Il cioccolato bianco può regalarvi molte più soddisfazioni di quante pensiate: sono finiti i tempi in cui era relegato alla nota marca col delfino bianco come immagine e il claim “così buono, così bianco” (…); sono finiti i tempi in cui appena lo menzionavi, subito si esclamava “ma non è nemmeno cioccolato!“. Noi ve lo faremo apprezzare, perché l’abbiamo incluso in 10 ricette che lo vedono protagonista.

Anzi, le 10 migliori ricette con cioccolato bianco (almeno, secondo noi): eleganti e versatili, da torte a dolci al cucchiaio. Date un’occasione a questo ingrediente sì dolce ma anche burroso, sì stucchevole ma non se bilanciato come vi suggeriamo qui sotto.

Tiramisù al cioccolato bianco

Dai non alzate scocciati gli occhi al cielo, nessuno più di noi conosce il rispetto per una ricetta tradizionale… ma qui si tratta di tiramisù, e nessuna normativa vieta di chiamare così qualsiasi stratificazione di biscotti e crema. Qui ci sono i savoiardi, il caffè, il mascarpone: ha tutte le carte in regola per essere preso in considerazione, e diventare la vostra alternativa preferita, soprattutto in un’occasione speciale. Ecco la nostra versione.

Cookies con cioccolato bianco

I cookies non sono semplici biscotti, bensì agglomerati di felicità fatti con zucchero di canna, uova, tanto burro, noci e nocciole, una parte salina… e cioccolato. Potete fare i chocolate chips cookies con cioccolato fondente, ma vi esortiamo a variare e provare con il cioccolato bianco.

Cheesecake al cioccolato bianco, senza cottura

La nostra ricetta della cheesecake al cioccolato bianco senza cottura è una delle più apprezzate, perché semplice, pratica e strepitosa. Noi abbiamo usato le fragole, ma potete variare con il vostro frutto preferito o di stagione: mele, pere, cachi, castagne…

Gelato al cioccolato bianco

Prendete come riferimento questo gelato senza gelatiera, e sostituite (o aggiungete) cioccolato bianco in scaglie sottili: avrete sempre a disposizione un gelato home made delicato e irresistibile. Qualche varianti, sempre con il cioccolato bianco? Scorza di lime, cocco, noci pecan, caramello salato…

Meringhe (pavlove) con cioccolato bianco

Se conoscete la pavlova, allora potete perfettamente immaginare quanto possa stare bene insieme al cioccolato bianco. Potete ad esempio variegarla prima di cuocerla, marmorizzando la meringa con cioccolato bianco sciolto. Servitela poi con una coulis di frutti rossi, bella aspra.

Cupcake con cioccolato bianco

Abbiamo di recente trattato la differenza tra cupcake e muffin, e un fattore che li distingue è il frosting sui cupcake proprio come quello che vedete in foto. Ecco, fare un frosting al cioccolato bianco è semplicissimo: miscelate il formaggio spalmabile e il mascarpone (o panna montata), per incorporare poi a filo il cioccolato sciolto.

Cheesecake al limone e cioccolato bianco

Limone e cioccolato bianco, che abbinamento meraviglioso! Potete assaggiarlo nella nostra cheesecake, fresca e dalla consistenza avvolgente, elegante anche per un’occasione di festa.

Cioccolata bianca calda in tazza

Non poteva mancare da questa lista una bella cioccolata calda bianca, speziata, meravigliosa per una coccola tutta per noi… ne parliamo anche nel nostro pezzo con 15 cioccolate calde alternative, fateci un bel tuffo!

Pralinato di cioccolato bianco

Mandorle, pistacchi, nocciole, noci di macadamia tostate… immaginatele coperte da un generoso strato di cioccolato bianco fuso e speziato con cannella o zenzero: un sogno, vero? Uno snack/dolcetto semplicissimo ma sempre di grande effetto, soprattutto se servito con il caffè.

Namelaka di cioccolato bianco

La namelaka è una crema delicatissima e setosa di origine giapponese: un gioco di consistenze e temperature, che può essere servita in crema o montata esattamente come l’europea ganache.