I finger food freddi sono la soluzione perfetta per quando si ha poco tempo a disposizione, ma non si ha voglia di lasciare i propri ospiti a bocca asciutta o, meglio, a stomaco vuoto durante l’aperitivo. Bignè salati, cestini con crudo e fichi, cheesecake al salmone: oggi vi proponiamo ben 13 ricette perfette per essere preparate prima e portate in tavola all’ultimo minuto.

Girelle salate



Chi non ha molta dimestichezza con la cucina e con il forno apprezzerà tantissimo queste girelle salate farcite con robiola e rucola, bresaola, prosciutto o quel che si vuole. Per farlo basterà schiacciare con il mattarello il pane per tramezzini farcire con la mousse scelta, arrotolare tutto, tagliare e l’aperitivo è pronto.

La ricetta la trovate qui

Crostoni di polenta con burrata e alici

L’accoppiata burrata e alici è un grande classico degli aperitivi che si arricchisce con un crostone di polenta passato al forno. Una valida alternativa ai classici crostoni.

Qui potete trovare la ricetta.

Involtini di melanzane e tonno

State già pensando ai prossimi aperitivi estivi? Vi capiamo e, per cercare di combattere la malinconia, vi proponiamo gli involtini di melanzana farciti con ricotta, tonno e trito di olive. Perfetti anche come secondo super light.

Ecco la ricetta.

Cestini di grana con crudo e fichi d’india

Lo scontro dolce e salato è un grande cavallo di battaglia che ancora una volta si conferma vincente nella ricetta dei cestini di grana farciti con prosciutto crudo e fichi. Bello da vedere e buono da mangiare.

Per leggere la ricetta cliccate qui.

Gazpacho di zucchine

Il gazpacho è la ricetta perfetta per essere servita fredda anche prima di una cena. Al posto di peperoni, pomodori e cetriolo perché non provare la versione green con zucchine e cetrioli? Ideale per essere servita in piccoli bicchieri.

La ricetta da copiare è qui.

Cheesecake al salmone

Volete confondere le idee ai vostri ospiti? Optate per una cheesecake fredda al salmone con base di crackers, perfetta per essere servita anche in pratiche monoporzioni. Niente salmone in casa? Provate la variante sfruttando una scatoletta di tonno.

Ecco la ricetta.

Hummus barbabietola

La versione pink del classico hummus è fatto con la barbabietola ed è perfetta per accompagnare un aperitivo in qualsiasi stagione. Non deve assolutamente mancare la tahina, la famosa salsa a base di sesamo. Da accompagnare con qualche chips o crostino croccante.

Qui la ricetta.

Girelle speck e scamorza

Oltre ad essere un finger food perfetto per essere servito freddo, è la ricetta ideale per svuotare il frigo. Basta un rotolo di sfoglia, dello speck e della scamorza, un giro in forno e l’aperitivo è pronto.

Se vuoi replicare la ricetta la trovi qui.

Crostino con avocado

Dove vai se l’avocado non ce l’hai? È diventato l’ingrediente principale di qualsiasi ricetta e si presta a tantissime ricette. Una su tutte sono i crostini con l’avocado, così facili da fare che si potrebbe quasi lasciarvi carta bianca. Avocado a fettine, una crema di formaggio profumata con aromi e un tocco di peperoncino. Facile no?!

Se non vi sentite sicuri la ricetta è qui.

Bignè salati

Per realizzare questa ricetta è necessario avere un po’ di manualità per realizzare la pasta choux, ma una volta imparato non sarà così difficile. Questi bignè salati sono il finger food per eccellenza: facili da mangiare e da farcire all’ultimo minuto.

Qui la ricetta.

Mini quiche lorraine

A metà strada tra uno sformato e una torta salta, la quiche lorraine si trasforma in mini size per essere servita durante l’aperitivo con gli amici. La versione classica si fa con pancetta, gruviera e panna: squisita.

La ricetta qui.

Mousse salmone

Le mousse sono un ricordo degli anni ’80, ma quanto suono buone? E, soprattutto, quanto sono comode da preparare prima e servire all’ultimo minuto insieme a un calice di vino? Noi vi proponiamo la versione al salmone in questa ricetta, da servire su un crostino croccante.

Cestini di bresaola

Se cercate dei finger food i cestini di pasta brisè, con bresaola della Valtellina i.g.p e mousse di pistacchi al pepe rosa sono l’ideale per un piccolo aperitivo veloce, ma di grande effetto. Al solo menzionare del pepe rosa acquisterete il titolo di chef agli occhi dei vostri amici.

Trovate qua la ricetta.