o caffè.

Qui la ricetta.

Chiffon cake vegana al caffè

Se non avete burro o uova, o se seguite una filosofia alimentare ben precisa, questa chiffon cake vegana al caffè è la torta ideale per voi. La chiffon è sofficissima, molto alta, perfetta da inzuppare nel latte caldo. Provate la nostra versione!

Eccovi la ricetta!

Biscotti della nonna (da inzuppo)

Attenzione, perché questi biscotti creano dipendenza, e spariscono in men che non si dica! Come dice il nome, sono i classici bei biscottoni da colazione, che inzuppi nel latte, nel tè o nel caffè e che si sciolgono in bocca appena li addenti.

Eccovi la ricetta.

Torta rosata di mandorle senza glutine né lattosio

Questa è una torta appartenente alla tradizione pugliese, ed è magica perché non contiene né glutine né lattosio: solo uova, farina di mandorle e zucchero! Semplicissima, per tutta la famiglia, profumata, sostanziosa… cos’altro dire?

Qui la ricetta.

Ciambelline soffici

Deliziose e soffici ciambelline, in grado di scatenare l’acquolina di chiunque, grandi e piccini. Fatele per tutta la famiglia, renderete tutti felici.

Ecco la ricetta.

Muffin al caffè

Caffè in un dolcetto monoporzione che può accompagnare le colazioni in queste lasse giornate. Un coccola tutta per noi, semplice da fare e bello umido come ogni buon muffin comanda.

Qui la ricetta.

Ciambellone al latte

Non c’è torta che appartiene all’immaginario collettivo legato alla colazione quanto il ciambellone! Noi lo abbiamo lasciato semplice, ma voi potete abbinarlo a panna, creme e confetture.

Eccovi la ricetta!

Crostata ricotta e amaretti

Tra tutte le crostate classiche alla confettura che potremmo proporvi, abbiamo selezionato questa agli amaretti: ideale col caffè, dal sapore particolare e avvolgente.

Qui la ricetta. Se non siete convinti, ecco tutte le nostre crostate!

Pancakes integrali

Colazione all’americana? Sì grazie: oggi pancakes! Li abbiamo fatti alti e soffici, con farina integrale che conferisce una nota di sapore in più . Con tanta frutta fanno sempre la loro buonissima figura.

Eccovi la ricetta.

Torta di mele rustica

Per la colazione perfetta non poteva mancare la torta di mele: a noi piace rustica, alta, sostanziosa come quella che vedete qui sopra in foto.

Qui la ricetta!