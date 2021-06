Tra i prodotti dell’orto, i peperoni sono sicuramente i più variopinti e vivaci. Rossi, gialli o verdi, sono un concentrato di vitamine e colori che rallegrano soprattutto le tavole estive. Pur essendo originario dell’America meridionale, il peperone è diventato un ingrediente simbolo della dieta mediterranea, tanto che solo in Italia ne esistono almeno 15 varietà diverse.

I peperoni sono composti al 92% di acqua, per cui non forniscono un apporto calorico molto alto (circa 30 calorie per 100 grammi), in più hanno un contenuto di vitamine da fare invidia a qualsiasi altro ortaggio o frutto. Per non parlare delle proprietà analgesiche e antibatteriche. Certo, purtroppo per alcuni i peperoni non sono molto facili da digerire, a causa della solanina presente sulla buccia, che può provocare intolleranze. Un consiglio per renderli meno pesanti è appunto quello di cucinarli senza pelle e, soprattutto, rispettare la stagionalità di questo ortaggio, che in estate produce meno solanina.

Deliziosi come contorno ma ottimi anche come condimento per la pasta o come secondo, i peperoni si prestano a essere preparati in forno, in padella, fritti, grigliati, ripieni, in agrodolce ma si possono consumare anche crudi nelle insalate. Quindi, visto che la stagione è quella giusta, fatene scorta e mettetevi subito all’opera con una o più tra queste 10 ricette con i peperoni che abbiamo selezionato per voi.

Peperonata

Classico dei classici, la peperonata è una ricetta tradizionale che si prepara dalla notte dei tempi in tutte le famiglie italiane, da nord a sud. Come tutti i piatti della tradizione, le ricette sono sempre una diversa dall’altra, per cui non meravigliatevi se la vicina di casa usa l’aglio invece della cipolla o aggiunge ingredienti che vostra nonna non metteva. Qui vi sciogliamo un po’ di dubbi su come preparare una peperonata perfetta.

Peperoni grigliati

I peperoni grigliati rappresentano un altro grande classico, soprattutto perché è una preparazione talmente versatile che d’estate fa sempre comodo averne a disposizione qualcuno. Buoni sia caldi che freddi, i peperoni grigliati sono un gustoso contorno ma arricchiscono anche il sugo di un primo piatto e diventano l’ingrediente in più di un panino da portare in ufficio. Potete grigliarli sia con la pelle che senza, oppure preparare degli spiedini sfiziosi. Se non avete la griglia, metteteli in una teglia e fateli arrosto.

Peperoni gratinati

Per un contorno più sostanzioso, provate i peperoni gratinati, da preparare al forno e da servire anche come antipasto accompagnato da bruschette o crostini. Noi ve ne proponiamo una versione con capperi e olive taggiasche, un piatto che può stare benissimo nel menù di una cena vegetariana. Ecco la ricetta da copiare.

Pasta con i peperoni

D’estate non si ha molta voglia di sughi elaborati o iper calorici, ma questo non vuol dire dover mangiare primi piatti senza gusto né carattere. I peperoni possono dare una spinta in più a un piatto di pasta per un pranzo estivo. Ve ne proponiamo due versioni, entrambe light come prevede la stagione: una perfetta anche per i vegetariani e una con peperoni e tonno fresco.

Peperoni ripieni

Tornando ai piatti della tradizione, non c’è famiglia napoletana che non abbia la sua ricetta dei peperoni ripieni (o ‘mbuttunati). Oltre alla versione classica, tipicamente napoletana, ne esistono tantissime altre varianti, con ripieno di riso, di pesce, di quinoa o cous cous (ecco le nostre 10 ricette di peperoni ripieni). Sbizzarritevi con la fantasia ma attenzione a non fare uno di questi 5 errori.

Peperoni in padella

Se non avete voglia di accendere il forno o la griglia ma volete preparare comunque un secondo gustoso e completo, potete cucinare i peperoni anche in padella. Tra le tante varianti possibili, vi proponiamo la ricetta dei peperoni con tonno e patate, un piatto unico da gustare anche tiepido o freddo.

Pollo con i peperoni

I peperoni sono presenti in quasi tutte le ricette regionali italiane, soprattutto del centro-sud. Il pollo con i peperoni è un piatto tipico della tradizione romana e confesso che è uno dei miei abbinamenti preferiti. Un secondo che mira a esaltare una carne “povera” e che si prepara in meno di un’ora. Ecco la ricetta da copiare. Se volete prepararne una versione più esotica, provate anche la versione con peperoni e lime, che strizza l’occhio alla cucina messicana.

Involtini di peperoni

A proposito di pranzi e cene estive, niente di meglio di un piatto da mangiare freddo, in modo da poterlo preparare in anticipo. Gli involtini di peperoni freddi sono un buon compromesso per servire un primo piatto gustoso e bello da vedere. Noi vi proponiamo l’abbinamento tra i peperoni e un superfood come la quinoa ma potete sbizzarrirvi con la vostra fantasia.

Peperoni in agrodolce

Un altro modo per cucinare i peperoni è in agrodolce, una preparazione versatile per accompagnare un secondo piatto di carne o di pesce o condire delle bruschette per un aperitivo. Se volete conservarli per più tempo, potete metterli sotto’olio o preparare una giardiniera.

Peperoni in sfoglia

Infine, i peperoni possono diventare anche l’ingrediente principale di una torta rustica da portare al mare o a un pic nic. Da soli o insieme ad altre verdure, con pasta sfoglia o pasta brisée, le varianti sono davvero tante. Se vi mancano le idee, prendete spunto dalle nostre ricette e date sfogo alla vostra fantasia.