Basko, Acqua naturale Primia: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 13 Aprile 2023

Un altro richiamo è stato pubblicato questa volta sul sito di Basko, dopo quelli relativi ai Mitili comuni di Consorzio Lavalle Paolo, al Salame Pic nic di Primia e ai Donuts mix semplici Sammontana: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto dell’Acqua Naturale Primia cl 50×8 a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è di questi ultimi giorni, mentre la data effettiva dei controlli riportata sull’avviso di richiamo è quella del 7 aprile 2023.

Basko, Acqua Primia: richiamo per rischio chimico

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Acqua Naturale Primia cl 50×8 (anche indicata con il nome di referenza di Acqua Nat. cl 50×8 Primia), mentre il marchio del prodotto è Primia e il nome del produttore è Pian della Mussa srl (nell’avviso di richiamo non vengono indicati né l’indirizzo della sede dello stabilimento, né il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore). Tuttavia si sa che l’origine della segnalazione deriva da Agorà.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato come L 066, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione di marzo 2025. L’unità di vendita è rappresentata dalle confezione da cl 50×8. Inoltre il codice EAN del prodotto è quello indicato come 8030582019222, mentre il codice del prodotto è 45103.03.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, più precisamente viene segnalata la non conformità di un parametro chimico non ben specificato però. Infatti nell’avviso di richiamo si parla solamente di generiche analisi chimiche non conformi, ma non viene detto quale sia il problema effettivo riscontrato.

L’avviso di richiamo in questione non riporta alcuna avvertenza, ma in questi casi il consiglio è sempre quello di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto se già acquistato e presente in casa.

