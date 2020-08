Se parliamo di ricette con il lime viene spontaneo pensare a pietanze esotiche, a cocktail, foglie di palma e marinature per carne e pesce. Questo agrume, pensate, appartiene a una pianta praticamente sconosciuta nel bacino del Mediterraneo dato che cresce spontaneo nei climi tropicali… eppure, ora lo vediamo ovunque. Tanto frequente e presente da comparire ormai anche nelle pietanze più tradizionali e negli scatti più fantasiosi nel mondo del foodblogging e di instagram.

Persino la birra Corona, nelle nuove campagne pubblicitarie, ha deciso di sostituire il caro vecchio e iconico spicchio di limone con uno spicchio di lime. Probabilmente il lime offre una nota agrumata più fresca ed eccitante. Eppure, lime e limone non hanno in comune poi tanto: il primo è più acidulo e il secondo contiene più zuccheri, la polpa del primo è più semplice da mangiare in purezza, il profumo del primo è complesso mentre l’odore dei limoni (come scrive Montale) è più diretto.

Godiamoci i lime e le 10 migliori ricette in cui la sua presenza è fondamentale oppure un arricchimento, per sfidare echi culinari lontani e assaggiare in veste nuova qualcosa che conosciamo già.

Gamberi e lime

La dolcezza e la delicatezza dei gamberi stanno bene praticamente con tutto, ma nulla li esalta quanto un tocco tropical: mango, cocco, mandorle, lime. Se li pulite e li lasciate marinare qualche ora in aglio, succo e scorza di lime, il metodo di cottura sarà quasi irrilevante perché saranno strepitosi. Potete fare una zuppa, aggiungendo latte di cocco, oppure spiedini irrorati con la marinatura al lime stessa.

Insalata di pomodori e lime

Cosa c’è di meglio di una bella distesa di pomodori misti con cipolla rossa e feta o mozzarella? Poco altro. Vi assicuro che un contorno così arriverebbe subito in pole position se condiste con una citronette a base di lime. Spremetene un paio, aggiungete la scorza e abbondante olio extravergine di oliva, poco sale e shakerate energicamente: ecco il dressing perfetto.

Tacos al profumo di lime

Dateci il TexMex e saremo persone felici: tacos sottili, guacamole, carne sfilacciata tenera e cotta al punto giusto. Da questi elementi potete variare e spaziare senza limiti, ma cercate di includere sempre ingredienti colorati, freschi, sapidi, dal sapore deciso: il lime ha tutte le carte in regola. Potete usarlo per marinare la carne, per profumare le salse, spremerlo a crudo come tocco finale. Il massimo sarebbe aggiungere come farcitura un battuto di cipolla rossa e scorza di lime, perché a ogni morso non crederete alle vostre papille gustative.

Key lime pie

Nel 2006 è stata ufficialmente dichiarata torta nazionale della Florida: la Key lime pie, dalle Keys Island, Florida, ha una base di biscotti come le cheesecake ma una farcitura che contiene solamente tre ingredienti di numero. I protagonisti sono infatti tuorli, latte condensato e, ovviamente, tanto lime sia in succo che scorza. Provate la nostra versione: vi innamorerete all’istante di questo dolce.

Pollo alla ginger beer e lime

Il pollo è la carne bianca che forse si presta meglio al “trattamento di bellezza” pre cottura: potete osare tranquillamente, lasciandola a bagno anche tutta la notte nella marinatura che volete. Noi ve ne consigliamo una particolare, a base di birra allo zenzero e succo di lime. Versate la gingerbeer in una pirofila e miscelate con il succo di un paio di lime, se volete aggiungete anche uno spicchietto di aglio e delle fettine di zenzero fresco, infine immergetevi il pollo o a fette o sfilacciato. Dopo 12 ore è pronto alla cottura su piastra, e durante al cottura potrete irrorarlo con la marinatura. Provate la stessa cosa con un trancio di salmone.

Smoothie cocco e lime

Per merenda, colazione, post palestra o brunch, lo smooooooothie è la risposta ideale: non è un succo di frutta, non è un frullato, e fa veramente figo postarlo su instagram. Perché quindi non prepararne uno che vi faccia immergere nell’estate ovunque voi siate? Acqua di cocco, cocco fresco, lime, ananas o banana, menta fresca.

Salsa di peperoni e lime

Peperoni interi cotti al forno, spellati, frullati insieme a olio, sale, lime e aglio: sapete cosa significa? Significa che avete un passepartout per happy hour, antipasti, snack, patatine, verdure, toast, tartine e chi più ne ha più ne metta. Ideale da fare il giorno prima. Partite dalla nostra ricetta dei peperoni arrosto, per procedere come indicato.

Mojito… e french mojito

No, tranquilli che non vi sottovalutiamo: sappiamo bene che vi meritate ben più di proposte banali e che ormai conoscete molto bene. In questo caso, infatti, non potevamo escludere il mojito dalle ricette con il lime – essendo questo cocktail forse l’elemento che più ci ha avvicinati e abituati a questo verde agrume… ma abbiamo scelto di affiancarlo ad una versione particolare. Il mojito – con menta, rum e lime – ora diventa anche french! Scopriteli entrambi!

Mango e lime in insalata

Vi abbiamo proposto insalate di melone, di anguria, con frutta mista, e oggi ve ne faremo assaggiare una con mango e lime! Agrodolce, perfetta da servire accanto a cous cous o dentro al semplice riso bollito: pulite il mango e tagliatelo a pezzetti di piccole dimensioni, unitelo a cubetti di prosciutto crudo (se volete, tostato in padella), cipolle rosse lasciate in ammollo per 2 ore, olio, tanto pepe e basilico, sale. Il tutto condito con succo di lime e polpa di lime.

Guacamole

Avocado e lime: e vissero per sempre felici e contenti. Il guacamole fatto bene è il re dell’estate, e dobbiamo approfittarne prima che il prezzo degli avocado diventi proibitivo del tutto. Tutto a crudo: schiacciate con i rebbi della forchetta la polpa di avocado con il succo di lime, peperoncino fresco tritato e cipolla tritata.