Arrosti, gratinati, salse e abbondanza tipici della fredda stagione ci spingono a soluzioni più veloci e semplici, altrettanto buone: le torte salate invernali. Poche mosse e metterete in tavola un piatto unico da assaporare caldo o freddo, super sostanzioso, perfetto da portare a lavoro (che sia fuori o in smart working – queste maledette pause pranzo a casa).

Se in estate le torte salate riempiono cesti da pic nic e schiscette in vacanza, o freschi brunch domenicali, in inverno servono ad appagare cuore e umore, e a vedere rosa laddove imperano rosso e arancione.

Ecco le nostre migliori torte salate invernali, tutte per voi.

Torta di broccoli

I broccoli sono le verdure più gettonate in inverno, insieme a cavolini di Bruxelles e cavolfiori – che potete certamente aggiungere. In questa combinazione sono buonissimi e piaceranno anche a chi solitamente non riesce ad apprezzarli. Qui trovate la ricetta.

Torta di mele e brie

Non sappiamo descrivervi a parole la bontà di questa torta, così particolare nonché soluzione diversa dalle altre. Può essere un antipasto o un aperitivo, e vi consigliamo anche di provarla in versione monoporzione. Ecco a voi la ricetta.

Con patate, funghi e speck

La sostanza. questa bella torta salata è rustica e piena, alta e a ciambellone: mentite se negate di avere l’acquolina in bocca. Questa torta è perfetta da servire con una fonduta, giusto per renderla light. A voi la ricetta.

Torta salata 7 vasetti

La versione dolce di questa torta è diventata virale in pochissimo tempo: in pratica, usate un vasetto (di solito quello dello yogurt, da 125 ml) come unità di misura per i 7 ingredienti previsti. la versione salata è tutta da scoprire! Per un ottimo antipasto, provate la nostra versione.

Con zucca, scamorza, noci

La sostanza Part 2, ma qui in più c’è la zucca. Tanto sapore ma ben bilanciato, consistenza che varia dal croccante all’avvolgente al filante. Per questo trionfo invernale, dovete provare la ricetta.

Torta salata di finocchi e zafferano

C’è un tempo per le ricette light con i finocchi, e tempo per inondarli di condimento godereccio: questa torta salata è godereccia, con quella punta di zafferano che la rende davvero diversa dalle solite. Eccovi la ricetta, passo passo.

Torta di patate e ricotta

Se fritto è buono tutto, vale anche che è tutto buono se ci sono di mezzo le patate. E basta un ingrediente delicato e semplice come la ricotta per creare un connubio completo e inarrivabile. Se vi ispira, dovete provare la nostra ricetta.

Con salsiccia ed emmenthal

La sostanza, Part 3: Ecco a voi la ricetta di questa prelibatezza. un gateau imponente, sostanzioso, con la sapidità e grassezza della salsiccia e il sapore inconfondibile del formaggio emmenthal. potete certamente sostituirlo, con scamorza o provola.

Con salsiccia e cicoria

la salsiccia fa capolino anche in questa torta salata, che vede tuttavia la cicoria come protagonista. Questa è una torta farcita, nel senso che rimane a scrigno e chiusa a celare la succosa farcitura. Per questa versione, ecco come fare.

Torta di zucca e speck livello pro

Livello pro perché non trattasi di “semplice” torta bensì di quiche: più sofisticata, più elegante, più figa da presentare. Zucca e speck, poi, è un abbinamento fenomenale che vince sempre.

Eccovi la ricetta.