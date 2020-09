Cosa mangiare a colazione: 10 idee e ricette

Dicono gli esperti che la colazione rappresenti il pasto più importante della giornata, ma al contempo – per molti – la colazione è il momento a volte più frenetico, per altre il più peccaminoso, altre ancora il più fantasioso. Insomma: c’è chi “caffè e brioches al bar al volo” e chi “faccio in casa il muesli” e chi “mi alzo alle 5 per correre e poi centrifugato“. E potremmo andare avanti con altri mille esempi di esseri umani… la domanda, quindi, è: cosa mangiare a colazione?

Si tratta di un quesito meno scontato di quanto pensiate, soprattutto se siete abitudinari incalliti e non avete idea di come variare l’inizio delle prossime 24 ore che vi attendono. Se siete tra coloro che preferiscono la home sweet home, allora date un’occhiata a queste 10 idee per partire alla grande.

1. Croissant

Iniziamo col botto, e anche con la proposta – sì, lo ammettiamo – più impegnativa per una colazione casalinga. Perché il punto non è mangiare il croissant a colazione, bensì fare in casa il croissant da mangiare a colazione: speriamo che la ricetta perfetta (che include i croissant di Iginio Massari e quelli di Luca Montersino) posa attutirvi lo shock e mettervi curiosità. Mettetela così: se non per voi che “a sto punto me la prendo al bar”, date una chance a questa idea per una persona speciale che amerebbe alla follia un croissant home made.

Preferite i bomboloni, dite? No problem: abbiamo la ricetta anche di quelli.

2. Ciambellone all’acqua

Chissà perché – tendenzialmente – quando si è in vacanza si tende a sgarrare più volentieri a colazione tra biscotti e torte, e i casa si è più restii a farlo. Sarebbe figo trovare un compromesso tra “torta” e “stiamo calmi e leggeri” e questo ciambellone all’acqua è perfetto, perché soddisfa la voglia di dolce da mood vacanza, ma senza appesantire più di tanto.

3. Avocado toast

Io sono fan della colazione salata, soprattutto se a base di uova, e so che noi da uova al mattino siamo più di quanti pensiamo. Ecco quindi una proposta adeguata al nostro gusto: l’avocado toast, perfetto per colazione o per il brunch. L’avocado è delicato e burroso, nutriente e fresco… iniziare la giornata con una fetta di pane tostato, avocado e un ovetto con tuorlo barzotto è la fine del mondo.

4. Per “i campioni”: crostata alla Nutella

La crostata e la colazione vanno a braccetto, ma in pochi punterebbero davvero alla famigerata “colazione dei campioni”, che di solito prevede Nutella o simili: ecco allora la crostata ricotta e nutella, Un’esperienza mistica da vivere già alle 7 del mattino per restare su di giri per un bel po’ di ore.

5. Waffle?

Li avete presenti, no? Quelle cialde che di recente sono diventate famose anche da noi anche grazie alla serie tv Stranger Things – uno dei protagonisti ne era ghiotto – e sono simili ai pancakes come concetto ma cotti in un’apposita piastra che li secca in superficie e conferisce la tipica forma ad alveare che raccoglie bene sciroppi e creme. Se avete la piastra, quindi, siete a cavallo e potrete provare i nostri con miele e frutta.

6. Biscotti da inzuppo

Dei bei biscottoni da intingere nel latte caldo o nel caffè, coperti con un velo di zucchero semolato e delicati di sapore. Quelli che dovremmo mangiarne solo 1-2 e invece ci si ferma a 8 almeno. Abbiamo la ricetta, esattamente come la sognate per la vostra colazione ideale.

7. Plumcake integrale

Una fetta di plumcake a colazione è davvero un lusso, e il bello di questo dolce – in genere – è che è tra i più semplici da fare. Vi mettete a farlo alla sera e avrete la colazione perfetta per 5-6 giorni (certo, se siete morigerati…). Noi vi proponiamo un plumcake integrale con lamponi, fibre e dolcezza.

8. Pancakes

I pancakes sono da riservare alle colazioni più calme e tranquille come quelle del weekend: soffici, da servire a torretta, da irrorare con una cascata di sciroppo d’acero. Qui abbiamo la ricetta perfetta, “vera”, comprensiva di latticello e bicarbonato. Già che si fanno, val la pena metterci quel pizzico in più e farli bene, nevvero?

9. Granola fatta in casa

Dicesi granola un mix per la colazione, composto da diversi tipi di cereali, frutta disidratata, spesso frutta secca e anche cioccolato e semi. Solitamente si usa per latte o yogurt, è ricca di calorie buone e da molta energia ma a “basso” contenuto di zuccheri. Ecco qualche indicazione per farla in casa.

10. I famigerati centrifugati

Punto primo: non puntate ai centrifugati per dimagrire, ma puntate ad essi se vi piacciono e basta. Punto secondo: avete migliaia di varianti e abbinamenti su cui giocare per cambiare ogni giorno. Punto terzo: non vi suggeriremo una ricetta, ma ben 15!