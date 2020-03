Cercate ricette da fare con i bambini, perché – parliamoci chiaro – avete esaurito idee e energie per far passare loro la giornata in maniera decente e costruttiva in questa luuuunghissima ed estenuante quarantena? Innanzitutto con noi potete essere sinceri: non giudicheremo mai la vostra stanchezza, in questa circostanza che mette tutti alla prova, non daremo nemmeno consigli pedagogici visto che nessuno qui si chiama Montessori. Inoltre, vogliamo darvi un aiuto concreto e pensiamo che mettere le mani in pasta insieme ai vostri figli sia un eccellente modo di investire il tempo.

Abbiamo qui 16 ricette per voi (sia chiaro, potete farle anche se non avete figli eh! Non c’è niente di “bambinesco”), dal salame di cioccolato ai biscotti gelato, da involtini di pancarrè a mini muffin: idee facilissime, originali, veloci e strepitose.

Involtini di pancarrè al forno

“Bimbi, arrotoliamo il pancarrè!”

Questa ricetta non solo è molto semplice, ma è anche molto gustosa: filante, originale, perfetta per ogni momento della giornata. Fate scegliere ai bambini cosa mettere come farcitura – prosciutto, formaggio, verdure, tonno – e lasciate che vi diano una mano ad arrotolare.

Ecco la ricetta!

Torta di mele e Nutella

“Bimbi, aiutatemi a mettere le mele sulla torta!”

Fate trovare loro l’impasto nella tortiera e le fette di mele già pronte, lasciate che le distribuiscano in superficie secondo la geometria che preferiscono: sarà un successone garantito.

Qui la ricetta.

Focaccia in padella

“Bimbi, facciamo insieme una focaccia buonissimissima!”

Impasto veloce e molto semplice, una cottura veloce e pratica, una farcitura versatile che può variare da salumi a formaggi a salse. Che aspettate?

Ecco la ricetta.

Frittata di spaghetti al forno

“Bimbi, aiutatemi a fare una magia: trasformiamo gli spaghetti in una torta!”

Quante volte capita di veder avanzare la pasta, o quante volte se ne prepara di più perché non si sa mai… Ecco, in entrambi i casi abbiamo la soluzione: riciclate la pasta avanzata e fate questo trionfo che vedete in foto.

Qui la ricetta.

Praline di cocco e latte condensato

“Bimbi, scommettiamo che prepariamo la merenda con soli due ingredienti?”

Ebbene, è la verità: latte condensato e farina di cocco. Impastate e lasciate che i piccoli modellino le praline, così saranno ancora più felici di assaggiarle.

Ecco la ricetta.

Girelle salate

“Bimbi, vediamo chi fa la girella più bella!”

Più semplice di così non si può: uno spuntino, un aperitivo, una merenda salata, una cena divertente… ecco come potete sfruttare questa ricetta. Il ripieno sta a voi!

Ecco la ricetta.

Crumble di fragole

“Bimbi, senza il vostro tocco la torta non mi riuscirà!”

Occupatevi delle fragole e dell’impasto, per poi farvi aiutare dai piccoli di casa a sbriciolarlo per bene prima di cuocerlo. Si sentiranno super importanti per avervi aiutati.

Qui la ricetta con fragole e rabarbaro, che potete sostituire compensando con le fragole o altra frutta.

Rotolo di frittata farcito

“Bimbi, avete mai visto una frittata tridimensionale?”

Diciamo tridimensionale, va… in fondo, da piatta noi la proponiamo arrotolata e farcita! Buonissima da calda così come da fredda.

Ecco la ricetta.

Focaccine morbide

“Bimbi, aiutatemi a preparare le focaccine!”

A loro, la parte più divertente ovvero bucherellare la superficie con le dita: lasciate che facciamo delle faccine, così si divertiranno moltissimo.

Qui la ricetta.

Torta di ricotta senza farina

“Bimbi, girate bene bene la ricotta così diventa cremosa!”

Questo dolce è una vera e propria chicca, senza farina e fatto con una manciata di ingredienti buonissimi di cui la ricotta è decisamente la protagonista.

Ecco la ricetta!

Pizza senza lievitazione

“Bimbi, oggi pizza: condite la vostra!”

Questa pizza senza lievitazione è perfetta per coinvolgere i piccoli perché è davvero difficile sbagliarla, e non dovrete costringere i bambini a lunghe attese per la lievitazione.

Qui la ricetta.

Salame di cioccolato

“Bimbi, dovete rompere tutti i biscotti così li mettiamo nel dolce!”

Chiedere ai bambini di rompere qualcosa crediamo sia un sogno, per loro. Quindi non formalizzatevi e lasciate che si divertano a spezzare e frantumare i biscotti che faranno parte del salame dolce.

Ecco la ricetta.

Ciambelline soffici

“Bimbi, oggi prepariamo degli anelli dolcissimi e più belli di diamanti”.

Ciambelline soffici, tutte coperte da leggerissimo zucchero a velo: che incanto per gli occhi, e non solo ovviamente. I bambini si divertiranno molto ad aiutarvi.

Ecco la ricetta.

Mini muffin

“Bimbi, facciamo dei tortini piccini tutti per voi: cacao o vaniglia?”

Questi mini muffin sono graziosi, pratici, una merenda ideale e fatti su misura per i piccoli. Lasciate che vi aiutino a mescolare gli ingredienti e che scelgano se farli al cacao o alla vaniglia.

Qui la ricetta.

Biscotti gelato

“Bimbi, mi aiutate a rendere cremoso il gelato? Mescolate!”

per fare questa ricetta vi basterà scegliere il gelato preferito, lavorarlo un po’ per ammorbidirlo a crema e usarlo per tenere insieme due biscotti. Potete usare dei biscotti secchi, a patto che siano grandicelli.

Polpette di ricotta al sugo

“Bimbi, piovono polpette!”

Per questa ricetta, i piccoli di casa potranno aiutarvi davvero moltissimo: setacciare la ricotta, spezzettare il pane raffermo, metterlo in ammollo, formare le polpette… poi, a cuocerle ci pensate voi!

Ecco la ricetta.