Nel menu di Ferragosto non possono mancare i grandi classici, tra carne, pesce e verdure, a prescindere dalla temperatura cosmica prevista in quei giorni. A Ferragosto il caldo non esiste, è risaputo, quindi cosa fai… non vuoi accendere la griglia, o friggere? Arriviamo al punto con le ricette per la festività, dall’antipasto al dolce: colore e sapore saranno le parole chiave, ma anche semplicità dato che solitamente si è in tanti e senza troppe pretese.

Ecco, detto ciò, non aspettatevi le solite quattro cose: un filo di ricercatezza e di spavalderia in cucina è sempre ben accetto, ci fa divertire ai fornelli. Dopo aver reso più interessanti pasta e riso freddi, e dopo aver fatto una panoramica sulle ricette estive light, veloci e sfiziose, siamo giunti al 15 agosto: cosa cuciniamo?

Antipasto e/o contorno: non la solita insalatina

L’antipasto perfetto deve colpire, mettere acquolina ma non saziare, entusiasmare con qualche abbinamento speciale. Che ne dite quindi di un’insalatina… con pesche? Fette di pesca, olive, feta, pomodorini. La frutta si presta molto bene con il salato, e avete l’occasione di darci ragione con un po’ di frutta di stagione: qui trovate la ricetta.

I primi: bottarga e limone

La pasta non può mancare. Certo, potreste puntare sui classici dei classici tra frittatona di spaghetti o pasta con le vongole, ma noi per voi vogliamo di più. Pensiamo infatti a delicatezza apparente, con note sapidissime e fresche che tirerebbero su qualsiasi malumore: spaghetti con bottarga e limone, top assoluto.

L’alternativa: peperoni e tonno fresco

Impiegherete pochi minuti a preparare questa favolosa pasta con tonno fresco saltato e peperoni, in poche mosse avrete un primo piatto da servire anche freddo.

Secondo di pesce: polpo e con salsa allo zafferano

Il polpo fa sempre scalpore, mette allegria, che sia stufato o nella classica insalata con le patate. Lo avete mai provato, però, in una veste diversa dal solito? Ci pensiamo noi, con questa ricetta che prevede polpo alla friglia e una salsina di maionese aromatizzata allo zafferano.

Secondo di carne: tartare

Tartare? Sì grazie, sempre sì. Soprattutto se non rischio di fare disastri e non devo trattare carne cruda… giusto? Allora provate questa particolarissima tartare di carne salada, con grana, capperi e rucola.

Qualcosa di vegetariano?

Ma certo che sì, ad esempio queste zucchine gratinate, oppure gli spiedini di verdure (che piacciono sempre a tutti, vegetariani e non).

Il dessert

Rotolo. Rotolo sarà la vostra parola d’ordine, se l’intento è servire una torta anziché il solito – e piacevolissimo – trionfo di frutta. Puntate quindi su ricetta delicata ed estiva con panna e frutta, da arricchire con frutta mista o quella che preferite. Fresca e leggera, potete declinare questa idea portando a tavola l’intero rotolo oppure servendolo già a fette.